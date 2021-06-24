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بالصور|أفغانستان

أفغانستان.. السلاح في يد الجميع

24/6/2021

واكب زيارة الرئيس الأفغاني أشرف غني التي بدأها الخميس إلى الولايات المتحدة للحصول على مساعدة عسكرية أميركية، استعراض من نوع خاص للسلاح في بلاده، وتنوعت مظاهر الاستعراض بين مسلحين من حركة طالبان يسلمون أسلحتهم طواعية في إقليم هيرات معلنين انضمامهم لبرنامج السلام في الولاية، في المقابل ظهر مسلحون آخرون حاملين أسلحتهم ليعلنوا استعدادهم لمقاتلة مسلحي طالبان والوقوف جنبا إلى جنب مع قوات الأمن الأفغانية، وتكرر المشهد بصورة احتفالية أكبر ضمت مئات المسلحين الأفغان في العاصمة كابل.

وتحمل كثافة انتشار الأسلحة وتنوع حامليها الكثير من المخاوف التي يحملها المستقبل للبلاد التي تكدست فيها آلات الحرب والقتال خلال أكثر من 40 عاما، ويتزايد الخوف من المجهول خصوصا مع اكتمال انسحاب القوات الأميركية من البلاد في 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

جانب من الأسلحة التي تقول الحكومة الأفغانية إن مقاتلين من حركة طالبان سلموها لها في منطقة غوزارا بولاية هيرات في إطار إعلان انضمامهم لبرنامج السلام في الولاية (رويترز)
جانب من الأسلحة التي تقول الحكومة الأفغانية إن مقاتلين من حركة طالبان سلموها لها في منطقة غوزارا بولاية هيرات في إطار إعلان انضمامهم لبرنامج السلام في الولاية (رويترز)
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مقاتلون من حركة طالبان الأفغانية في طريقهم لتسليم أسلحتهم للحكومة الأفغانية في ولاية هيرات (رويترز)
مقاتلون من حركة طالبان الأفغانية في طريقهم لتسليم أسلحتهم للحكومة الأفغانية في ولاية هيرات (رويترز)
مسلحون أفغان في منطقة غوزارا في هيرات يرفعون أسلحتهم ويتعهدون بالقتال جنبا إلى جنب مع قوات الأمن الأفغانية في مواجهة حركة طالبان للدفاع عن مناطقهم (الأوروبية)
مسلحون أفغان في منطقة غوزارا في هيرات يرفعون أسلحتهم ويتعهدون بالقتال جنبا إلى جنب مع قوات الأمن الأفغانية في مواجهة حركة طالبان للدفاع عن مناطقهم (الأوروبية)
مدنيون أفغان يحملون أسلحتهم في مسيرة تأييد لقوات الأمن الأفغانية في ضواحي العاصمة كابل (رويترز)
مدنيون أفغان يحملون أسلحتهم في مسيرة تأييد لقوات الأمن الأفغانية في ضواحي العاصمة كابل (رويترز)
مئات المسلحين يحضرون تجمعا في كابل للإعلان عن دعمهم لقوات الأمن الأفغانية وقتال طالبان (رويترز)
مئات المسلحين يحضرون تجمعا في كابل للإعلان عن دعمهم لقوات الأمن الأفغانية وقتال طالبان (رويترز)
42 عاما من الحروب والصراعات المتواصلة التي شهدتها أفغانستان وما تزال راكمت ترسانة هائلة من الأسلحة التي وجدت طريقها إلى أيدي كثير من الأفغان بطرق ووسائل مختلفة (الأوروبية)
42 عاما من الحروب والصراعات المتواصلة التي شهدتها أفغانستان وما تزال راكمت ترسانة هائلة من الأسلحة التي وجدت طريقها إلى أيدي كثير من الأفغان بطرق ووسائل مختلفة (الأوروبية)
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خطورة انتشار السلاح تتزايد في ظل هشاشة مؤسسات الدولة وغياب اتفاق يضمن الأمن للجميع (رويترز)
خطورة انتشار السلاح تتزايد في ظل هشاشة مؤسسات الدولة وغياب اتفاق يضمن الأمن للجميع (رويترز)
أمراء حرب محليون يعلنون انضمامهم إلى القوات الأفغانية لصد تقدم مقاتلي حركة طالبان (رويترز)
أمراء حرب محليون يعلنون انضمامهم إلى القوات الأفغانية لصد تقدم مقاتلي حركة طالبان (رويترز)
طابور من المسلحين المناهضين لطالبان في هيرات (الأوروبية)
طابور من المسلحين المناهضين لطالبان في هيرات (الأوروبية)
أفغان من أعمار مختلفة يحملون أنواعا مختلفة من الأسلحة خلال تجمع لتأييد قوات الأمن الأفغانية قبل توجه الرئيس أشرف غني إلى واشنطن (الأوروبية)
أفغان من أعمار مختلفة يحملون أنواعا مختلفة من الأسلحة خلال تجمع لتأييد قوات الأمن الأفغانية قبل توجه الرئيس أشرف غني إلى واشنطن (الأوروبية)
أحد المسلحين في منطقة غوزارا بمقاطعة هيرات يحمل "آر بي جي" أمام مبنى حكومي عليه صورة للرئيس أشرف غني، معلنا استعداده للانضمام لقوات الأمن الأفغانية في مواجهة مسلحي طالبان (الأوروبية)
أحد المسلحين في منطقة غوزارا بمقاطعة هيرات يحمل "آر بي جي" أمام مبنى حكومي عليه صورة للرئيس أشرف غني، معلنا استعداده للانضمام لقوات الأمن الأفغانية في مواجهة مسلحي طالبان (الأوروبية)
طالبان ليست وحدها هي التي تمتلك السلاح فهناك مليشيات أخرى مسلحة تتبع عرقيات أخرى أفرزتها حالة الحروب والصراعات الطويلة (الأوروبية)
طالبان ليست وحدها هي التي تمتلك السلاح فهناك مليشيات أخرى مسلحة تتبع عرقيات أخرى أفرزتها حالة الحروب والصراعات الطويلة (الأوروبية)
كثافة انتشار الأسلحة تعزز المخاوف من المجهول الذي يكتنف مستقبل أفغانستان (الأوروبية)
كثافة انتشار الأسلحة تعزز المخاوف من المجهول الذي يكتنف مستقبل أفغانستان (الأوروبية)
غياب الأمن في أشلاء الدولة دفع هذا الرجل -وأمثاله كثيرون- إلى اقتناء بندقية آلية لحماية منزله (رويترز)
غياب الأمن في أشلاء الدولة دفع هذا الرجل -وأمثاله كثيرون- إلى اقتناء بندقية آلية لحماية منزله (رويترز)
طفلة أفغانية تمتهن تلميع الأحذية تستند إلى جدار في العاصمة كابل، لا تعرف تلك الصغيرة شيئا عن الحرب أو السلاح أو انسحاب القوات الأميركية، ولكنها تنتظر من تلمع له حذاءه لتكسب قوتها (رويترز)
طفلة أفغانية تمتهن تلميع الأحذية تستند إلى جدار في العاصمة كابل، لا تعرف تلك الصغيرة شيئا عن الحرب أو السلاح أو انسحاب القوات الأميركية، ولكنها تنتظر من تلمع له حذاءه لتكسب قوتها (رويترز)
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