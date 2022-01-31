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بالصور|أوكرانيا

تدريبات عسكرية للمدنيين في أوكرانيا

31/1/2022

على وقع المخاوف من غزو روسي محتمل، بدأ جيش أوكرانيا خطة للدفاع المدني تتضمن برنامجا تدريبيا عسكريا للمدنيين، الذين أبدى 50% منهم استعدادهم للمقاومة في حال التدخل العسكري الروسي في مدينتهم أو بلدتهم أو قريتهم. كما يقول القادة الأوكرانيون إن نصف مليون أوكراني لديهم خبرة عسكرية، ويأملون أن ينضم كثيرون إلى القتال في تلك الحالة.

لكن تلك الخطوة تنطوي على مخاطر، وحذر منتقدوها من أن الانقسامات السياسية الداخلية قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف من جانب المليشيات المسلحة، كما حذروا من أن موسكو قد تستغل نقطة الضعف هذه وتحول المليشيات القومية إلى تهديد مزعزع لاستقرار الحكومة الأوكرانية، كما يمكن لهذه الجماعات "أن تتحول بسرعة إلى تمرد لامركزي في أجزاء كثيرة من البلاد".

ويشعر آخرون بالقلق من أن هذا الجهد يشجع على ملكية الأسلحة الخاصة، التي تنطوي على مخاطر مثل انتشار الجريمة والانتحار والعنف المنزلي، في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، ويمتلك 1.3 مليون منهم أسلحة نارية مدنية مرخصة، وفقا لوزارة الداخلية.

المتدربون الأوكرانيون يتسلمون بنادق خشبية خلال تدريب عسكري في ساحة بالقرب من العاصمة كييف (رويترز)
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البرامج التدريبية جزء من خطة الدفاع الإستراتيجية للبلاد في حال حدوث غزو محتمل من قبل روسيا (الأوروبية)
البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز المقاومة المدنية التي يمكن أن تستمر في القتال إذا تم التغلب على الجيش الأوكراني (رويترز)
الأوكرانيون يرون أن جيشهم قوي لكن قوته ليست كافية للدفاع ضد روسيا (الأوروبية)
التوترات مع روسيا دفعت العديد من الأوكرانيين للانضمام إلى وحدات الدفاع المدني (رويترز)
مشاركة نسائية في التدريبات التي تجري عادة في عطلة نهاية الأسبوع (رويترز)
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كتائب المتطوعين شكلت العمود الفقري لقوة البلاد في الشرق عام 2014، وهو العام الأول للحرب ضد الانفصاليين الروس، عندما كان الجيش الأوكراني في حالة من الفوضى (رويترز)
تدريب على حرب العصابات (رويترز)
القادة الأوكرانيون يقولون إن نصف مليون أوكراني لديهم خبرة عسكرية ويأملون أن ينضم كثيرون إلى القتال (رويترز)
برنامج التدريبات يشمل جوانب نظرية وأخرى عملية (رويترز)
الجيش الأوكراني لا يوزع الأسلحة على المتدربين المدنيين ويشجعهم على التدرب ببنادقهم (رويترز)
نصف سكان أوكرانيا أبدوا استعدادهم لمقاومة الغزو الروسي لبلادهم في حال وقوعه (رويترز)
الجيش الأوكراني يرفض الكشف عن عدد الأشخاص الذين تم تجنيدهم رسميا في برامج التدريب، أو نسبة الرجال والنساء المشاركة في البرنامج (رويترز)
الثلوج الكثيفة لم تمنع تدريبات المشاركين في البرنامج التدريبي (رويترز)