افتتاح حضاري لمونديال قطر 2022

لم تتعد فترة حفل افتتاح بطولة "كأس العالم قطر 2022" مساء اليوم الأحد 30 دقيقة، لكنها كانت حافلة بالقيم والمعاني الإنسانية والعربية والإسلامية والخليجية التي يلتقي حولها الجميع، وتجسد ذلك في لوحات لافتة في فقرات الحفل.

كما أوضحت تلك القيم والمعاني وببلاغة موجزة كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التي افتتح بها الحدث معلنا ترحيبه "بالجميع من قطر بلاد العرب"، مؤكدا "لقد عملنا ومعنا كثيرون من أجل أن تكون من أنجح البطولات، بذلنا الجهد واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء"، معتبرا استضافة قطر للحدث العالمي "فضاء مفتوحا للتواصل الإنساني والحضاري".