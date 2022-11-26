احتفالات إيرانية بالفوز على ويلز

عمّت الاحتفالات العاصمة الإيرانية طهران وعددا من المدن عقب الفوز الذي حققه المنتخب الإيراني على ويلز -أمس الجمعة- بهدفين دون مقابل، في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس العالم 2022 في قطر.

جاءت فرحة الفوز تعويضا لمرارة الهزيمة الثقيلة التي سبق ومني بها منتخب إيران أمام منتخب إنجلترا (صفر/6) في أولى مبارياته، وامتدت الاحتفالات الإيرانية منذ اللحظات الأولى التي أعقبت انتهاء المباراة مع ويلز وحتى الليلة الماضية، وشارك فيها أطفال ونساء ورجال وشباب وعسكريون ورجال دين.