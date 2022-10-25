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بالصور.. هكذا يخلي المدنيون خيرسون بعد أوامر روسيا بمغادرتها فورا

Russian occupation authorities in the Ukrainian city of Kherson told civilians on Saturday they should leave immediately because of what they called the tense military situation as Ukraine's forces advance. [Alexey Pavlishak/Reuters
سكان خيرسون في طور الإجلاء (رويترز)
25/10/2022

يغادر آلاف المدنيين منطقة خيرسون باتجاه الأراضي الواقعة تحت السيطرة الروسية؛ بعد تحذيرات موسكو من هجوم أوكراني وشيك لاستعادة تلك المدينة.

وأمرت سلطات خيرسون التي نصبتها روسيا سكان المدينة بالمغادرة "على الفور" تحسبا لتقدم متوقع للقوات الأوكرانية.

ونشرت الإدارة الإقليمية التابعة لموسكو رسالة على تطبيق تليغرام يوم السبت تحث فيها المدنيين على المغادرة "فورا"، وذلك تحسبا لتقدم أوكراني قد يفضي إلى استعادتها بعد أن ظلت تحت الحكم الروسي منذ الأيام الأولى لغزو أوكرانيا الذي استمر، حتى الآن، قرابة 8 أشهر.

وهذه المدينة عاصمة منطقة تحمل الاسم نفسه، وواحدة من 4 مناطق ضمّها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل غير قانوني الشهر الماضي، وأخضعها للأحكام العرفية الروسية يوم الخميس.

ويوم الجمعة الماضي (21-10-2022) قصفت القوات الأوكرانية مواقع روسية في جميع أنحاء المقاطعة، مستهدفة طرق إعادة الإمداد للقوات الموالية للكرملين عبر نهر دنيبر، تمهيدا لخطوة أخيرة لاستعادة المدينة.

وقد استعاد الجيش الأوكراني مناطق واسعة في شمال المقاطعة منذ شن هجوم مضاد في أواخر أغسطس/آب الماضي. وكشف الأوكرانيون عن انتصارات جديدة يوم السبت أوضحوا فيها أن القوات الروسية أجبرت على الانسحاب من قريتي تشاريفني وتشكالوف في منطقة بريسلاف.

وفي السياق نفسه، أعلنت السلطات المدعومة من الكرملين في ولاية خيرسون في وقت سابق عن خطط لإجلاء جميع المسؤولين المعينين من قبل الروس وما يبلغ 60 ألف مدني عبر نهر دنيبر، بينما وصف الزعيم المحلي فلاديمير سالدو ما يحدث بأنه "نزوح منظم وتدريجي".

وقدّر مسؤول روسي آخر يوم السبت أن ما يقرب من 25 ألف شخص من جميع أنحاء المنطقة قد شقوا طريقهم عبر نهر الدنيبر. وادّعى كيريل ستريموسوف، عبر منشور له على تليغرام، أن المدنيين ينتقلون طواعية.

غير أن المسؤولين الأوكرانيين والغربيين أعربوا عن قلقهم بشأن إجراءات النقل القسري المحتملة للسكان إلى روسيا أو الأراضي التي تحتلها روسيا.

وحث المسؤولون الأوكرانيون سكان خيرسون على مقاومة محاولات نقلهم، وزعم أحد المسؤولين المحليين أن موسكو تريد أخذ المدنيين رهائن واستخدامهم دروعا بشرية.

Civilians evacuated from Kherson arrive at a railway station in the town of Dzhankoi, Crimea. The battle for Kherson, which has been under Russian control for almost the whole of the eight-month invasion, appears to be reaching a critical juncture as advancing Ukrainian forces threaten to pin Russian troops along the Dnieper's west bank. [Alexey Pavlishak/Reuters]
مدنيون تم إجلاؤهم من خيرسون يصلون إلى محطة سكة حديد في بلدة دزانكوي بالقرم (أليكسي بافليشاك/رويترز)
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Kherson acting Governor Saldo said the measure to evacuate people from Kherson was a precaution due to the tense situation on the line of contact and the increased threat of rocket and artillery attacks on the territory. [Alexey Pavlishak/Reuters]
القائم بأعمال حاكم خيرسون قال إن الإجراء الخاص بإجلاء الناس من خيرسون كان إجراء احترازيًّا بسبب الوضع المتوتر على خط التماس وزيادة خطر الهجمات الصاروخية والمدفعية على المنطقة (أليكسي بافليشاك/رويترز)
Civilians evacuated from Kherson wait to board a bus heading to Crimea, in the town of Oleshky. [Alexander Ermochenko/Reuters
مدنيون تم إجلاؤهم من خيرسون ينتظرون ركوب حافلة متوجهة إلى شبه جزيرة القرم في بلدة أوليشكي (ألكسندر إيرموشينكو/رويترز)
Civilians evacuated from the Russian-controlled city of Kherson disembark a ferry as they arrive in the town of Oleshky, Kherson region, Russian-controlled Ukraine. [Alexander Ermochenko/Reuters]
مدنيون تم إجلاؤهم من مدينة خيرسون الخاضعة للسيطرة الروسية ينزلون من عبّارة عند وصولهم إلى بلدة أوليشكي (ألكسندر إيرموشينكو/رويترز)
Civilians evacuated from Kherson disembark a ferry as they arrive in the town of Oleshky. [Alexander Ermochenko/Reuters]
مدنيون تم إجلاؤهم من خيرسون ينزلون من العبارة عند وصولهم إلى بلدة أوليشكي (ألكسندر إيرموشينكو/رويترز)
The Russian-installed leader of the region said Russia was planning to move an estimated 10,000 residents a day from Kherson and that it was preparing to take in residents in anticipation of Ukraine's counterattack. [Alexander Ermochenko/Reuters]
زعيم المنطقة الذي نصبته موسكو قال إن روسيا تخطط لنقل ما يقدر بـ10 آلاف ساكن يوميا من خيرسون وإنها تستعد لاستقبال السكان تحسبا للهجوم المضاد الأوكراني [ألكسندر إيرموشينكو/رويترز]
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