المظاهرات تعم البرازيل لإقالة بولسونارو

عمت المظاهرات الاحتجاجية معظم المدن البرازيلية مطالبة بإقالة الرئيس اليميني جايير بولسونارو وحكومته، في الوقت الذي يحقق معه المجلس الوطني (البرلمان) بشأن استجابته لوباء كورونا، حيث سجلت البرازيل نحو 460 ألف وفاة بسببه -وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدةـ كما أن لديها ثالث أكبر عدد من الإصابات بالفيروس التاجي بأكثر من 16 مليونا، وطالب المتظاهرون بمحاكمة الرئيس وحكومته، والوصول العاجل للقاحات لتسريع التلقيح من الوباء، وزيادة المساعدات الاقتصادية الطارئة، وإنهاء العنف ضد السكان السود، وحماية السكان الأصليين، ووقف إزالة الغابات في منطقة الأمازون.