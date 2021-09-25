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بالصور|أفغانستان

رفض شعبي لتجميد أميركا أرصدة أفغانستان

25/9/2021-|آخر تحديث: 25/9/202103:59 PM (مكة المكرمة)

شهدت العاصمة الأفغانية كابل ومقاطعات أفغانية أخرى أمس الجمعة خروج مئات المحتجين مطالبين الولايات المتحدة بالإفراج عن مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي المحجوزة خارج أفغانستان.

وأكد المحتجون أن تلك الأموال أموال أفغانستان والشعب الأفغاني، وتستخدم في شراء الغذاء والدواء والضروريات الأساسية الأخرى، معتبرين تجميد الإدارة الأميركية لها عقابا للشعب الأفغاني كله على هزيمتها في أفغانستان.

 

المحتجون في كابل يطالبون الإدارة الأميركية بالإفراج عن أرصدة بلادهم المجمدة (الأوروبية)
المحتجون في كابل يطالبون الإدارة الأميركية بالإفراج عن أرصدة بلادهم المجمدة (الأوروبية)
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حركة طالبان اتهمت مسؤولين في الإدارة السابقة بسرقة ملايين الدولارات بعد فرار الرئيس أشرف غني من كابل لكن الأزمة وضعتهم تحت ضغط شديد في إطار سعيهم للتكيف مع حكم زمن السلم (الأناضول)
حركة طالبان اتهمت مسؤولين في الإدارة السابقة بسرقة ملايين الدولارات بعد فرار الرئيس أشرف غني من كابل لكن الأزمة وضعتهم تحت ضغط شديد في إطار سعيهم للتكيف مع حكم زمن السلم (الأناضول)
محتجون من أعمار مختلفة (الأوروبية)
محتجون من أعمار مختلفة (الأوروبية)
جانب من اللافتات التي حملها المحتجون (الأوروبية)
جانب من اللافتات التي حملها المحتجون (الأوروبية)
بالإنجليزية والفارسية والبشتونية كتبوا لافتاتهم أملا في توصيل صوتهم إلى الداخل والعالم أيضا (الأوروبية)
بالإنجليزية والفارسية والبشتونية كتبوا لافتاتهم أملا في توصيل صوتهم إلى الداخل والعالم أيضا (الأوروبية)
أميركا حرصت على تجميد الأموال الأفغانية في وقت يكافح نظام طالبان الجديد لاحتواء أزمة اقتصادية متفاقمة في البلاد (الأوروبية)
أميركا حرصت على تجميد الأموال الأفغانية في وقت يكافح نظام طالبان الجديد لاحتواء أزمة اقتصادية متفاقمة في البلاد (الأوروبية)
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تجميد الأموال يأتي في وقت يهدد الجفاف الشديد بالمجاعة في أجزاء كثيرة من المناطق الريفية في أفغانستان (الأوروبية)
تجميد الأموال يأتي في وقت يهدد الجفاف الشديد بالمجاعة في أجزاء كثيرة من المناطق الريفية في أفغانستان (الأوروبية)
إحدى اللافتات المكتوبة بالإنجليزية التي حملها المحتجون تقول إن استمرار تجميد الأموال سيفاقم الفقر في أفغانستان (الأناضول)
إحدى اللافتات المكتوبة بالإنجليزية التي حملها المحتجون تقول إن استمرار تجميد الأموال سيفاقم الفقر في أفغانستان (الأناضول)
شاب من "جمعية الشباب المسلمين الأفغانية" يشارك في الاحتجاجات (الأوروبية)
شاب من "جمعية الشباب المسلمين الأفغانية" يشارك في الاحتجاجات (الأوروبية)
وفتيات أفغانيات يشاركن أيضا (الأناضول)
وفتيات أفغانيات يشاركن أيضا (الأناضول)
عبر المتظاهرون عن غضبهم من المسؤولين الأميركيين وحملوا لافتات تقول إحداها: لا ينبغي للأفغان العاديين أن يدفعوا ثمن هزيمة أميركا (الأناضول)
عبر المتظاهرون عن غضبهم من المسؤولين الأميركيين وحملوا لافتات تقول إحداها: لا ينبغي للأفغان العاديين أن يدفعوا ثمن هزيمة أميركا (الأناضول)
الأزمة المالية تسببت في عدم دفع رواتب العديد من موظفي الحكومة لأسابيع فيما فرضت البنوك قيودا صارمة على عمليات السحب النقدي (الأناضول)
الأزمة المالية تسببت في عدم دفع رواتب العديد من موظفي الحكومة لأسابيع فيما فرضت البنوك قيودا صارمة على عمليات السحب النقدي (الأناضول)
تجميد الأرصدة الأفغانية من قبل الإدارة الأميركية يتجاوز كونه ترويضا أميركيا لطالبان إلى معاقبة عموم الأفغان (الأناضول)
تجميد الأرصدة الأفغانية من قبل الإدارة الأميركية يتجاوز كونه ترويضا أميركيا لطالبان إلى معاقبة عموم الأفغان (الأناضول)
الاحتجاجات تتزامن مع تحذيرات الأمم المتحدة من حاجة ما لا يقل عن 11 مليون شخص في أفغانستان إلى مساعدات إنسانية عاجلة في الأشهر المقبلة (الأوروبية)
الاحتجاجات تتزامن مع تحذيرات الأمم المتحدة من حاجة ما لا يقل عن 11 مليون شخص في أفغانستان إلى مساعدات إنسانية عاجلة في الأشهر المقبلة (الأوروبية)
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