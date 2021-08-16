مطار كابل بالصور.. الملاذ الأخير للباحثين عن الهروب

تحول مطار كابل الدولي الذي يسمى أيضا مطار حامد كرزاي (الرئيس الأفغاني السابق) إلى ما يشبه خلية نحل منذ دخول مسلحي حركة طالبان أمس الأحد إلى كابل.

وتوجهت جموع غفيرة نحو المطار في مسعى للظفر بفرصة أخيرة للهروب من البلاد على متن آخر الطائرات التي بقيت في المطار لإجلاء رعايا البعثات الأجنبية.

وقد تناقلت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي صورا وصفها البعض بالتاريخية لما آلت إليه أسوار المطار ومدرجه الذي تحول إلى ساحة كبرى تعمها الفوضى.