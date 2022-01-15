مظاهرات تونسية في الذكرى الـ11 للثورة

في الذكرى الـ11 للثورة التونسية تنوعت أجهزة الأمن التي انتشرت بكثافة للتصدي للمعارضين، الذين احتشدوا للاحتجاج على التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، في تونس العاصمة أمس الجمعة بين "قوات الشرطة" و"وحدات التدخل" و"الأمن العمومي" وغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى.

في المقابل تنوعت هتافات المتظاهرين بين "لا حال يدوم.. بن علي البارح وقيس اليوم"، و"يسقط الانقلاب"، و"الشعب يريد عزل الرئيس"، و"الشعب يريد إسقاط الانقلاب"، و"حريات حريات".

وأحكمت قوات الأمن غلق شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ومنعت المحتجين من الوصول إليه. لكن بعض المحتجين تمكنوا من تجاوز الحواجز، فواجهتهم الشرطة بالغاز المدمع والضرب واستخدام خراطيم الماء، مما أدى إلى إصابة العشرات، وقالت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس إن قوى الأمن نفذت حملة اعتقالات ضد متظاهرين "دون أدنى احترام لحقوق الإنسان".