بالصور.. هكذا يزاحم أحياء غزة أمواتها في المقابر

في قطاع غزة المحاصر والمكتظ بالسكان، يضطر بعض السكان إلى العيش في مقابر القطاع، في حين تصارع السلطات لتلبية الطلب المتزايد على بناء مساكن جديدة.

تعيش السيدة كاميليا كحيل وعائلتها في مقبرة الشيخ شعبان الأقدم في غزة، في منزل بناه زوجها في الجهة الشرقية من المقبرة، وقد بني البيت على قبري شخصين مجهولين.

وتقول كاميليا كحيل التي تعيش في المقبرة منذ 13 عامًا مع زوجها وأطفالها الذين أصبح عددهم الآن ستة، "لو كان بإمكان الموتى التحدث لقالوا لنا: اخرجوا من هنا".

وتوضح كاميليا أن أطفالها -الذين يكسبون مبالغ زهيدة مقابل جلب الماء لمراسم الجنائز- لا يكفّون عن السؤال عن الوقت الذي سيتمكنون فيه من الانتقال للعيش خارج المقبرة.

وتقول ابنتها لميس (12 عامًا) "أحيانًا أتلقى دعوات من صديقاتي في المدرسة لبيوتهن، لكنني لا أستطيع أن أدعوهن إلى هنا؛ أخجل جدًّا من ذلك".

ويعكس الضغط على المساحة الأرضية في المقبرة الطلب المتزايد على الأراضي في مدينة غزة التي تواجه أزمة ديمغرافية متصاعدة منذ سنوات، ويتوقع أن يزيد عدد سكان القطاع أكثر من الضعف في غضون 30 عامًا المقبلة، ليصبح 4.8 ملايين نسمة، وسط شح في الأراضي غير المأهولة التي بدأت في النفاد.

وهناك تنافس شرس على العقارات الشحيحة في غزة، مع تزايد الطلب على المساكن والأراضي الزراعية لتوفير الغذاء للعدد المتزايد من السكان الذين يحتاجون إلى 14 ألف وحدة سكنية جديدة سنويًّا، وفقًا لنائب وزير الإسكان في غزة ناجي سرحان.

ولم يسلم الموتى من تداعيات النمو الديمغرافي السريع وشحّ الأراضي، فقد صارت المقابر مأوى لمن لا يجدون سكنا يؤويهم.

ويقول مازن النجار، المسؤول بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، التي تشرف على 64 مقبرة في القطاع، "إننا نواجه معضلة في العثور على أراض لبناء المقابر بسبب واقع غزة ونموها السكاني، فالحاجة إليها تزداد كل عام، ونحن بحاجة إلى مبان سكنية وإلى قبور ومقابر".

ومع زيادة الطلب على الأراضي السكنية والحاجة لمساكن جديدة، لم يعد توفير مساحات في المقابر من أولويات السلطات، بخاصة بعد الحروب المتكررة التي دمّرت آلاف الوحدات السكنية في غزة في السنوات الأخيرة.

فمنذ عام 2008، شنّت إسرائيل 4 حروب على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل نحو 4 آلاف شخص، العديد منهم من الأطفال.

وقد أغلقت وزارة الأوقاف في القطاع 24 مقبرة بعد أن بلغت أقصى طاقتها الاستيعابية، رغم أن العديد من العائلات تواصل دفن موتاها في المقابر القديمة القريبة من منازلها.

ويقول خالد حجازي أحد حراس مقبرة الشيخ رضوان في غزة "إن الدفن ممنوع هنا، ومن الصعب العثور على مكان لكن الناس لا يستمعون، أحاول منعهم ولكنني لا أستطيع".

ووفقا لمازن النجار، فإن الوزارة خصصت مقابر جديدة في مدن القطاع الأربع، لكن يتعين عليهم الآن العثور على بديل لأكبر مقبرة تقع في شمال مدينة غزة، وتضم نحو 750 ألف قبر.

وقال إن المقبرة "أوشكت على الامتلاء، وقد لا نجد أرضًا خالية لدفن الموتى في غضون 3 أو 4 سنوات".