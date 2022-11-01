بالصور: هكذا بدأ مئات اللاجئين السوريين مغادرة لبنان وسط قلق المنظمات الحقوقية

غادرت الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين لبنان بموجب خطة إعادة جديدة انتقدتها جماعات حقوقية.

تجمّع مئات من اللاجئين السوريين ممن كانوا يعيشون في لبنان في منطقة حدودية مع سوريا وهم يحملون حقائب ومولدات كهرباء وثلاجات ودجاج.

ويدخل هؤلاء ضمن أعداد من اللاجئين السوريين الذين بدؤوا العودة إلى بلادهم في إطار برنامج تطوعي بتنسيق من الأمن العام اللبناني، وهو الهيئة المسؤولة عن حماية حدود البلاد.

وقد أثار البرنامج مخاوف لدى الجماعات الحقوقية من أنه قد ينطوي على عناصر إكراه، لكن السلطات اللبنانية قالت إن عمليات الإعادة طوعية.

ورغم أن الخطوط الأمامية في الحرب السورية المستمرة منذ 11 عاما هادئة في الغالب، فإن الأمم المتحدة تقول إن تصاعد العنف وخطر الاحتجاز يجعل الوضع غير آمن لعودة اللاجئين على نطاق واسع.

ويوجد في لبنان أكثر من 800 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كانوا قد فرّوا من العنف في أعقاب الاحتجاجات التي بدأت ضد الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2011، والتي استضاف لبنان في ذروتها ما يقرب من مليون و200 ألف لاجئ.

وفي عام 2018، أطلق جهاز الأمن العام آلية يمكن من خلالها لأي لاجئ سوري أن يعلن رغبته في العودة إلى وطنه والاتصال بالسلطات السورية للتأكد من أن هذا الشخص غير متابع هناك.

وتمخض ذلك البرنامج عن عودة ما يقرب من 400 ألف سوري إلى ديارهم، لكن تم تعليقه مع تفشي فيروس "كوفيد -19". وأعاد الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون إحياءه هذا الشهر واستؤنف يوم الأربعاء الماضي.