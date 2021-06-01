اختتام تدريبات "حماة النيل" بين جيشي مصر والسودان

اختتم الجيشان السوداني والمصري -أمس الاثنين- تدريبهما المشترك الذي أطلقا عليه اسم "حماة النيل" في قاعدة عسكرية بمنطقة أم سيالة قرب العاصمة السودانية الخرطوم، واستمر 6 أيام، بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية وقوات الدفاع الجوي في البلدين اللذين أكدا على حماية أمنهما القومي في ظل التهديدات الإقليمية.

وتعد التدريبات المصرية السودانية هي الثالثة من نوعها بين البلدين خلال أشهر قليلة، فقد سبقتها "نسور النيل 1″ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، و"نسور النيل 2" في أبريل/نيسان الماضي، والتي استمرت أياما في قاعدة مروي شمالي السودان.