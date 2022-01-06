تلامذة اليابان يستهلون العام الجديد بمسابقات الخط

فنّ الخط الياباني "شودو" من الفنون التقليدية التي دخلت اليابان من جارتها الصين، لكن اليابانيين طوروه وأضافوا إليه الكثير.

واعتقادا منهم بأن فن الخط يشحذ العقل ويحسن التركيز، فإن التلاميذ يدرسونه منذ المرحلة الأساسية في المدارس، وتوجد حصص للخط في مراحل التعليم الإلزامي الابتدائي والإعدادي، فالأمر منظم بحيث يكون الكل قد مرّ بتجربة ممارسة فن الخط الياباني.

وتنظم المؤسسة التعليمية اختبارات للمهارة الفردية في فن الخط، في محاولة لنشر هذا النوع من الفن، كما تنظم اليابان سنويا مسابقة للخط في بداية كل عام، ويعتبرها اليابانيون فرصة لبدء السنة الجديدة بخطوة جيدة.

وقد حالت جائحة كورونا دون إجراء تلك المسابقة العام الماضي (2021)، لكنها استأنفت هذا التقليد السنوي مع بداية العام الجديد بمشاركة الآلاف من تلاميذ المدارس من مختلف الأعمار.