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بالصور|كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تحتفل بالذكرى 73 لتأسيسها

11/9/2021

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ضريح جده الراحل والمؤسس الوطني كيم إيل سونغ ووالده الراحل الزعيم السابق كيم جونغ إيل للاحتفال بالذكرى 73 لتأسيس البلاد.

ورافق كيم في الزيارة كبار المسؤولين، بما في ذلك تشوي ريونغ هيه، رئيسة هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، وجو يونغ وون، سكرتير الشؤون التنظيمية للجنة المركزية للحزب.

كما رافقه في الزيارة أيضا قائد الجيش لكوريا الشمالية باك جونغ تشون، الذي انتخب مؤخرًا عضوا في هيئة رئاسة حزب العمال الحاكم.

تأتي زيارة كيم إلى الضريح بعد إقامة عرض عسكري تم خفض مستواه، إذ استعرضت فيه الجرارات الحاملة للمدفعية بدل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وغيرها من الأسلحة الإستراتيجية.

وبفحص الصور التي بثتها وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية أمس، وكذلك لقطات فيديو نشرتها وسائل الإعلام الحكومية لم يتم رصد كيم يو جونغ شقيقة الزعيم في قصر كومسوسان للشمس وأيضا في العرض العسكري.

مسيرة حاشدة للعمال والشباب والطلاب احتفالًا بالذكرى السنوية 73 لتأسيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في بيونغ يانغ (الأوروبية)
مسيرة حاشدة للعمال والشباب والطلاب احتفالًا بالذكرى السنوية 73 لتأسيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في بيونغ يانغ (الأوروبية)
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الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (في المقدمة) يلوح للحشد خلال عرض عسكري في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ (الأوروبية)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (في المقدمة) يلوح للحشد خلال عرض عسكري في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ (الأوروبية)
جانب من العرض العسكري الذي أقيم خلال الاحتفالات بالمناسبة وعده المراقبون أكثر سلمية من العروض العسكرية السابقة في الدولة الشيوعية (الأوروبية)
جانب من العرض العسكري الذي أقيم خلال الاحتفالات بالمناسبة وعده المراقبون أكثر سلمية من العروض العسكرية السابقة في الدولة الشيوعية (الأوروبية)
خيالة قوات الشرطة تشارك في العرض (الأوروبية)
خيالة قوات الشرطة تشارك في العرض (الأوروبية)
غابت الصواريخ العملاقة في الاستعراض العسكري وتم استبدالها بفرقة الإطفاء التابعة لقوات الأمن العام (رويترز)
غابت الصواريخ العملاقة في الاستعراض العسكري وتم استبدالها بفرقة الإطفاء التابعة لقوات الأمن العام (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يلوح للمحتشدين أمام "قصر الشمس" إذ ترقد جثتا الزعيمين الراحلين أبيه وجده (الأوروبية)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يلوح للمحتشدين أمام "قصر الشمس" إذ ترقد جثتا الزعيمين الراحلين أبيه وجده (الأوروبية)
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العرض العسكري الذي أقيم بمناسية الذكرى 73 لتأسيس كوريا الشمالية هو الثاني من نوعه خلال 3 سنوات؛ فآخر عرض عسكري نظمته كوريا الشمالية كان بمناسبة يوم التأسيس الوطني عام 2018 للاحتفال بالذكرى 70 (رويترز)
العرض العسكري الذي أقيم بمناسية الذكرى 73 لتأسيس كوريا الشمالية هو الثاني من نوعه خلال 3 سنوات؛ فآخر عرض عسكري نظمته كوريا الشمالية كان بمناسبة يوم التأسيس الوطني عام 2018 للاحتفال بالذكرى 70 (رويترز)
كيم جونغ أون برفقة عدد من قادة حزب العمال الشيوعي الحاكم يصافح بعض المشاركين في الاحتفالات (الأوروبية)
كيم جونغ أون برفقة عدد من قادة حزب العمال الشيوعي الحاكم يصافح بعض المشاركين في الاحتفالات (الأوروبية)
رافعو العلم يتقدمون الاستعراض (الأوروبية)
رافعو العلم يتقدمون الاستعراض (الأوروبية)
محتفلات يرتدين الكمامات ويحملن الزهور خلال العرض العسكري (رويترز)
محتفلات يرتدين الكمامات ويحملن الزهور خلال العرض العسكري (رويترز)
أقيمت فعاليات احتفالية عدة في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بذكرى التأسيس، بما في ذلك حفلات الرقص للشباب وأعضاء الاتحاد النسائي (رويترز)
أقيمت فعاليات احتفالية عدة في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بذكرى التأسيس، بما في ذلك حفلات الرقص للشباب وأعضاء الاتحاد النسائي (رويترز)
ألوان الألعاب النارية تضيء سماء بيونغ يانغ بمناسبة ذكرى التأسيس 73 (رويترز)
ألوان الألعاب النارية تضيء سماء بيونغ يانغ بمناسبة ذكرى التأسيس 73 (رويترز)
الزعيم كيم جونغ أون يقف لالتقاط صورة تذكارية جماعية بالمناسبة التي غابت شقيقته كيم يو جونغ عن المشاركة فيها (رويترز)
الزعيم كيم جونغ أون يقف لالتقاط صورة تذكارية جماعية بالمناسبة التي غابت شقيقته كيم يو جونغ عن المشاركة فيها (رويترز)
كيم جونغ أون وزوجته ري سول وقادة حزب العمال الشيوعي الحاكم خلال وضع الزهور على رفات الزعيمين الراحلين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل، في قصر الشمس في بيونغ يانغ (رويترز)
كيم جونغ أون وزوجته ري سول وقادة حزب العمال الشيوعي الحاكم خلال وضع الزهور على رفات الزعيمين الراحلين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل، في قصر الشمس في بيونغ يانغ (رويترز)
مأدبة احتفالية في حديقة مبنى اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في بيونغ يانغ (الأوروبية)
مأدبة احتفالية في حديقة مبنى اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في بيونغ يانغ (الأوروبية)
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