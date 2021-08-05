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عام على كارثة مرفأ بيروت

5/8/2021-|آخر تحديث: 5/8/202112:23 PM (مكة المكرمة)

وسط انتشار قوى الجيش والأمن، انطلقت ظهر أمس الأربعاء في العاصمة اللبنانية مظاهرات حاشدة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت، التي أودت بحياة أكثر من 218 شخصا، وألحقت إصابات بنحو 7 آلاف آخرين، وتسببت في خسائر مادية هائلة، وغيَرت وجه العاصمة وفاقمت الانهيار الاقتصادي الذي ينهش البلاد.

ويعد انفجار مرفأ بيروت أحد أكبر الانفجارات غير النووية في تاريخ العالم، وأدى إلى نزوح 300 ألف شخص وإلحاق أضرار بمباني على مسافة تصل إلى 20 كيلومترًا.

وتوجهت حشود المتظاهرين نحو المرفأ المدمر ظهر أمس الأربعاء، استجابة لدعوات التظاهر التي أطلقها أهالي الضحايا وأطباء ومحامون ومهندسون وأحزاب معارضة ومجموعات تأسست خلال احتجاجات 2019 ضد الطبقة الحاكمة، رافعين شعار "العدالة الآن"، لكن صدامات وقعت في المساء بين القوى الأمنية ومحتجين غاضبين حاولوا اقتحام الشوارع المؤدية إلى مقر البرلمان.

شوارع العاصمة اللبنانية تكتظ بالمتظاهرين في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت (الأناضول)
شوارع العاصمة اللبنانية تكتظ بالمتظاهرين في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت (الأناضول)
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المتظاهرون يقفون دقيقة صمت إحياءً لذكرى الضحايا (رويترز)
المتظاهرون يقفون دقيقة صمت إحياءً لذكرى الضحايا (رويترز)
حشود المتظاهرين تتجه نحو مرفأ بيروت (غيتي)
حشود المتظاهرين تتجه نحو مرفأ بيروت (غيتي)
ضاقت بهم الشوارع فاعتلوا نُصُبا على شكل كلمة ثورة (رويترز)
ضاقت بهم الشوارع فاعتلوا نُصُبا على شكل كلمة ثورة (رويترز)
مروحيات الجيش اللبناني تنفث خطوطًا من الدخان بألوان العلم اللبناني خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى للكارثة (الأوروبية)
مروحيات الجيش اللبناني تنفث خطوطًا من الدخان بألوان العلم اللبناني خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى للكارثة (الأوروبية)
المتظاهرون يحملون صورا للضحايا ولافتات تطالب بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة (الأناضول)
المتظاهرون يحملون صورا للضحايا ولافتات تطالب بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة (الأناضول)
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سيدة لبنانية تحمل صورة ابنتها التي قتلت في الكارثة (رويترز)
سيدة لبنانية تحمل صورة ابنتها التي قتلت في الكارثة (رويترز)
لبنانية تحمل صورة طفلين قتلا في الانفجار وكتبت عليها بالإنجليزية: في وطني قتل الأطفال الأبرياء في الانفجار (الأوروبية)
لبنانية تحمل صورة طفلين قتلا في الانفجار وكتبت عليها بالإنجليزية: في وطني قتل الأطفال الأبرياء في الانفجار (الأوروبية)
انفجار بيروت أودى بحياة أكثر من 218 شخصا، وأهالي الضحايا يطالبون بالعدالة (الأناضول)
انفجار بيروت أودى بحياة أكثر من 218 شخصا، وأهالي الضحايا يطالبون بالعدالة (الأناضول)
جانب من اللافتات التي رفعها المتظاهرون تحمّل الحكومة المسؤولية (الأوروبية)
جانب من اللافتات التي رفعها المتظاهرون تحمّل الحكومة المسؤولية (الأوروبية)
البطريرك الماروني بشارة الراعي يترأس قداسا من المرفأ تكريما للضحايا (رويترز)
البطريرك الماروني بشارة الراعي يترأس قداسا من المرفأ تكريما للضحايا (رويترز)
جانب من المشاركين في القداس (رويترز)
جانب من المشاركين في القداس (رويترز)
صلوات مسيحية وإسلامية أقيمت في المرفأ في الذكرى السنوية الأولى للكارثة (الأناضول)
صلوات مسيحية وإسلامية أقيمت في المرفأ في الذكرى السنوية الأولى للكارثة (الأناضول)
لافتات احتجاجية تكسو جدران المباني المحيطة بالمرفأ (الأناضول)
لافتات احتجاجية تكسو جدران المباني المحيطة بالمرفأ (الأناضول)
استنفار وسط قوات الجيش اللبناني التي احتشدت في شوارع بيروت في ذكرى كارثة المرفأ (غيتي)
استنفار وسط قوات الجيش اللبناني التي احتشدت في شوارع بيروت في ذكرى كارثة المرفأ (غيتي)
قوات الأمن اللبنانية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا دخول منطقة البرلمان في بيروت (الأناضول)
قوات الأمن اللبنانية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا دخول منطقة البرلمان في بيروت (الأناضول)
حاول عشرات الشبان في محيط مجلس النواب اجتياز الحواجز الأمنية المؤدية إلى البرلمان، وألقوا الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفرقهم (غيتي)
حاول عشرات الشبان في محيط مجلس النواب اجتياز الحواجز الأمنية المؤدية إلى البرلمان، وألقوا الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفرقهم (غيتي)
متظاهرون يحاولون حماية أنفسهم خلال الاشتباك مع قوات الأمن في إحدى الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان (رويترز)
متظاهرون يحاولون حماية أنفسهم خلال الاشتباك مع قوات الأمن في إحدى الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان (رويترز)
المواجهات بين الشرطة والمحتجين أمام البرلمان أدت إلى إصابة 54 شخصا (الأناضول)
المواجهات بين الشرطة والمحتجين أمام البرلمان أدت إلى إصابة 54 شخصا (الأناضول)
أعمدة الدخان تتصاعد خلال المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين مساء أمس الأربعاء (الأناضول)
أعمدة الدخان تتصاعد خلال المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين مساء أمس الأربعاء (الأناضول)
المتظاهرون هتفوا: "ثورة، ثورة" و"يسقط يسقط حكم الأزعر، نحن الشعب الخط الأحمر". ورفعوا لافتات كتب عليها "ممنوع أن يظل من فجرونا على الكراسي" و"المحاسبة والمحاكمة لدولة الفساد" و"نحن رهائن دولة مجرمة" و"دولتي قتلت شعبي"، لكن اللافتة الأهم تقول: "العدالة آتية" (غيتي)
المتظاهرون هتفوا: "ثورة، ثورة" و"يسقط يسقط حكم الأزعر، نحن الشعب الخط الأحمر". ورفعوا لافتات كتب عليها "ممنوع أن يظل من فجرونا على الكراسي" و"المحاسبة والمحاكمة لدولة الفساد" و"نحن رهائن دولة مجرمة" و"دولتي قتلت شعبي"، لكن اللافتة الأهم تقول: "العدالة آتية" (غيتي)
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