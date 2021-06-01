البث الحي

بالصور

بالصور|سودان

اختتام تدريبات "حماة النيل" بين جيشي مصر والسودان

31/5/2021

اختتم الجيشان السوداني والمصري -أمس الاثنين- تدريبهما المشترك الذي أطلقا عليه اسم "حماة النيل" في قاعدة عسكرية بمنطقة أم سيالة قرب العاصمة السودانية الخرطوم، واستمر 6 أيام، بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية وقوات الدفاع الجوي في البلدين اللذين أكدا على حماية أمنهما القومي في ظل التهديدات الإقليمية.

وتعد التدريبات المصرية السودانية هي الثالثة من نوعها بين البلدين خلال أشهر قليلة، فقد سبقتها "نسور النيل 1″ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، و"نسور النيل 2" في أبريل/نيسان الماضي، والتي استمرت أياما في قاعدة مروي شمالي السودان.

أحد أفراد الجيش السوداني يشرح توجيهات المناورات العسكرية خلال التمرين العسكري المصري السوداني المشترك "حراس النيل" في منطقة شمال أم درمان (الأوروبية)
أحد أفراد الجيش السوداني يشرح توجيهات المناورات العسكرية خلال التمرين العسكري المصري السوداني المشترك "حراس النيل" في منطقة شمال أم درمان (الأوروبية)
اعلان
جانب من القوات البرية السودانية المشاركة في تمرين "حراس النيل" (الأوروبية)
جانب من القوات البرية السودانية المشاركة في تمرين "حراس النيل" (الأوروبية)
التدريبات تضمنت سيناريو عدد من التمارين والعمليات التعبوية والنوعية، واستهدفت تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المسلحة لكلا البلدين (الأوروبية)
التدريبات تضمنت سيناريو عدد من التمارين والعمليات التعبوية والنوعية، واستهدفت تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المسلحة لكلا البلدين (الأوروبية)
عناصر القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات شاركت في التمرينات المشتركة (الأوروبية)
عناصر القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات شاركت في التمرينات المشتركة (الأوروبية)
القناصة المصريون يستعرضون مهاراتهم خلال التمرينات المشتركة (الأوروبية)
القناصة المصريون يستعرضون مهاراتهم خلال التمرينات المشتركة (الأوروبية)
مظلي يهبط من طائرة مروحية حاملا العلمين السوداني والمصري خلال التمرينات بمنطقة شمال أم درمان (الأوروبية)
مظلي يهبط من طائرة مروحية حاملا العلمين السوداني والمصري خلال التمرينات بمنطقة شمال أم درمان (الأوروبية)
اعلان
رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد متحدثا في ختام التمرينات: تدريب "حماة النيل" يراعي طبيعة التحديات المحيطة والحقوق المشروعة لبلادنا في الأمن والتنمية، وهو تدريب نوعي وإستراتيجي. جيشيا مصر والسودان يسطران صفحة جديدة مشرقة في تاريخ الترابط بين البلدين (الأوروبية)
رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد متحدثا في ختام التمرينات: تدريب "حماة النيل" يراعي طبيعة التحديات المحيطة والحقوق المشروعة لبلادنا في الأمن والتنمية، وهو تدريب نوعي وإستراتيجي. جيشيا مصر والسودان يسطران صفحة جديدة مشرقة في تاريخ الترابط بين البلدين (الأوروبية)
مجموعة من رجال المظلات في الجيشين السوداني والمصري ممن شاركوا في التدريبات (الأوروبية)
مجموعة من رجال المظلات في الجيشين السوداني والمصري ممن شاركوا في التدريبات (الأوروبية)
رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين: تدريبات "حماة النيل" تأتي في إطار التعاون العسكري بين الجيشين المصري والسوداني، وتهدف لرفع القدرات القتالية للقوات لتشكل رادعا للمتربصين والأعداء وتساير التهديدات المتوقعة، وليست استهدافا لأحد (الأوروبية)
رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين: تدريبات "حماة النيل" تأتي في إطار التعاون العسكري بين الجيشين المصري والسوداني، وتهدف لرفع القدرات القتالية للقوات لتشكل رادعا للمتربصين والأعداء وتساير التهديدات المتوقعة، وليست استهدافا لأحد (الأوروبية)
أحد التفجيرات التكتيكية خلال التدريبات المشتركة (الأوروبية)
أحد التفجيرات التكتيكية خلال التدريبات المشتركة (الأوروبية)
مروحية عسكرية تشارك في التدريبات التي استغرقت 6 أيام (الأوروبية)
مروحية عسكرية تشارك في التدريبات التي استغرقت 6 أيام (الأوروبية)
جندي مصري في إحدى الآليات العسكرية المشاركة في التدريبات (الأوروبية)
جندي مصري في إحدى الآليات العسكرية المشاركة في التدريبات (الأوروبية)
تتزامن المناورات مع التعثر المستمر منذ أشهر لمفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقي (الأوروبية)
تتزامن المناورات مع التعثر المستمر منذ أشهر لمفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقي (الأوروبية)
أحد أفراد الجيش السوداني يحمل علم القوات السودانية خلال التمرين العسكري المشترك في منطقة شمال أم درمان (الأوروبية)
أحد أفراد الجيش السوداني يحمل علم القوات السودانية خلال التمرين العسكري المشترك في منطقة شمال أم درمان (الأوروبية)
جندي سوداني في وضعية الاستعداد خلال التدريبات (الأوروبية)
جندي سوداني في وضعية الاستعداد خلال التدريبات (الأوروبية)
رئيس الأركان السوداني محمد الحسن (يسار) يهدي نظيره المصري محمد فريد سلاحا صنع في السودان في اختتام التدريبات (الأوروبية)
رئيس الأركان السوداني محمد الحسن (يسار) يهدي نظيره المصري محمد فريد سلاحا صنع في السودان في اختتام التدريبات (الأوروبية)
المزيد من بالصور

حماس تكرم شهداء سيف القدس

المظاهرات تعم البرازيل لإقالة بولسونارو

مسجد تقسيم إضافة جديدة لمعالم إسطنبول

فرحة فلسطينية بنصر المقاومة

الأكثر قراءة

أعراض الفطر الأسود.. 18 علامة على الإصابة بالمرض

رؤساء حكومات ووزراء أوروبيون سابقون يوقعون رسالة تدعو للتحقيق في جرائم الحرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة

إسرائيل في عدوانها الأخير على غزة قتلت أكثر من 60 طفلا (رويترز)

إسرائيل غاضبة من تصويت البحرين والسودان ضدها في الأمم المتحدة

السودان والبحرين صوتا على تشكيل لجنة تحقيق أممية في انتهاكات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة (أسوشيتد برس)

بعضها يتحدى قوانين الفيزياء.. تعرّف على بعض أغرب الأهداف في ملاعب كرة القدم

زلاتان إبراهيموفيتش سجل أحد أغرب الأهداف في مسيرته بمرمى منتخب مولدوفا (غيتي)