عاصفة ثلجية تضرب واشنطن

اجتاحت عاصفة شتوية محملة بثلوج كثيفة ومصحوبة برياح قوية أجزاء من ولايات جنوب شرقي الولايات المتحدة والولايات الوسطى على المحيط الأطلسي أمس الاثنين، وتراوحت كثافة الثلوج التي تساقطت على واشنطن وفيلادلفيا ما بين 12 و25 سنتيمترا مع رياح بلغت سرعتها 64 كيلومترا في الساعة، بحسب الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية.

وتسببت العاصفة في إغلاق المكاتب الاتحادية والمدارس، وانقطاع الكهرباء عن 661 ألفا من سكان فرجينيا، وميريلاند، وكارولينا الشمالية والجنوبية، وجورجيا. وألغيت نحو 3 آلاف رحلة جوية، كما تأخرت أكثر من 5 آلاف رحلة أخرى، بما فيها رحلة الرئيس جو بايدن التي تأثرت بالأحوال الجوية، إذ تأخرت طائرته لمدة 30 دقيقة لدى عودته إلى واشنطن حتى إزالة الجليد من ممر الهبوط في المطار.