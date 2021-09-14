انتقل الى المحتوى
البث الحي

بالصور

بالصور|فلسطين

مسيرات بالضفة لنصرة الأسرى

14/9/2021

تتواصل المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات السلمية الفلسطينية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تضامنا ودعما ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي تمادى في سياسة العقاب الجماعي لهم بعد انتزاع 6 أسرى حريتهم عبر حفرهم نفقا في سجن جلبوع، وأعاد الاحتلال اعتقال 4 منهم.

وعلى الرغم من سلمية هذه المسيرات، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواجهها بالقمع، ففي نابلس شمال الضفة أصيب 10 فلسطينيين مساء أمس الاثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية توجهت نحو حاجز حوارة جنوب نابلس، دعمًا للأسرى في سجون الاحتلال، ورددوا هتافات تحيي صمود الأسرى.

وسبق مسيرة نابلس فعاليات مختلفة لنصرة الأسرى، ففي الخليل أغلق أصحاب المحال التجارية في المدينة متاجرهم، كما نظمت مسيرات ومظاهرات احتجاجية هناك، كذلك في رام الله وعنبتا شرق طولكرم وفي الناصرة أيضا.

الملاعق اكتسبت رمزية جديدة تستفز قوات الاحتلال الإسرائيلي (الأوروبية)
الملاعق اكتسبت رمزية جديدة تستفز قوات الاحتلال الإسرائيلي (الأوروبية)
اعلان
متظاهرون فلسطينيون يبحثون عن غطاء أثناء اشتباكات مع القوات الإسرائيلية بالقرب من مدينة نابلس (الأوروبية)
متظاهرون فلسطينيون يبحثون عن غطاء أثناء اشتباكات مع القوات الإسرائيلية بالقرب من مدينة نابلس (الأوروبية)
فلسطينيون يحتجون على الإجراءات العقابية التي اتخذتها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين بعد فرار 6 منهم من سجن جلبوع في السادس من سبتمبر/أيلول الجاري. وأعيد القبض على 4 منهم (الأوروبية)
فلسطينيون يحتجون على الإجراءات العقابية التي اتخذتها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين بعد فرار 6 منهم من سجن جلبوع في السادس من سبتمبر/أيلول الجاري. وأعيد القبض على 4 منهم (الأوروبية)
المسيرة نظمت بدعوة من اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس دعما وإسنادا للأسرى (الأناضول)
المسيرة نظمت بدعوة من اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس دعما وإسنادا للأسرى (الأناضول)
قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت المسيرة حيث أصيب 10 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفي وسيدة، كما أصيب أكثر من 20 آخرين بالاختناق بالغاز المدمع (الأناضول)
قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت المسيرة حيث أصيب 10 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفي وسيدة، كما أصيب أكثر من 20 آخرين بالاختناق بالغاز المدمع (الأناضول)
المشاركون في مسيرة نابلس حملوا العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات تحيي صمود الأسرى (الأناضول)
المشاركون في مسيرة نابلس حملوا العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات تحيي صمود الأسرى (الأناضول)
اعلان
المحتجون في نابلس أشعلوا الإطارات بعد قمع قوات الاحتلال مسيرتهم عند حاجز حوارة جنوب نابلس (الأناضول)
المحتجون في نابلس أشعلوا الإطارات بعد قمع قوات الاحتلال مسيرتهم عند حاجز حوارة جنوب نابلس (الأناضول)
المحال التجارية في جنين أغلقت أبوابها تلبية لدعوة الإضراب العام قبل يومين تضامنا مع الأسرى (الأناضول)
المحال التجارية في جنين أغلقت أبوابها تلبية لدعوة الإضراب العام قبل يومين تضامنا مع الأسرى (الأناضول)
مسيرة تضامنية مع الأسرى في جنين (الأناضول)
مسيرة تضامنية مع الأسرى في جنين (الأناضول)
مظاهرة تضامنية مع الأسرى في الناصرة (رويترز)
مظاهرة تضامنية مع الأسرى في الناصرة (رويترز)
قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي على مظاهرة تضامنية مع الأسرى في بلدة بيتا بالضفة الغربية (رويترز)
قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي على مظاهرة تضامنية مع الأسرى في بلدة بيتا بالضفة الغربية (رويترز)
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال مظاهرة تضامنية مع الأسرى في بيتا (رويترز)
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال مظاهرة تضامنية مع الأسرى في بيتا (رويترز)
المتظاهرون يعيدون توجيه قنابل الغاز نحو جنود الاحتلال (رويترز)
المتظاهرون يعيدون توجيه قنابل الغاز نحو جنود الاحتلال (رويترز)
الملاعق بيد الفلسطينيين أصبحت أداة لاستعادة حرية الأسرى، ورفعها من قبل المتضامنين معهم يزيد من عدوانية الاحتلال (رويترز)
الملاعق بيد الفلسطينيين أصبحت أداة لاستعادة حرية الأسرى، ورفعها من قبل المتضامنين معهم يزيد من عدوانية الاحتلال (رويترز)
المزيد من بالصور

كوريا الشمالية تحتفل بالذكرى 73 لتأسيسها

اليوم العالمي للعمل الإنساني.. حادثة غيرت حياة أميركية من أصل فلسطيني وجعلتها تعود لبلادها نهائيا

فاطمة عواد أثناء توزيعها أجهزة لوحية على الأطفال المرضى بمستشفى المطلع بالقدس (الجزيرة نت)

نازحون أفغان ينشدون الأمان

حرائق اليونان تشرد الآلاف

الأكثر قراءة

بالدموع.. برلمانية بريطانية مسلمة تكشف معاناتها مع الإسلاموفوبيا

كلمة زارا سلطانة أحدثت ضجة في صفوف السياسيين البريطانيين وامتدحها العديد من البرلمانيين (رويترز)

وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال: الولايات المتحدة تعاملت بشكل بشع مع ممتلكات الشعب الأفغاني

أمير خان متقي قال إن حركة طالبان تواجه ضغوطا من دول العالم ومن دول الجوار (الأناضول)

لا تُؤجّل قراءة هذا التقرير إلى وقتٍ لاحق: إليك نصائح علم النفس للتغلّب على عادة التسويف

رسم: رأفت الخطيب
logo

إريك زمور.. المرشح لرئاسة فرنسا الذي يفضل النازية على الإسلام