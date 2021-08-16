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أخبار|أفغانستان

مطار كابل بالصور.. الملاذ الأخير للباحثين عن الهروب

فوضى عارمة حلت بمطار كابل منذ أمس الأحد (وكالات)
فوضى عارمة حلت بمطار كابل منذ أمس الأحد (وكالات)
16/8/2021

تحول مطار كابل الدولي الذي يسمى أيضا مطار حامد كرزاي (الرئيس الأفغاني السابق) إلى ما يشبه خلية نحل منذ دخول مسلحي حركة طالبان أمس الأحد إلى كابل.

وتوجهت جموع غفيرة نحو المطار في مسعى للظفر بفرصة أخيرة للهروب من البلاد على متن آخر الطائرات التي بقيت في المطار لإجلاء رعايا البعثات الأجنبية.

وقد تناقلت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي صورا وصفها البعض بالتاريخية لما آلت إليه أسوار المطار ومدرجه الذي تحول إلى ساحة كبرى تعمها الفوضى.

حشود كبيرة تحاول القفز على أسوار مطار حامد كرزاي الدولي في كابل (الأوروبية)
حشود كبيرة تحاول القفز على أسوار مطار حامد كرزاي الدولي في كابل (الأوروبية)
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جموع غفيرة توجهت منذ الأمس نحو مطار كابل الدولي (الأوروبية)
جموع غفيرة توجهت منذ الأمس نحو مطار كابل الدولي (الأوروبية)
إشاعات راجت منذ الأمس عن عمليات إجلاء بلا تأشيرات من مطار كابل (الأوروبية)
إشاعات راجت منذ الأمس عن عمليات إجلاء بلا تأشيرات من مطار كابل (الأوروبية)
مطار كابل تحول إلى ما يشبه خلية نحل منذ دخول طالبان إلى العاصمة (الأناضول)
مطار كابل تحول إلى ما يشبه خلية نحل منذ دخول طالبان إلى العاصمة (الأناضول)
قوات الأمن الحكومية أخفقت أمس الأحد في تأمين المطار من الباحثين عن الهروب (رويترز)
قوات الأمن الحكومية أخفقت أمس الأحد في تأمين المطار من الباحثين عن الهروب (رويترز)
الأسوار الشاهقة لمطار كابل لم تمثل أي عائق في العبور إلى باحة المطار (الأناضول)
الأسوار الشاهقة لمطار كابل لم تمثل أي عائق في العبور إلى باحة المطار (الأناضول)
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صور بالأقمار الاصطناعية تظهر الازدحام الشديد في مدرج مطار كابل (أسوشيتد برس)
صور بالأقمار الاصطناعية تظهر الازدحام الشديد في مدرج مطار كابل (أسوشيتد برس)
وسائل الإعلام ومنصات التواصل تناقلت صورا وصفها البعض بالتاريخية لما آلت إليه أسوار المطار (الأناضول)
وسائل الإعلام ومنصات التواصل تناقلت صورا وصفها البعض بالتاريخية لما آلت إليه أسوار المطار (الأناضول)

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