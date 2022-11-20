بالصور

بالصور|قطر

بالصور.. قطر تحتضن العالم

20/11/2022-|آخر تحديث: 20/11/202205:25 PM (مكة المكرمة)

سجلت قطر يوما جديدا من "أيام العرب"، باستضافتها بطولة البطولات العالمية لكرة القدم التي يترقبها مشجعو تلك الرياضة كل 4 سنوات، تشهد بذلك حشود المشجعين والزوار الذين توافدوا عليها من كافة بقاع العالم هذه الأيام.

حشود الضيوف الذين تدفقوا على قطر ولا يزالون، يرونها في أبهى حللها هذه الأيام، ويرون فيها تجسيدا عمليا للقيم العربية الأصيلة في كرم الاستقبال ودقة وسلاسة الاستعدادات والتنظيم وسلاسة الحركة، إضافة إلى كافة التفاصيل التي تكفل راحة واستمتاع الجميع بهذه النسخة الاستثنائية في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم.

جانب من منطقة المشجعين في لوسيل (رويترز)
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الدلة العربية رمز إكرام الضيف (غيتي)
منطقة الأبراج في الدوحة تكتسي أنوارا ملونة تعلوها عبارة "مرحبا بكم في قطر" باللغة الإنجليزية (غيتي)
جانب من الاحتفالات التي شهدتها منطقة المشجعين في حديقة البدع قبيل الافتتاح (غيتي)
جياني إنفانتينو (يسار) يتحدث على المسرح بصحبة نجوم كرة سابقين خلال الافتتاح الرسمي لمهرجان المشجعين في حديقة البدع بالدوحة (غيتي)
جانب من المشجعين ليلة افتتاح البطولة (رويترز)
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النيران تظهر أعلى هيكل العنكبوت خلال مهرجان أركاديا الموسيقي الذي أقيم ليلة انطلاق البطولة (رويترز)
الألعاب النارية تزين سماء الدوحة (غيتي)
أعلام دول العالم في شوارع الدوحة (غيتي)
جانب من المشجعين يستكشفون معالم قطر (الأناضول)
إحدى لافتات الترحيب التي رفعها مشجعو منتخب الأرجنتين (غيتي)
قطر ملتقى ثقافات وشعوب وأعراق العالم (الأناضول)
في إحدى مناطق المشجعين على كورنيش العاصمة القطرية (الأناضول)
مجسم لعبارة "هيّا" التي أطلقت على بطاقة الدخول الحصرية لحضور مباريات كأس العالم (غيتي)
توقيعات بكافة لغات العالم من مشجعين توافدوا على قطر من مختلف أرجاء العالم (غيتي)