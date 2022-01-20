بالصور

بالصور|سوريا

الثلوج تفاقم معاناة النازحين في الشمال السوري

20/1/2022

ضربت عاصفة ثلجية قوية وأمطار غزيرة عدة مخيمات للنازحين في الشمال السوري، وتسببت في قطع طرق وتدمير مئات الخيام وإجبار عشرات العائلات النازحة على مغادرة المنطقة، وأدى التساقط الكثيف للثلوج في مدن أعزاز وعفرين والباب إلى اكتساء الأرض بحلة بيضاء وصلت سماكتها إلى 40 سنتيمتراً، ودفن العديد من الخيام في الثلوج. وسقط عدد كبير من الخيام فوق رؤوس ساكنيها، وأغلقت الطرق المؤدية إليها وبات النازحون، خصوصا في منطقتي عفرين وأعزاز، في حاجة ماسة إلى مساعدات إغاثية عاجلة.

 

طفل يقف عند مدخل خيمة محاصرة بالثلوج في مخيم صالة زغروس للنازحين في منطقة عفرين بمحافظة حلب شمال سوريا (الأوروبية)
اعلان
كثافة الثلوج المتساقطة طمرت الطرق ومخيمات النازحين في عفرين (الأناضول)
أطفال يجمعون الأغصان الجافة لحرقها بحثا عن الدفء بعد تساقط الثلوج على مخيم صالة زغروس مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة (الأوروبية)
الثلوج أجبرت عشرات العائلات النازحة على مغادرة المنطقة بحثا عن ملاذ بعد تدمير خيامهم (الأوروبية)
هدمت الثلوج التي تساقطت بغزارة عشرات الخيام على رؤوس ساكنيها النازحين في مخيم أعزاز وغيره في الشمال السوري (الأناضول)
صورة التقطتها طائرة مسيرة لمخيم صالة زاغروس في عفرين وقد غطته الثلوج (الأوروبية)
اعلان
الخيام لم تصمد أمام كثافة الثلوج المتساقطة (الأناضول)
كلبان يفتشان وسط الثلوج عما يسد رمقهما (الأناضول)
العاصفة أتلفت متاع النازحين المتواضع من ثياب وفرش ومؤونة بعد أن غمرتها مياه الأمطار وطمرتها الثلوج لتضاعفت مأساتهم التي طالت (الأناضول)
كثير من مخيمات النازحين مقامة في أراض زراعية بعيدة عن الطرقات الرئيسية، وقطعت الثلوج الطرقات المؤدية إليها (الأوروبية)
بلغت سماكة الثلوج المتساقطة 40 سنتيمترا (الأناضول)
خيام النازحين عمرها سنوات وباتت مهترئة مع تكرار معاناة كل شتاء من أمطار وعواصف وثلوج (الأناضول)
من لهؤلاء مغيثا ومعينا؟ (الأوروبية)
العاملون في مجال الإغاثة يرجعون زيادة الأضرار التي لحقت بمخيمات النازحين شتاء هذا العام إلى عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل حلول فصل الشتاء (الأوروبية)
نزوح على نزوح.. تسببت الثلوج في هدم عدد من الخيام مجبرة قاطنيها على الهروب والاختباء في خيم جيرانهم التي لم تصبها أضرار (الأوروبية)
محاولة لإصلاح ما أفسدته العاصفة الثلجية قبل أن تشتد مرة ثانية (الأوروبية)
بلدوزر يكسح الثلوج المتراكمة التي تسببت في قطع الطرق وفرضت حصارا على النازحين (الأوروبية)
بعد كل مرة يتعرضون فيها للسيول الناجمة عن الأمطار أو العواصف الثلجية لا يملك النازحون قاطنو المخيمات إلا مناشدة المنظمات الإنسانية المساعدة على الخروج مما هم فيه (الأناضول)