رفض شعبي لتجميد أميركا أرصدة أفغانستان

شهدت العاصمة الأفغانية كابل ومقاطعات أفغانية أخرى أمس الجمعة خروج مئات المحتجين مطالبين الولايات المتحدة بالإفراج عن مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي المحجوزة خارج أفغانستان.

وأكد المحتجون أن تلك الأموال أموال أفغانستان والشعب الأفغاني، وتستخدم في شراء الغذاء والدواء والضروريات الأساسية الأخرى، معتبرين تجميد الإدارة الأميركية لها عقابا للشعب الأفغاني كله على هزيمتها في أفغانستان.