بالصور

بالصور|فلسطين

أمطار غزة تحوّلها إلى فينيسيا

17/1/2022

تعرضت شوارع ومنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة للغرق جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، واجتاحت مياه الأمطار عشرات المنازل والشوارع، وفاقمت معاناة الغزيين خصوصا أن البنية التحتية التي دمّرها العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو/أيار الماضي لم يُعد إعمارها بعد، الأمر الذي ينذر بانهيارات للطرقات، في ظل مخاوف و تحذيرات من احتمال غرق أراض ومنازل بسبب تصريف إسرائيل مياه الأمطار نحوها.

ووجّهت دعوات للمزارعين في المناطق الحدودية بشرق قطاع غزة لأخذ الاحتياطات والتدابير لاحتمال فتح العبّارات والسدود من قبل السلطات الإسرائيلية التي تتعمّد كل موسم شتاء فتحها صوب ممتلكات المواطنين والأحياء السكنية القريبة من المناطق الشرقية للقطاع.

كما قررت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة تعطيل العملية التعليمية في مختلف مناطق قطاع غزة من جامعات ومدارس ورياض أطفال، فضلا عن تعطيل دور الحضانة، بسبب الأحوال الجوية، وحفاظا على سلامة التلاميذ والطلبة والهيئات التدريسية.

أحد شوارع مدينة غزة وقد غمرته مياه الأمطار (الأناضول)
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أمطار غزة فرضت حصارا فوق حصار (رويترز)
ليست فينيسيا.. إنها شوارع مدينة غزة التي تحولت إلى بحيرات حيث أجلت طواقم الدفاع المدني عددا من الفلسطينيين من منازلهم الواقعة في بلدية جباليا شمالي القطاع بعد تعرضها للغرق بمياه الأمطار مستخدمة قوارب خشبية تُدفع بمجاديف مزدوجة (الأناضول)
نقل أحد الأطفال المحاصرين بمياه الأمطار في غزة (الأناضول)
الأمطار أربكت أنشطة الحياه اليومية لسكان غزة (الأناضول)
أحد مصابي العدوان الإسرائيلي على القطاع يراقب هطل الأمطار من منزله المتواضع بخان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
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طفل يخوض في مياه الأمطار في طريقه إلى منزله بخان يونس (رويترز)
سيدة قلقة على سلامة عودة أطفالها في ظل تلك الظروف المناخية (رويترز)
ضعف البنية التحتية وعدم وجود شبكات لتصريف مياه الأمطار ضاعفا معاناة مواطني غزة (الأناضول)
صورة من الأعلى بطائرة مسيّرة لأحد أحياء مدينة غزة التي غمرت الأمطار شوارعها (رويترز)
غزة محرومة من الكهرباء والبسطاء يلتمسون الدفء بوسائل بدائية (رويترز)
سيارة تابعة للدفاع المدني تحاول شفط المياه من أحد شوارع غزة (الأناضول)
طفل يستند إلى شقيقه لدى عبورهما شارعا غمرته مياه الأمطار (رويترز)
أب يحمل طفليه لحمايتهما من البلل والخوض في المياه الموحلة (الأناضول)
بلدوزر تحول إلى وسيلة انتقال بعد أن أربكت الأمطار الغزيرة حركة السير (الأناضول)
أمطار وبرد والنار مصدر الدفء الوحيد للكبار والصغار في غزة (رويترز)
دعوة للتفاؤل مكتوبة على جدار أحد البنايات في غزة تقول: دامت دياركم عامرة بالأفراح (رويترز)