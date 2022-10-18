بالصور: دمار وهلع.. هكذا بدت كييف بعد الهجمات الروسية يوم الاثنين

استيقظ سكان العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين على صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، جراء القصف الروسي المكثف بطائرات مسيّرة استهدف عدة مواقع في المدينة، منها مبنى شركة الكهرباء.

وأدت الهجمات إلى اشتعال النيران في العديد من المباني في مختلف أحياء كييف، وهرع الناس للاختباء في الملاجئ. في حين أعلنت السلطات مقتل 3 أشخاص على الأقل.

وقالت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية إن "طائرات مسيّرة إيرانية الصنع" هاجمت -أمس الاثنين- مدنا عدة، في حين أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 26 منها.