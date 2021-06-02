هجرة البوري تستقطب النوارس والسائحين في تركيا

تخوض الملايين من أسماك البوري في بحيرة "فان" المالحة -شرقي تركيا- رحلة شاقة أملا في الوصل إلى مياه عذبة في الأنهار الصغيرة التي ترفد البحيرة من أجل التكاثر خلال الفترة من 15 أبريل/نيسان وحتى 15 يوليو/تموز كل عام، على غرار هجرة أسماك السلمون التي تشتهر بها دول أوروبية وأميركية مثل النرويج وكندا.

الهجرة الربيعية السنوية للبوري اللؤلؤي -الذي تنفرد به بحيرة "فان"- تترقبها طيور النورس؛ حيث توفر لها هجرة البوري -الذي يسبح عكس التيار في البحيرة- وجبة دسمة استثنائية سهلة خلال هذه الفترة سنويا، كما يستقطب المشهد السائحين وقاطني المنطقة المحيطة، وآخرين يأتون من أماكن بعيدة لمشاهدة الظاهرة الفريدة.