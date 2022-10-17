بالصور.. المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني

افتتح الحزب الشيوعي الصيني أمس الأحد مؤتمره الـ20 بحضور نحو 2300 مندوب. وألقى الرئيس شي جين بينغ خطابا؛ أبرز ما فيه التخلص ممّا سماه مخاطر خفية خطيرة في الحزب والبلد والجيش.

ومن المرجح أن يتم انتخاب شي جين بينغ لولاية ثالثة غير مسبوقة أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني خلال المؤتمر الذي يعقد مرة كل 5 سنوات.

وإذ تبدو النتيجة محسومة في هذا الاتجاه كما يرى مراقبون، إلا أن طريق الوصول إليها مليء بالعقبات والصراعات بين قيادات الصف الأول في الحزب الشيوعي الصيني، الذين سيولون الاهتمام لمجموعة من القضايا ستشكل مسار الصين على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسيتردد صداها في جميع أنحاء العالم، وقد يفضي النقاش فيها لقلب كل التوقعات بخصوص نتائج المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني.