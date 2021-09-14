مسيرات بالضفة لنصرة الأسرى

تتواصل المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات السلمية الفلسطينية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تضامنا ودعما ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي تمادى في سياسة العقاب الجماعي لهم بعد انتزاع 6 أسرى حريتهم عبر حفرهم نفقا في سجن جلبوع، وأعاد الاحتلال اعتقال 4 منهم.

وعلى الرغم من سلمية هذه المسيرات، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواجهها بالقمع، ففي نابلس شمال الضفة أصيب 10 فلسطينيين مساء أمس الاثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية توجهت نحو حاجز حوارة جنوب نابلس، دعمًا للأسرى في سجون الاحتلال، ورددوا هتافات تحيي صمود الأسرى.

وسبق مسيرة نابلس فعاليات مختلفة لنصرة الأسرى، ففي الخليل أغلق أصحاب المحال التجارية في المدينة متاجرهم، كما نظمت مسيرات ومظاهرات احتجاجية هناك، كذلك في رام الله وعنبتا شرق طولكرم وفي الناصرة أيضا.