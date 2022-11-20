بالصور: المشجعون يستعدون لكأس العالم

من سوق واقف في مدينة الدوحة إلى الواجهة البحرية المزدحمة والعروض الملونة في شوارع العاصمة القطرية، تضج الدولة بالحدث الأول لكرة القدم.

شهدت قطر تحولات كبيرة منذ فوزها باستضافة كأس العالم 2022 قبل أكثر من عقد. ستقام البطولة على 8 ملاعب، وسيبقى بعض المشجعين على متن سفن سياحية وفي مواقع في الصحراء، مع وجود 3 فنادق عائمة على الأقل في الدوحة.

توافد المشجعون، الذين يرتدون قمصان فرقهم المفضلة، منذ يوم الخميس الماضي إلى المواقع السياحية في جميع أنحاء الدوحة ولوسيل.

نصح منظمو كأس العالم المشجعين بالتخطيط لتحركاتهم عند حضور المباريات، حيث كان من المتوقع أن يكون مترو الدوحة أكثر ازدحاما من المعتاد وسط التدفق الدولي الهائل.

يقول معتز برشم، البطل الأولمبي في الوثب العالي وسفير كأس العالم، إن الحدث يوفر فرصة فريدة لتوحيد الناس من خلال كرة القدم. وقال للجنة المنظمة في قطر "ستؤثر كأس العالم بشكل إيجابي على مجتمعنا من خلال عرض ثقافتنا في جميع أنحاء العالم، ومساعدة الناس على تكوين صداقات وبناء شبكات".