بالصور

بالصور

بالصور.. المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني

Delegates stand during the opening ceremony of the 20th National Congress of China's ruling Communist Party at the Great Hall of the People in Beijing. [Mark Schiefelbein/AP Photo]
الحزب الشيوعي الصيني يفتتح مؤتمره الـ20 بحضور نحو 2300 مندوب (أسوشيتد برس)
17/10/2022-|آخر تحديث: 17/10/202204:19 PM (مكة المكرمة)

افتتح الحزب الشيوعي الصيني أمس الأحد مؤتمره الـ20 بحضور نحو 2300 مندوب. وألقى الرئيس شي جين بينغ خطابا؛ أبرز ما فيه التخلص ممّا سماه مخاطر خفية خطيرة في الحزب والبلد والجيش.

ومن المرجح أن يتم انتخاب شي جين بينغ لولاية ثالثة غير مسبوقة أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني خلال المؤتمر الذي يعقد مرة كل 5 سنوات.

وإذ تبدو النتيجة محسومة في هذا الاتجاه كما يرى مراقبون، إلا أن طريق الوصول إليها مليء بالعقبات والصراعات بين قيادات الصف الأول في الحزب الشيوعي الصيني، الذين سيولون الاهتمام لمجموعة من القضايا ستشكل مسار الصين على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسيتردد صداها في جميع أنحاء العالم، وقد يفضي النقاش فيها لقلب كل التوقعات بخصوص نتائج المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني.

The Congress will install leaders for the next five years. [Noel Celis/AFP]
المؤتمرون سينتخبون قائدا للحزب للسنوات الخمس المقبلة (أسوشيتد برس)
اعلان
China's President Xi Jinping, centre, sits after addressing the Congress. [Mark Schiefelbein/AP Photo]
الرئيس الصيني شي جين بينغ (وسط) ألقى كلمة أمام المؤتمرين (أسوشيتد برس)
The Congress will also name a Standing Committee, the ruling inner circle of power. The lineup will indicate who is likely to succeed Premier Li Keqiang as the top economic official and take other posts when China's ceremonial legislature meets next year. [Mark Schiefelbein/AP Photo]
المؤتمر سيعين لجنة دائمة، هي الدائرة الداخلية الحاكمة الداعمة للسلطة (أسوشيتد برس)
The People's Liberation Army band performs during the opening session. [Noel Celis/AFP]
فرقة جيش التحرير الشعبي تقدم عرضا موسيقيا خلال جلسة افتتاح المؤتمر (أسوشيتد برس)
The Chinese Communist Party has more than 96 million members. [Mark Schiefelbein/AP Photo]
الحزب الشيوعي الصيني يضم أكثر من 96 مليون عضو (أسوشيتد برس)
Diners at a restaurant in Beijing eat in front of a screen showing a live broadcast of Xi's speech at the opening ceremony of the Congress. [Tingshu Wang/Reuters]
رواد أحد المطاعم في بكين يتابعون بثا مباشرا لخطاب الرئيس الصيني خلال حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)
اعلان
People in Danzhai, in the southwestern Guizhou province, watch the opening session of the Congress. [AFP]
مواطنون صينيون في مدينة دانزهاي، في مقاطعة قويتشو الجنوبية الغربية، يتابعون الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عبر شاشة كبيرة في مكان عام (أسوشيتد برس)
Chinese President Xi Jinping is seen on a TV screen in a restaurant in Hong Kong as he delivers the opening speech of the ruling Communist Party's 20th congress in Beijing. [Isaac Lawrence/AFP]
مواطنة صينية تتابع خطاب الرئيس الصيني في شاشة عرض بأحد المطاعم في البلاد (أسوشيتد برس)
People watch an outdoor screen showing a live image of the opening session of the Chinese Communist Party Congress in Liaocheng, in China's eastern Shandong province. [AFP]
مواطنون يتابعون البث الحي للجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في شاشة عرض كبيرة بساحة عامة في لياوتشنغ بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أسوشيتد برس)