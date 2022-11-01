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بالصور: هكذا بدأ مئات اللاجئين السوريين مغادرة لبنان وسط قلق المنظمات الحقوقية

Syrian refugees prepare to return to Syria from the Lebanese border town of Arsal, Lebanon June 28, 2018. REUTERS/Mohamed Azakir
لاجئون سوريون بلبنان عادوا إلى بلادهم في حملة سابقة (رويترز)
1/11/2022

غادرت الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين لبنان بموجب خطة إعادة جديدة انتقدتها جماعات حقوقية.

تجمّع مئات من اللاجئين السوريين ممن كانوا يعيشون في لبنان في منطقة حدودية مع سوريا وهم يحملون حقائب ومولدات كهرباء وثلاجات ودجاج.

ويدخل هؤلاء ضمن أعداد من اللاجئين السوريين الذين بدؤوا العودة إلى بلادهم في إطار برنامج تطوعي بتنسيق من الأمن العام اللبناني، وهو الهيئة المسؤولة عن حماية حدود البلاد.

وقد أثار البرنامج مخاوف لدى الجماعات الحقوقية من أنه قد ينطوي على عناصر إكراه، لكن السلطات اللبنانية قالت إن عمليات الإعادة طوعية.

ورغم أن الخطوط الأمامية في الحرب السورية المستمرة منذ 11 عاما هادئة في الغالب، فإن الأمم المتحدة تقول إن تصاعد العنف وخطر الاحتجاز يجعل الوضع غير آمن لعودة اللاجئين على نطاق واسع.

ويوجد في لبنان أكثر من 800 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كانوا قد فرّوا من العنف في أعقاب الاحتجاجات التي بدأت ضد الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2011، والتي استضاف لبنان في ذروتها ما يقرب من مليون و200 ألف لاجئ.

وفي عام 2018، أطلق جهاز الأمن العام آلية يمكن من خلالها لأي لاجئ سوري أن يعلن رغبته في العودة إلى وطنه والاتصال بالسلطات السورية للتأكد من أن هذا الشخص غير متابع هناك.

وتمخض ذلك البرنامج عن عودة ما يقرب من 400 ألف سوري إلى ديارهم، لكن تم تعليقه مع تفشي فيروس "كوفيد -19". وأعاد الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون إحياءه هذا الشهر واستؤنف يوم الأربعاء الماضي.

UNHCR said its role in the returns is limited to “reaching out and counselling refugees, when possible, and being present at the departure points” before they leave. [Hussein Malla/AP Photos]
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن دورها في عمليات العودة الحالية يقتصر على "التواصل وتقديم المشورة للاجئين عندما يكون ذلك ممكنًا والحضور في نقاط المغادرة" قبل مغادرتهم (أسوشيتد برس)
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This repatriation is the latest attempt by the government in Beirut to organise a mass refugee return. [Hussein Malla/AP Photo]
ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم يعدّ أحدث محاولة من قبل الحكومة في بيروت لتنظيم عودة جماعية للاجئين (أسوشيتد برس)
UNHCR said it was “not facilitating or promoting the large-scale voluntary repatriation of refugees to Syria”. [Wael Hamzeh/EPA]
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت إنها "لم تسهل أو تشجع العودة الطوعية على نطاق واسع للاجئين إلى سوريا" (الأوروبية)
ebanese officials said more than 2,400 refugees had registered for Wednesday’s return but only 1,700 were given the green light by Syrian authorities to come back. [Hussein Malla/AP Photo]
المسؤولون اللبنانيون ذكروا أن أكثر من 2400 لاجئ سجلوا أسماءهم للعودة يوم الأربعاء الماضي لكن السلطات السورية أعطت الضوء الأخضر لعودة 1700 فقط منهم (أسوشيتد برس)
Hundreds of Syrian refugees have boarded a convoy of trucks in the Lebanese mountain town of Arsal to return to their war-torn country. [Mohamed Azakir/Reuters]
مئات اللاجئين السوريين استقلّوا الحافلات والشاحنات في بلدة عرسال الجبلية اللبنانية للعودة إلى بلدهم الذي مزقته الحرب (رويترز)
Reports by human rights organisations have cited cases of returning refugees being disappeared, detained and tortured - allegations that Abbas Ibrahim, head of the General Directorate of General Security in Lebanon, insists are unfounded. [Wael Hamzeh/EPA]
المنظمات الحقوقية الإنسانية تحدثت عن حالات اختفاء وتعذيب واعتقال لعدد من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا (الأوروبية)
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Lebanon has given shelter to more than 1 million Syrian refugees but many claim the number is far higher. [Hussein Malla/AP Photo]
عدد اللاجئين السوريين في لبنان بلغ في مرحلة من المراحل أكثر من مليون لاجئ (أسوشيتد برس)
Syrian refugees wait to leave the Lebanese border town of Arsal to head back to Syria. [Wael Hamzeh/EPA]
لاجئون سوريون في عرسال بلبنان قبل الاتجاه نحو سوريا (الأوروبية)