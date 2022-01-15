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بالصور|تونس

مظاهرات تونسية في الذكرى الـ11 للثورة

قوات الأمن واجهت أمس الجمعة المتظاهرين خلال إحياء ذكرى ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 (الأوروبية)
15/1/2022

في الذكرى الـ11 للثورة التونسية تنوعت أجهزة الأمن التي انتشرت بكثافة للتصدي للمعارضين، الذين احتشدوا للاحتجاج على التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، في تونس العاصمة أمس الجمعة بين "قوات الشرطة" و"وحدات التدخل" و"الأمن العمومي" وغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى.

في المقابل تنوعت هتافات المتظاهرين بين "لا حال يدوم.. بن علي البارح وقيس اليوم"، و"يسقط الانقلاب"، و"الشعب يريد عزل الرئيس"، و"الشعب يريد إسقاط الانقلاب"، و"حريات حريات".

وأحكمت قوات الأمن غلق شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ومنعت المحتجين من الوصول إليه. لكن بعض المحتجين تمكنوا من تجاوز الحواجز، فواجهتهم الشرطة بالغاز المدمع والضرب واستخدام خراطيم الماء، مما أدى إلى إصابة العشرات، وقالت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس إن قوى الأمن نفذت حملة اعتقالات ضد متظاهرين "دون أدنى احترام لحقوق الإنسان".

المتظاهرون تحدوا الحظر المفروض على التجمعات بدعوى تفشي فيروس كورونا (الأناضول)
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الشرطة التونسية كثفت انتشارها للتصدي للمتظاهرين (الأناضول)
المتظاهرون يحتجون على تعليق الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان، والاستيلاء على السلطة التنفيذية (الأوروبية)
المظاهرات جاءت تلبية لدعوة المعارضة التونسية بمناسبة الذكرى الـ11 لسقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (الأوروبية)
قوات الأمن حاصرت المتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (الأناضول)
عشرات المحتجين تمكنوا من ازالة الحواجز التي أقامتها الشرطة لمنعهم من دخول شارع الحبيب بورقيبة (الأناضول)
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الشرطة تطلق خراطيم المياه لتفريق المحتجين (رويترز)
المعارضة التونسية تتحدث عن اعتقال عشرات المتظاهرين (رويترز)
اقترب نحو 50 متظاهرا من مبنى وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة (الأوروبية)
الشرطة تطلق قنابل الغاز وتستعمل الهراوات لتفريق المتتظاهرين (الأوروبية)
السلطة استبقت المظاهرات وحشدت أجهزة أمنية مختلفة للتصدي للمحتجين (الأوروبية)
البرلمان التونسي المجمد وأحزاب سياسية وقيادات مدنية يدينون الاعتداءات التي شملت مواطنين شاركوا في المظاهرات (رويترز)
متظاهرون يهتفون: لا للانقلاب (الأناضول)
أحد المصابين جراء قمع الشرطة يرقد على الأرض (الأوروبية)
المتظاهرون يرفضون قمع الحريات ويعتبرون قرار منع المظاهرات "قرارا سياسيا" لمنع المعارضة من التعبير (الأناضول)