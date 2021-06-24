أفغانستان.. السلاح في يد الجميع

واكب زيارة الرئيس الأفغاني أشرف غني التي بدأها الخميس إلى الولايات المتحدة للحصول على مساعدة عسكرية أميركية، استعراض من نوع خاص للسلاح في بلاده، وتنوعت مظاهر الاستعراض بين مسلحين من حركة طالبان يسلمون أسلحتهم طواعية في إقليم هيرات معلنين انضمامهم لبرنامج السلام في الولاية، في المقابل ظهر مسلحون آخرون حاملين أسلحتهم ليعلنوا استعدادهم لمقاتلة مسلحي طالبان والوقوف جنبا إلى جنب مع قوات الأمن الأفغانية، وتكرر المشهد بصورة احتفالية أكبر ضمت مئات المسلحين الأفغان في العاصمة كابل.

وتحمل كثافة انتشار الأسلحة وتنوع حامليها الكثير من المخاوف التي يحملها المستقبل للبلاد التي تكدست فيها آلات الحرب والقتال خلال أكثر من 40 عاما، ويتزايد الخوف من المجهول خصوصا مع اكتمال انسحاب القوات الأميركية من البلاد في 11 سبتمبر/أيلول المقبل.