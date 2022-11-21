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كأس العالم" قطر 2022"|قطر

بالصور- حفل الافتتاح الرائع لانطلاق كأس العالم في قطر

الشيخ تميم: من قطر ومن العالم العربي أرحب بالجميع

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Qatar v Ecuador - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - November 20, 2022 General view of performers during the opening ceremony REUTERS/Kim Hong-Ji
حفل افتتاح البطولة على ملعب البيت في مدينة الخور (الجزيرة)
21/11/2022

تمثل الألعاب النارية، والغناء والرقص، والتركيز على الثقافة القطرية بداية أكبر حدث في كرة القدم على المستوى العالمي.

وقد انطلقت أولى مباريات كأس العالم -التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط- بحفل افتتاح مبهر داخل ملعب البيت، وهو منشأة مصممة لتشبه الخيمة البدوية التقليدية.

وشهد الحفل، الذي استمر 30 دقيقة، عروضا قدمها ممثلون ومغنون وراقصون دوليون ومحليون، بما في ذلك نجم هوليود مورغان فريمان، والمغني الكوري الجنوبي جونغكوك من فرقة "بي تي إس" والمغني القطري فهد الكبيسي.

وبلغت ذروتها مع عرض مبهر للألعاب النارية أضاء السماء فوق الملعب الذي يبعد مسافة 44 كيلومترا شمال العاصمة الدوحة.

وقد ركز هذا الحفل على موضوع الوحدة والشمولية.

وقال أمير الدولة صاحبة الضيافة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو يفتتح هذا الحدث العالمي الكبير "من قطر ومن العالم العربي أرحب بالجميع في مونديال 2022".

وذكر الشيخ تميم أيضا "كم هو جميل أن يتمكن الناس من تنحية ما يفرقهم جانبا للاحتفال بتنوعهم وما يجمعهم معا".

لعيب، تميمة كأس العالم، تحلق في السماء خلال حفل الافتتاح. واسمها بالعربية يعني اللاعب الماهر، وهو مستوحى من الغترة أي غطاء الرأس التقليدي الذي يرتديه الرجال العرب بدول الخليج العربي وبعض بلدان الشرق الأوسط (الجزيرة)
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About 60,000 fans packed into Al Bayt Stadium, whose exterior was designed to resemble a traditional Bedouin tent. [Al Jazeera]
احتشد أكثر من 60 ألف مشجع في ملعب البيت الذي تم تصميم شكله الخارجي ليشبه الخيمة البدوية التقليدية (الجزيرة)
Organisers said the ceremony's seven-act narration was guided by "a strong visual concept, a bespoke musical project and world class talents, interlacing Qatari tradition with worldwide culture". [Sorin Furcoi/Al Jazeera]
قال المنظمون إن الحفل المكون من 7 فصول استرشد بـ "مفهوم بصري قوي ومشروع موسيقي حسب الطلب ومواهب عالمية المستوى يدمج التقاليد القطرية مع الثقافة العالمية" (الجزيرة)
نسخة عملاقة من كأس العالم كانت محور حفل الافتتاح (الجزيرة)
وصل المشجعون القطريون مبكرا لإظهار دعمهم للعنابي (الجزيرة)
The opening of the tournament was the culmination of 12 years of preparations for Qatar, the first country in the Middle East to host the World Cup. [Sorin Furcoi/Al Jazeera]
جاء افتتاح البطولة تتويجا لـ 12 عاما من الاستعدادات لقطر أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف كأس العالم (الجزيرة)
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Hollywood star Morgan Freeman appeared on the pitch alongside Ghanim Al Muftah, a 20-year-old Qatari man who was born with a rare condition that impairs the development of the lower spine. "How can so many countries, languages and cultures come together if only one way is accepted?" Freeman asked. [Sorin Furcoi/Al Jazeera]
نجم هوليود مورغان فريمان على أرض ملعب البيت إلى جانب "الملهم" القطري غانم المفتاح البالغ 20 عاما والذي ولد بحالة نادرة تعيق نمو العمود الفقري السفلي (الجزيرة)
The opening ceremony included a performance of al-Ardha, a traditional sword dance, which was originally a war display but now appears at all kinds of of traditional events. [Sorin Furcoi/Al Jazeera]
تضمن حفل الافتتاح رقصة السيف (العرضة) التقليدية والتي كانت في الأصل استعراضا حربيا (الجزيرة)
The theme of the opening ceremony aimed to spread a message of unity, respect and inclusion. [Sorin Furcoi/Al Jazeera]
هدف حفل الافتتاح نشر رسالة الوحدة والاحترام والقبول بالجميع (الجزيرة)