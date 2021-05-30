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بالصور|برازيل

المظاهرات تعم البرازيل لإقالة بولسونارو

30/5/2021

عمت المظاهرات الاحتجاجية معظم المدن البرازيلية مطالبة بإقالة الرئيس اليميني جايير بولسونارو وحكومته، في الوقت الذي يحقق معه المجلس الوطني (البرلمان) بشأن استجابته لوباء كورونا، حيث سجلت البرازيل نحو 460 ألف وفاة بسببه -وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدةـ كما أن لديها ثالث أكبر عدد من الإصابات بالفيروس التاجي بأكثر من 16 مليونا، وطالب المتظاهرون بمحاكمة الرئيس وحكومته، والوصول العاجل للقاحات لتسريع التلقيح من الوباء، وزيادة المساعدات الاقتصادية الطارئة، وإنهاء العنف ضد السكان السود، وحماية السكان الأصليين، ووقف إزالة الغابات في منطقة الأمازون.

المظاهرات العارمة ضد الرئيس جايير بولسونارو عمت أكثر من 100 مدينة في البرازيل (غيتي)
المظاهرات العارمة ضد الرئيس جايير بولسونارو عمت أكثر من 100 مدينة في البرازيل (غيتي)
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يواجه الرئيس البرازيلي تحقيقا يجريه المجلس الوطني (البرلمان) بشأن استجابته لوباء كورونا (الأوروبية)
يواجه الرئيس البرازيلي تحقيقا يجريه المجلس الوطني (البرلمان) بشأن استجابته لوباء كورونا (الأوروبية)
متظاهر يحمل لافتة كتب عليها بالبرتغالية تحت صورة للرئيس عبارة تقول "هو لا.. الديمقراطية نعم" خلال احتجاج في شارع باوليستا في ساو باولو (غيتي)
متظاهر يحمل لافتة كتب عليها بالبرتغالية تحت صورة للرئيس عبارة تقول "هو لا.. الديمقراطية نعم" خلال احتجاج في شارع باوليستا في ساو باولو (غيتي)
متظاهرون نصبوا دمية قابلة للنفخ تعرف باسم "بيكسوليكو"، وتعني الرشورة بالبرتغالية، وتصور الرئيس بولسونارو خلال احتجاج ضده في العاصمة برازيليا (رويترز)
متظاهرون نصبوا دمية قابلة للنفخ تعرف باسم "بيكسوليكو"، وتعني الرشورة بالبرتغالية، وتصور الرئيس بولسونارو خلال احتجاج ضده في العاصمة برازيليا (رويترز)
رجال الشرطة يحتشدون في نقطة تفتيش قبل انطلاق مسيرة احتجاجية على بولسونارو في برازيليا (رويترز)
رجال الشرطة يحتشدون في نقطة تفتيش قبل انطلاق مسيرة احتجاجية على بولسونارو في برازيليا (رويترز)
عشرات الآلاف من المتظاهرين وسط مدينة ريو دي جانيرو وضعوا كمامات وهم يتظاهرون في الشوارع هاتفين "ارحل" و"إبادة" (غيتي)
عشرات الآلاف من المتظاهرين وسط مدينة ريو دي جانيرو وضعوا كمامات وهم يتظاهرون في الشوارع هاتفين "ارحل" و"إبادة" (غيتي)
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متظاهرون يحرقون دمية تجسد بولسونارو خلال احتجاج ضده، أمام متحف الفن الحديث في ساو باولو (رويترز)
متظاهرون يحرقون دمية تجسد بولسونارو خلال احتجاج ضده، أمام متحف الفن الحديث في ساو باولو (رويترز)
أحد السكان الأصليين يشارك في المظاهرات الاحتجاجية بالقرب من مقر الكونغرس في برازيليا، حيث يحقق مجلس الشيوخ في استجابة الحكومة للوباء (رويترز)
أحد السكان الأصليين يشارك في المظاهرات الاحتجاجية بالقرب من مقر الكونغرس في برازيليا، حيث يحقق مجلس الشيوخ في استجابة الحكومة للوباء (رويترز)
المظاهرات شهدت دعوات لحماية السكان الأصليين، ووقف إزالة الغابات في منطقة الأمازون (رويترز)
المظاهرات شهدت دعوات لحماية السكان الأصليين، ووقف إزالة الغابات في منطقة الأمازون (رويترز)
متظاهرون يحملون الصلبان الرمزية تكريما لمن ماتوا في الوباء (الأوروبية)
متظاهرون يحملون الصلبان الرمزية تكريما لمن ماتوا في الوباء (الأوروبية)
يرى المتظاهرون أنه كان من الممكن تجنب الكثير من الوفيات بسبب وباء كورونا، لو أسرعت الحكومة في إطلاق حملة التطعيم (غيتي)
يرى المتظاهرون أنه كان من الممكن تجنب الكثير من الوفيات بسبب وباء كورونا، لو أسرعت الحكومة في إطلاق حملة التطعيم (غيتي)
تجمّعَ المتظاهرون بالأعلام واللافتات أثناء احتجاج على الرئيس جايير بولسونارو في ريو دي جانيرو (غيتي)
تجمّعَ المتظاهرون بالأعلام واللافتات أثناء احتجاج على الرئيس جايير بولسونارو في ريو دي جانيرو (غيتي)
عارض الرئيس البرازيلي، الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، باستمرار إجراءات الإغلاق، بحجة أن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد سيكون أسوأ من آثار فيروس كورونا نفسه. كما طلب من البرازيليين "التوقف عن التذمر" بشأن الوضع ما تسبب في زيادة عدد ضحايا كورونا وفاة وإصابة (الأوروبية)
عارض الرئيس البرازيلي، الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، باستمرار إجراءات الإغلاق، بحجة أن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد سيكون أسوأ من آثار فيروس كورونا نفسه. كما طلب من البرازيليين "التوقف عن التذمر" بشأن الوضع ما تسبب في زيادة عدد ضحايا كورونا وفاة وإصابة (الأوروبية)
هكذا صور المحتجون الرئيس جايير بولسونارو في العاصمة برازيليا (الأوروبية)
هكذا صور المحتجون الرئيس جايير بولسونارو في العاصمة برازيليا (الأوروبية)
متظاهر يحمل لافتة أمام منطاد يصور الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا في مدينة ريو دي جانيرو (غيتي)
متظاهر يحمل لافتة أمام منطاد يصور الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا في مدينة ريو دي جانيرو (غيتي)
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