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هجرة البوري تستقطب النوارس والسائحين في تركيا

2/6/2021

تخوض الملايين من أسماك البوري في بحيرة "فان" المالحة -شرقي تركيا- رحلة شاقة أملا في الوصل إلى مياه عذبة في الأنهار الصغيرة التي ترفد البحيرة من أجل التكاثر خلال الفترة من 15 أبريل/نيسان وحتى 15 يوليو/تموز كل عام، على غرار هجرة أسماك السلمون التي تشتهر بها دول أوروبية وأميركية مثل النرويج وكندا.
الهجرة الربيعية السنوية للبوري اللؤلؤي -الذي تنفرد به بحيرة "فان"- تترقبها طيور النورس؛ حيث توفر لها هجرة البوري -الذي يسبح عكس التيار في البحيرة- وجبة دسمة استثنائية سهلة خلال هذه الفترة سنويا، كما يستقطب المشهد السائحين وقاطني المنطقة المحيطة، وآخرين يأتون من أماكن بعيدة لمشاهدة الظاهرة الفريدة.

البوري اللؤلؤي نوع مستوطن من الأسماك لا يوجد إلا في بحيرة "فان" التركية وهو الوحيد القادر على البقاء على قيد الحياة في المياه المالحة والقلوية للبحيرة (الأوروبية)
البوري اللؤلؤي نوع مستوطن من الأسماك لا يوجد إلا في بحيرة "فان" التركية وهو الوحيد القادر على البقاء على قيد الحياة في المياه المالحة والقلوية للبحيرة (الأوروبية)
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طيور النورس تلاحق أسراب أسماك البوري اللؤلؤي خلال عبورها منبع البحيرة قاصدة المياه العذبة (الأوروبية)
طيور النورس تلاحق أسراب أسماك البوري اللؤلؤي خلال عبورها منبع البحيرة قاصدة المياه العذبة (الأوروبية)
نورس يأكل سمكة من البوري اللؤلؤي أثناء تحليقه فوق بحيرة فان (الأناضول)
نورس يأكل سمكة من البوري اللؤلؤي أثناء تحليقه فوق بحيرة فان (الأناضول)
مشهد أسراب البوري المهاجرة يجذب عشاق التصوير والطبيعة، حيث يتوافد آلاف السياح والمقيمين لمشاهدته؛ لذلك أقامت السلطات المحلية منصات على ضفتي نهر بنديماهي لمتابعة هجرة أسماك البوري (الأوروبية)
مشهد أسراب البوري المهاجرة يجذب عشاق التصوير والطبيعة، حيث يتوافد آلاف السياح والمقيمين لمشاهدته؛ لذلك أقامت السلطات المحلية منصات على ضفتي نهر بنديماهي لمتابعة هجرة أسماك البوري (الأوروبية)
طيور النورس تستمتع بوجبة شهية وسهلة خلال خلال رحلة هجرة البوري اللؤلؤي للتكاثر (الأوروبية)
طيور النورس تستمتع بوجبة شهية وسهلة خلال خلال رحلة هجرة البوري اللؤلؤي للتكاثر (الأوروبية)
بحيرة "فان" أكبر بحيرة في تركيا، تبلغ مساحتها نحو 12 ألف كيلومترا مربعا، ويصل عمقها 150 مترا، وتصب فيها عدة أنهار صغيرة (الأناضول)
بحيرة "فان" أكبر بحيرة في تركيا، تبلغ مساحتها نحو 12 ألف كيلومترا مربعا، ويصل عمقها 150 مترا، وتصب فيها عدة أنهار صغيرة (الأناضول)
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نورس فضل التأني في التهام سمكة بوري فحملها إلى إحدى الصخور على شاطئ البحيرة (الأناضول)
نورس فضل التأني في التهام سمكة بوري فحملها إلى إحدى الصخور على شاطئ البحيرة (الأناضول)
البوري اللؤلؤي وحيد من نوعه في العالم و لا يتواجد إلا في تركيا (الأوروبية)
البوري اللؤلؤي وحيد من نوعه في العالم و لا يتواجد إلا في تركيا (الأوروبية)
تخوض أسماك البوري اللؤلؤي رحلة شاقة، حيث تسبح عكس تدفق مياه البحيرة التي تبلغ ذروتها عند منبع بحيرة "فان"، أملا بالوصول إلى مياه عذبة من أجل وضع بيضها (الأوروبية)
تخوض أسماك البوري اللؤلؤي رحلة شاقة، حيث تسبح عكس تدفق مياه البحيرة التي تبلغ ذروتها عند منبع بحيرة "فان"، أملا بالوصول إلى مياه عذبة من أجل وضع بيضها (الأوروبية)
طائر النورس يلتقط سمكة البوري لدى قفزها خلال مشوار الهجرة (الأوروبية)
طائر النورس يلتقط سمكة البوري لدى قفزها خلال مشوار الهجرة (الأوروبية)
...ويطير سعيدا بصيده (الأوروبية)
...ويطير سعيدا بصيده (الأوروبية)
تحرص السلطات التركية على حماية البوري اللؤلؤي من الانقراض؛ لذا تحظر الصيد في بحيرة "فان" والأنهار المحيطة بها خلال فترة الهجرة التي تستغرق 3 شهور، وتفرض غرامات على المخالفين، لكنها لا تستطيع بالطبع حرمان طيور النورس من رزقها الموسمي الوفير (الأوروبية)
تحرص السلطات التركية على حماية البوري اللؤلؤي من الانقراض؛ لذا تحظر الصيد في بحيرة "فان" والأنهار المحيطة بها خلال فترة الهجرة التي تستغرق 3 شهور، وتفرض غرامات على المخالفين، لكنها لا تستطيع بالطبع حرمان طيور النورس من رزقها الموسمي الوفير (الأوروبية)
تضع أنثى أسماك البوري اللؤلؤي بيضها ليفقس بعد أسبوع، ثم تعود الأسماك الصغيرة إلى بحيرة فان مرة أخرى (الأوروبية)
تضع أنثى أسماك البوري اللؤلؤي بيضها ليفقس بعد أسبوع، ثم تعود الأسماك الصغيرة إلى بحيرة فان مرة أخرى (الأوروبية)
هجرة بوري اللؤلؤ تعد وليمة سنوية استثنائية سهلة لطيور النورس (الأناضول)
هجرة بوري اللؤلؤ تعد وليمة سنوية استثنائية سهلة لطيور النورس (الأناضول)
مشهد هجرة بوري اللؤلؤ استقطب المشاركين في حفل زفاف في منطقة إرسيس بالقرب من مدينة "فان"؛ حيث تركوا العروسين لمشاهدة الظاهرة الفريدة (الأوروبية)
مشهد هجرة بوري اللؤلؤ استقطب المشاركين في حفل زفاف في منطقة إرسيس بالقرب من مدينة "فان"؛ حيث تركوا العروسين لمشاهدة الظاهرة الفريدة (الأوروبية)
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