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بالصور|أوكرانيا

بالصور: دمار وهلع.. هكذا بدت كييف بعد الهجمات الروسية يوم الاثنين

A man falls on the ground following a drone attack in Kyiv. [Yasuyoshi Chiba/AFP
القصف الروسي المكثف بطائرات مسيّرة ألحق أضرارا بالغة بالمباني السكنية والبنية التحتية في كييف (الفرنسية)
18/10/2022-|آخر تحديث: 18/10/202201:57 PM (مكة المكرمة)

استيقظ سكان العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين على صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، جراء القصف الروسي المكثف بطائرات مسيّرة استهدف عدة مواقع في المدينة، منها مبنى شركة الكهرباء.

وأدت الهجمات إلى اشتعال النيران في العديد من المباني في مختلف أحياء كييف، وهرع الناس للاختباء في الملاجئ. في حين أعلنت السلطات مقتل 3 أشخاص على الأقل.

وقالت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية إن "طائرات مسيّرة إيرانية الصنع" هاجمت -أمس الاثنين- مدنا عدة، في حين أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 26 منها.

A drone flies over Kyiv. [Sergei Supinsky/AFP
طائرة مسيّرة روسية تحلق في سماء العاصمة الأوكرانية كييف (الفرنسية)
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Ukrainian serviceman attempts to shoot down a drone. [Sergei Supinsky/AFP]
جنديان أوكرانيان يحاولان إسقاط طائرة مسيّرة روسية فوق أحد أحياء كييف (الفرنسية)
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رجال إطفاء يحاولون السيطرة على حريق شب في أحد المباني في كييف إثر القصف الروسي (رويترز)
A Ukrainian serviceman takes cover during a Russian drone attack. [Gleb Garanich/Reuters
جندي أوكراني يحتمي من قصف الطائرات المسيّرة الروسية على كييف (رويترز)
A police officer watches stones and other debris flying through the air as Russian kamikaze drones hit the centre of the capital Kyiv. [Vadym Sarakhan/AP Photo
ضابط شرطة أوكراني يقف على طريق عام بينما يتطاير حطام المباني التي استهدفتها المسيّرات الروسية وسط العاصمة كييف (أسوشيتد برس)
Smoke billows from a building hit by a drone in downtown Kyiv. [Vadym Sarakhan/EPA
الدخان يتصاعد من أحد المباني وسط كييف بعد استهدافه بطائرات مسيّرات روسية (الأوروبية)
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Russian drone strikes hit Ukraine's capital Kyiv
الهجمات الروسية بطائرات مسيّرة ألحقت أضرارا كبيرة بالمباني والبنية التحتية في كييف (الأناضول)
Firefighters help a local woman evacuate from a residential building destroyed by a Russian drone attack. [Vladyslav Musiienko/Reuters
رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق في أحد المباني بكييف بعد استهدافه بطائرات مسيّرة روسية (رويترز)
Firefighters working at a building damaged by a drone attack, [Efrem Lukatsky/AP Photo
رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران في مبنى دمرته غارة بالمسيّرات الروسية (أسوشيتد برس)