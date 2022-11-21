بالصور- حفل الافتتاح الرائع لانطلاق كأس العالم في قطر

تمثل الألعاب النارية، والغناء والرقص، والتركيز على الثقافة القطرية بداية أكبر حدث في كرة القدم على المستوى العالمي.

وقد انطلقت أولى مباريات كأس العالم -التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط- بحفل افتتاح مبهر داخل ملعب البيت، وهو منشأة مصممة لتشبه الخيمة البدوية التقليدية.

وشهد الحفل، الذي استمر 30 دقيقة، عروضا قدمها ممثلون ومغنون وراقصون دوليون ومحليون، بما في ذلك نجم هوليود مورغان فريمان، والمغني الكوري الجنوبي جونغكوك من فرقة "بي تي إس" والمغني القطري فهد الكبيسي.

وبلغت ذروتها مع عرض مبهر للألعاب النارية أضاء السماء فوق الملعب الذي يبعد مسافة 44 كيلومترا شمال العاصمة الدوحة.

وقد ركز هذا الحفل على موضوع الوحدة والشمولية.

وقال أمير الدولة صاحبة الضيافة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو يفتتح هذا الحدث العالمي الكبير "من قطر ومن العالم العربي أرحب بالجميع في مونديال 2022".

وذكر الشيخ تميم أيضا "كم هو جميل أن يتمكن الناس من تنحية ما يفرقهم جانبا للاحتفال بتنوعهم وما يجمعهم معا".