بالصور.. قطر تحتضن العالم

سجلت قطر يوما جديدا من "أيام العرب"، باستضافتها بطولة البطولات العالمية لكرة القدم التي يترقبها مشجعو تلك الرياضة كل 4 سنوات، تشهد بذلك حشود المشجعين والزوار الذين توافدوا عليها من كافة بقاع العالم هذه الأيام.

حشود الضيوف الذين تدفقوا على قطر ولا يزالون، يرونها في أبهى حللها هذه الأيام، ويرون فيها تجسيدا عمليا للقيم العربية الأصيلة في كرم الاستقبال ودقة وسلاسة الاستعدادات والتنظيم وسلاسة الحركة، إضافة إلى كافة التفاصيل التي تكفل راحة واستمتاع الجميع بهذه النسخة الاستثنائية في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم.