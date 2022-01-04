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بالصور|الولايات المتحدة الأميركية

عاصفة ثلجية تضرب واشنطن

4/1/2022-|آخر تحديث: 4/1/202209:06 AM (مكة المكرمة)

اجتاحت عاصفة شتوية محملة بثلوج كثيفة ومصحوبة برياح قوية أجزاء من ولايات جنوب شرقي الولايات المتحدة والولايات الوسطى على المحيط الأطلسي أمس الاثنين، وتراوحت كثافة الثلوج التي تساقطت على واشنطن وفيلادلفيا ما بين 12 و25 سنتيمترا مع رياح بلغت سرعتها 64 كيلومترا في الساعة، بحسب الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية.

وتسببت العاصفة في إغلاق المكاتب الاتحادية والمدارس، وانقطاع الكهرباء عن 661 ألفا من سكان فرجينيا، وميريلاند، وكارولينا الشمالية والجنوبية، وجورجيا. وألغيت نحو 3 آلاف رحلة جوية، كما تأخرت أكثر من 5 آلاف رحلة أخرى، بما فيها رحلة الرئيس جو بايدن التي تأثرت بالأحوال الجوية، إذ تأخرت طائرته لمدة 30 دقيقة لدى عودته إلى واشنطن حتى إزالة الجليد من ممر الهبوط في المطار.

الثلوج تتساقط على مبنى الكابيتول هيل في واشنطن (رويترز)
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ضابط شرطة في الكابيتول يراقب من داخل سيارته شجرة سقطت خلال العاصفة خارج مبنى ديركسن التابع لمجلس الشيوخ في الكابيتول هيل (رويترز)
تراكم الجليد تسبب في عشرات الحوادث وإغلاق طرق في ميريلاند وفرجينيا (الأناضول)
الثلوج تغطي درج مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
العاصفة الثلجية هي الأولى في الموسم التي تضرب واشنطن العاصمة وما حولها (الأناضول)
كثافة الثلوج المتساقطة تراوحت بين 12 و25 سم (الأوروبية)
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العاصفة الشتوية غطت الشوارع في العاصمة واشنطن ومحيطها، مما أدى إلى إغلاق المكاتب الحكومية والمدارس (رويترز)
البعض ترك سيارته واستخدم الزلاجات للتنقل بسبب كثافة الثلوج المتساقطة (رويترز)
حتى الرئيس جو بايدن تأثر بالأحوال الجوية، إذ تأخرت طائرته لمدة 30 دقيقة لدى عودته إلى واشنطن حتى إزالة الجليد من الممر (رويترز)
مجموعة من المواطنين يدفعون كرة ثلجية ضخمة، بينما يجري كلب من فصيلة "كلاب الإسكيمو" بجانب نصب واشنطن التذكاري في العاصمة الأميركية (رويترز)
طيور تبحث في الجليد عن حبوب تقتات بها بعد أن غطت الثلوج الأرض (رويترز)
تساقط الثلوج منح رواد منتزه "روك كريك" في واشنطن فرصة للتزلج (رويترز)
العاصفة في مناطق أخرى بخلاف واشنطن تسببت في انقطاع التيار عن 661 ألفا في فرجينيا وميريلاند وكارولينا الشمالية والجنوبية وجورجيا حيث تراكم الجليد على الطرق وخطوط نقل الكهرباء (رويترز)
إزالة الثلوج من رصيف المشاة في واشنطن العاصمة (الأناضول)
كاسحة ثلج تزيل الثلوج المتراكمة في حديقة أمام البيت الأبيض (الأناضول)