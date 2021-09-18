انتقل الى المحتوى
البث الحي

بالصور

بالصور|تونس

مظاهرات تونسية ضد عودة الاستبداد

18/9/2021

شهدت العاصمة التونسية اليوم السبت مظاهرة احتجاجية ضد التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد قبل أسابيع، وجاءت الاحتجاجات تلبية لدعوة نشطاء وسياسيين ونواب بالبرلمان المجمد نشاطه، ورفع المتظاهرون لافتات تتضمن مطالبهم، كما رددوا هتافات من بينها "الشعب يريد إسقاط الانقلاب"، و"نريد الشرعية"، و"دستور حرية كرامة وطنية"، و"ارحل"، و"اليوم اليوم يسقط الانقلاب"، و"لا للفصل 80″، و"لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب"، و"دستور حرية كرامة وطنية".

ونظمت المظاهرة وسط حضور أمني كثيف في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة)، كما حلقت فوق المكان طائرة مسيرة تابعة لوزارة الداخلية.

المحتجون يعتبرون الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئس قيس سعيّد انقلابا على الدستور (رويترز)
المحتجون يعتبرون الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئس قيس سعيّد انقلابا على الدستور (رويترز)
اعلان
لافتات تلخص أبرز مطالب المتظاهرين (رويترز)
لافتات تلخص أبرز مطالب المتظاهرين (رويترز)
المتظاهرون يحتشدون في شارع الحبيب بورقيبة في قلب تونس العاصمة (الأناضول)
المتظاهرون يحتشدون في شارع الحبيب بورقيبة في قلب تونس العاصمة (الأناضول)
المحتجون ينددون بالإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز الماضي وتتضمن تمديد حالة الطوارئ وإقالة الحكومة وتعليق البرلمان ورفع الحصانة عن النواب (رويترز)
المحتجون ينددون بالإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز الماضي وتتضمن تمديد حالة الطوارئ وإقالة الحكومة وتعليق البرلمان ورفع الحصانة عن النواب (رويترز)
المظاهرة جاءت تلبية لدعوة نشطاء وسياسيين ونواب بالبرلمان المجمد (الأناضول)
المظاهرة جاءت تلبية لدعوة نشطاء وسياسيين ونواب بالبرلمان المجمد (الأناضول)
متظاهر كتب لافتة باللغة الفرنسية تقول: لترحل فرنسا. إذ يتهمها ضمنيا بالتدخل في شؤون بلاده (الأناضول)
متظاهر كتب لافتة باللغة الفرنسية تقول: لترحل فرنسا. إذ يتهمها ضمنيا بالتدخل في شؤون بلاده (الأناضول)
اعلان
مشاركة نسائية في الاحتجاجات على قرارات الرئيس التونسي (الأوروبية)
مشاركة نسائية في الاحتجاجات على قرارات الرئيس التونسي (الأوروبية)
المحتجون يعربون عن مخاوفهم من تقييد الحريات والانفراد بالسلطة ويحذرون من أن تلك الإجراءات تقود البلاد نحو الدكتاتورية (الأوروبية)
المحتجون يعربون عن مخاوفهم من تقييد الحريات والانفراد بالسلطة ويحذرون من أن تلك الإجراءات تقود البلاد نحو الدكتاتورية (الأوروبية)
المحتجون أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة رددوا شعارات منها "الشعب يريد إسقاط الانقلاب" و"دستور حرية كرامة وطنية" و"الشعب يريد محكمة دستورية" و"خبز وماء.. والانقلاب لا" (الأناضول)
المحتجون أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة رددوا شعارات منها "الشعب يريد إسقاط الانقلاب" و"دستور حرية كرامة وطنية" و"الشعب يريد محكمة دستورية" و"خبز وماء.. والانقلاب لا" (الأناضول)
متظاهر يرفع نسخة من دستور تونس منددا "بانقلاب الرئيس" عليه (الأناضول)
متظاهر يرفع نسخة من دستور تونس منددا "بانقلاب الرئيس" عليه (الأناضول)
دعا منظمو الاحتجاجات إلى "النأي عن كل رايات حزبية انتصارا للمشترك الوطني الديمقراطي الذي يحمي حق الجميع في الاختلاف" (الأوروبية)
دعا منظمو الاحتجاجات إلى "النأي عن كل رايات حزبية انتصارا للمشترك الوطني الديمقراطي الذي يحمي حق الجميع في الاختلاف" (الأوروبية)
ارحل.. شعارا ولافتة (الأناضول)
ارحل.. شعارا ولافتة (الأناضول)
المتظاهرون يؤكدون أن الثورة التونسية ستظل حية وأنه لا مجال للاستحواذ على الحكم ويرفعون شعارات لحمابة الديمقراطية والدفاع عنها (الأناضول)
المتظاهرون يؤكدون أن الثورة التونسية ستظل حية وأنه لا مجال للاستحواذ على الحكم ويرفعون شعارات لحمابة الديمقراطية والدفاع عنها (الأناضول)
استنفار في صفوف قوات الشرطة خلال المظاهرات التي اتخذت طابعا سلميا وخلت من أي مظاهر للعنف (رويترز)
استنفار في صفوف قوات الشرطة خلال المظاهرات التي اتخذت طابعا سلميا وخلت من أي مظاهر للعنف (رويترز)
الجميع يستظل بتونس اسما وعلما (الأناضول)
الجميع يستظل بتونس اسما وعلما (الأناضول)
المزيد من بالصور

مسيرات بالضفة لنصرة الأسرى

كوريا الشمالية تحتفل بالذكرى 73 لتأسيسها

اليوم العالمي للعمل الإنساني.. حادثة غيرت حياة أميركية من أصل فلسطيني وجعلتها تعود لبلادها نهائيا

فاطمة عواد أثناء توزيعها أجهزة لوحية على الأطفال المرضى بمستشفى المطلع بالقدس (الجزيرة نت)

نازحون أفغان ينشدون الأمان

الأكثر قراءة

الاحتلال يعتقل آخر أسيرين فارين من سجن جلبوع في جنين ويبحث تمديد اعتقال 4 آخرين

المنزل الذي اعتقل فيه الأسيران أيهم كممجي ومناضل نفيعات بمدينة جنين (رويترز)

الغواصات النووية.. السلاح الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين باريس وواشنطن

الغواصات تتمتع بتقديرات تدميرية كبيرة وتعتبر من أكثر الأسلحة الإستراتيجية تقدما من حيث التقنيات (موقع البحرية الملكية البريطانية)

بعد محاصرة منزل بجنين.. الاحتلال يعتقل آخر أسيرين فارين من سجن جلبوع

صورة نشرها جيش الاحتلال للأسيرين أيهم كممجي (يسار) ومناضل نفيعات عقب إعادة اعتقالهما في جنين (مواقع التواصل)

بعد أن فاقتها في السرعة.. قاتلة تسلا تعتلي عرش السيارات الكهربائية طويلة المدى

رئيس لوسيد يرى أن سياراتهم ستذهب إلى أبعد من تسلا لأنها أكثر ديناميكية وتستخدم محركات أصغر وأكثر كفاءة (رويترز)