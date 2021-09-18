مظاهرات تونسية ضد عودة الاستبداد

شهدت العاصمة التونسية اليوم السبت مظاهرة احتجاجية ضد التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد قبل أسابيع، وجاءت الاحتجاجات تلبية لدعوة نشطاء وسياسيين ونواب بالبرلمان المجمد نشاطه، ورفع المتظاهرون لافتات تتضمن مطالبهم، كما رددوا هتافات من بينها "الشعب يريد إسقاط الانقلاب"، و"نريد الشرعية"، و"دستور حرية كرامة وطنية"، و"ارحل"، و"اليوم اليوم يسقط الانقلاب"، و"لا للفصل 80″، و"لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب"، و"دستور حرية كرامة وطنية".

ونظمت المظاهرة وسط حضور أمني كثيف في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة)، كما حلقت فوق المكان طائرة مسيرة تابعة لوزارة الداخلية.