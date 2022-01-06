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بالصور|يابان

تلامذة اليابان يستهلون العام الجديد بمسابقات الخط

6/1/2022-|آخر تحديث: 6/1/202202:21 PM (مكة المكرمة)

فنّ الخط الياباني "شودو" من الفنون التقليدية التي دخلت اليابان من جارتها الصين، لكن اليابانيين طوروه وأضافوا إليه الكثير.

واعتقادا منهم بأن فن الخط يشحذ العقل ويحسن التركيز، فإن التلاميذ يدرسونه منذ المرحلة الأساسية في المدارس، وتوجد حصص للخط في مراحل التعليم الإلزامي الابتدائي والإعدادي، فالأمر منظم بحيث يكون الكل قد مرّ بتجربة ممارسة فن الخط الياباني.

وتنظم المؤسسة التعليمية اختبارات للمهارة الفردية في فن الخط، في محاولة لنشر هذا النوع من الفن، كما تنظم اليابان سنويا مسابقة للخط في بداية كل عام، ويعتبرها اليابانيون فرصة لبدء السنة الجديدة بخطوة جيدة.

وقد حالت جائحة كورونا دون إجراء تلك المسابقة العام الماضي (2021)، لكنها استأنفت هذا التقليد السنوي مع بداية العام الجديد بمشاركة الآلاف من تلاميذ المدارس من مختلف الأعمار.

إقبال واسع من التلاميذ على المشاركة في مسابقة الخط التي جرت في صالة "نيبون بودوكان" وسط العاصمة طوكيو، وهي صالة خصصت لاستضافة منافسة الجودو في الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1964، ومنافسات الكاراتيه والجودو في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، وهي تستضيف الكثير من الحفلات الموسيقية ومبارزات فنون القتال اليابانية (غيتي)
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تلميذة منهمكة في كتابة لوحتها خلال مشاركتها في المسابقة (رويترز)
ما يخطه المشاركون هو كلمات أو عبارات مأثورة حول التبصر والبصيرة والقوة الإنسانية، ويترك للمشاركين اختيار العبارات وسياقاتها بحسب أعمارهم ومستوياتهم العلمية والثقافية (غيتي)
منظر عام للقاعة التي تبارى فيها الطلاب على إعداد لوحاتهم الخطية جلوسا على الأرض (رويترز)
الآلاف يشاركون في مسابقات الخط التي تجرى في مختلف مناطق اليابان بداية كل عام جديد (رويترز)
تُستخدم أدوات الكتابة من الفرشاة والحبر لرسم الحروف اليابانية من أعلى إلى أسفل (غيتي)
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الوقت المخصص لكل متسابق هو 24 دقيقة فقط للإبداع وإظهار مهاراته في فن الخط، ويبدأ المشاركون خط ورسم أحرفهم بفرشهم على رقع مخصصة للكتابة، ويحق لكل مشارك استخدام رقعتين (رويترز)
توجد حصص للخط في مراحل التعليم الإلزامي الابتدائي والإعدادي في اليابان، والأمر منظم بحيث يكون الكل قد خاض تجربة ممارسة فن الخط الياباني (غيتي)
تجري المنظمة التعليمية اليابانية اختبارات المهارة الفردية لفن الخط في محاولة لنشر هذا النوع من الفن (رويترز)
المتسابقون يأملون في عام جديد أكثر ازدهارا ويحدو كل منهم الأمل في الفوز بالمسابقة التي ستعلن نتائجها في فبراير/شباط المقبل (رويترز)
المسابقة السنوية في الخط تعد فرصة لليابانيين لكتابة قراراتهم للعام الجديد أو تأليف قصائد شعرية (غيتي)
للخط الياباني جمهور عريض من الذواقة والمحبين لا يقل عن جمهور المسابقات الرياضية المختلفة (غيتي)
المتسابقون يرتدون أقنعة واقية أثناء عرض كتاباتهم (رويترز)
اهتمام بنظافة قاعة المتسابقين وتعقيمها قبل المسابقة وبعدها (رويترز)