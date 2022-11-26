بالصور

بالصور|إيران

احتفالات إيرانية بالفوز على ويلز

26/11/2022-|آخر تحديث: 26/11/202208:35 AM (مكة المكرمة)

عمّت الاحتفالات العاصمة الإيرانية طهران وعددا من المدن عقب الفوز الذي حققه المنتخب الإيراني على ويلز -أمس الجمعة- بهدفين دون مقابل، في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس العالم 2022 في قطر.

جاءت فرحة الفوز تعويضا لمرارة الهزيمة الثقيلة التي سبق ومني بها منتخب إيران أمام منتخب إنجلترا (صفر/6) في أولى مبارياته، وامتدت الاحتفالات الإيرانية منذ اللحظات الأولى التي أعقبت انتهاء المباراة مع ويلز وحتى الليلة الماضية، وشارك فيها أطفال ونساء ورجال وشباب وعسكريون ورجال دين.

رجل دين إيراني يوزع الحلوى على المحتفلين في طهران (رويترز)
اعلان
عائلات إيرانية تدفقت إلى شوارع طهران للاحتفال الجماعي بالفوز (رويترز)
فرحة الفوز على ويلز عوضت مرارة الهزيمة الثقيلة أمام إنجلترا (الأناضول)
رجال شرطة في طهران يعتلون إحدى المدرعات حاملين علم بلادهم احتفالا بالفوز (رويترز)
حضور نسائي لافت في الاحتفالات بالفوز (رويترز)
شابة إيرانية تحمل علم بلادها ممسكة بتمثال نصفي في أحد شوارع طهران (الأناضول)
اعلان
الاحتفالات انطلقت عقب انتهاء المباراة وامتدت إلى الليل (الأناضول)
الاحتفالات بالفوز عمت مختلف المدن الإيرانية ولم تقتصر على العاصمة طهران (الأناضول)
الفرحة تجمع الشرطة والشعب (الأناضول)
مشهد ليلي للاحتفالات (رويترز)
الاحتفالات بالفوز الكروي غطت على حديث المظاهرات الاحتجاجية في إيران (الأناضول)
مشجع يصطحب أسرته على دراجته النارية وسط حشد من السيارات التي جابت شوارع طهران احتفالا بالفوز (الأناضول)
الفرحة تغمر الجميع كبارا وصغارا (الأناضول)
مشجعون يتابعون المباراة بين ويلز وإيران، بقاعة السينما في "مركز إشراغ الثقافي" في طهران (الأناضول)
مشجعون يحملون صورا جماعية لمنتخب بلادهم خلال احتفالاتهم بالفوز في طهران (رويترز)