الثلوج تفاقم معاناة النازحين في الشمال السوري

ضربت عاصفة ثلجية قوية وأمطار غزيرة عدة مخيمات للنازحين في الشمال السوري، وتسببت في قطع طرق وتدمير مئات الخيام وإجبار عشرات العائلات النازحة على مغادرة المنطقة، وأدى التساقط الكثيف للثلوج في مدن أعزاز وعفرين والباب إلى اكتساء الأرض بحلة بيضاء وصلت سماكتها إلى 40 سنتيمتراً، ودفن العديد من الخيام في الثلوج. وسقط عدد كبير من الخيام فوق رؤوس ساكنيها، وأغلقت الطرق المؤدية إليها وبات النازحون، خصوصا في منطقتي عفرين وأعزاز، في حاجة ماسة إلى مساعدات إغاثية عاجلة.