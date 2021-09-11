كوريا الشمالية تحتفل بالذكرى 73 لتأسيسها

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ضريح جده الراحل والمؤسس الوطني كيم إيل سونغ ووالده الراحل الزعيم السابق كيم جونغ إيل للاحتفال بالذكرى 73 لتأسيس البلاد.

ورافق كيم في الزيارة كبار المسؤولين، بما في ذلك تشوي ريونغ هيه، رئيسة هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، وجو يونغ وون، سكرتير الشؤون التنظيمية للجنة المركزية للحزب.

كما رافقه في الزيارة أيضا قائد الجيش لكوريا الشمالية باك جونغ تشون، الذي انتخب مؤخرًا عضوا في هيئة رئاسة حزب العمال الحاكم.

تأتي زيارة كيم إلى الضريح بعد إقامة عرض عسكري تم خفض مستواه، إذ استعرضت فيه الجرارات الحاملة للمدفعية بدل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وغيرها من الأسلحة الإستراتيجية.

وبفحص الصور التي بثتها وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية أمس، وكذلك لقطات فيديو نشرتها وسائل الإعلام الحكومية لم يتم رصد كيم يو جونغ شقيقة الزعيم في قصر كومسوسان للشمس وأيضا في العرض العسكري.