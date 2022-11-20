بالصور

بالصور|قطر

افتتاح حضاري لمونديال قطر 2022

20/11/2022-|آخر تحديث: 20/11/202210:47 PM (مكة المكرمة)

لم تتعد فترة حفل افتتاح بطولة "كأس العالم قطر 2022" مساء اليوم الأحد 30 دقيقة، لكنها كانت حافلة بالقيم والمعاني الإنسانية والعربية والإسلامية والخليجية التي يلتقي حولها الجميع، وتجسد ذلك في لوحات لافتة في فقرات الحفل.

كما أوضحت تلك القيم والمعاني وببلاغة موجزة كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التي افتتح بها الحدث معلنا ترحيبه "بالجميع من قطر بلاد العرب"، مؤكدا "لقد عملنا ومعنا كثيرون من أجل أن تكون من أنجح البطولات، بذلنا الجهد واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء"، معتبرا استضافة قطر للحدث العالمي "فضاء مفتوحا للتواصل الإنساني والحضاري".

 

الألعاب النارية تكسو ملعب البيت في منطقة الخور الذي استضاف حفل الافتتاح (غيتي)
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ملعب الخور من الداخل خلال حفل الافتتاح (غيتي)
لوحة فنية استعراضية خلال حفل الافتتاح (رويترز)
جانب من الزعماء والرؤساء وكبار الشخصيات الذين حضروا حفل الافتتاح (غيتي)
تميمة "لعيب" تخطف أنظار المشاركين في الحفل وجمهور المباراة الافتتاحية (رويترز)
التراث العربي حاضر في حفل الافتتاح الذي تضمن إشارات للماضي والحاضر انطلاقا للمستقبل (رويترز)
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الممثل مورغان فريمان والشاب القطري الملهم غانم المفتاح في فقرة "الحوار" التي تضمنها حفل الافتتاح (رويترز)
استعراض يظهر ذكريات البطولات السابقة والدول التي استضافتها (رويترز)
حفل الافتتاح شهد عروضا موسيقية وثقافية وبصرية معاصرة تستخدم لأول مرة في تاريخ البطولة (غيتي)
أحد المشاهد التي تضمنها الحفل اشتمل على العديد من الدلالات الرمزية عن الترحيب والكرم والضيافة وتؤرخ لجوانب مهمة من تاريخ دولة قطر والبلاد العربية (رويترز)
أحد العروض جسد رسالة لدعوة العالم للقاء والتوحد كقبيلة واحدة في ظل خيمة تمثل الأرض (رويترز)
فقرات الحفل قُسمت إلى 7 لوحات تصويرية دمجت بين الثقافتين القطرية والعالمية (رويترز)
العرضة القطرية حاضرة في حفل الافتتاح (غيتي)
عرض مجسمات للفرق المشاركة في البطولة (غيتي)
الشعار الرسمي لكأس العالم فيفا قطر 2022 بارتفاع 15 مترا (الأناضول)