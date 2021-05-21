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فرحة فلسطينية بنصر المقاومة

21/5/2021

عمت الفرحة فلسطين التاريخية اليوم، وانطلقت مسيرات احتفالية بفشل العدوان وصمود المقاومة، وصدحت تكبيرات العيد عبر أبواق المساجد في قطاع غزة احتفالا، وأدى آلاف المصلين صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وانتظمت مسيرة ووقفة حاشدة في ساحاته، تخللها رفع العلم الفلسطيني ورايات حركة "حماس" الخضراء، احتفاء بفشل العدوان، كما احتفل المئات من المقدسيين قرب باب الأسباط، وباب العامود، وفي سلوان، وبيت حنينا، والعديد من الأماكن في القدس، بالألعاب النارية وإطلاق أبواق السيارات، مرددين هتافات تمجد المقاومة التي انتصرت لهم، كما شارك آلاف في احتفالات عفوية في مدن رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وقلقيلية.

أطفال فلسطينيون يلوحون بعلامة النصر في غزة (الأوروبية)
أطفال فلسطينيون يلوحون بعلامة النصر في غزة (الأوروبية)
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جانب من احتفالات المقدسيين بالنصر في حرم المسجد الأقصى (رويترز)
جانب من احتفالات المقدسيين بالنصر في حرم المسجد الأقصى (رويترز)
رغم التضحيات التي قدموها خلال العدوان احتشد الآلاف من أبناء غزة فجر اليوم احتفالا بوقف إطلاق النار (رويترز)
رغم التضحيات التي قدموها خلال العدوان احتشد الآلاف من أبناء غزة فجر اليوم احتفالا بوقف إطلاق النار (رويترز)
فلسطينية تلوح بعلامة النصر وترفع العلم فوق سيارتها في مظهر احتفالي عفوي في غزة (الأوروبية)
فلسطينية تلوح بعلامة النصر وترفع العلم فوق سيارتها في مظهر احتفالي عفوي في غزة (الأوروبية)
لحظة احتفالية يشارك فيها الأب أبناءه في غزة فجر الجمعة (الأوروبية)
لحظة احتفالية يشارك فيها الأب أبناءه في غزة فجر الجمعة (الأوروبية)
المحتفلون في غزة يرددون هتافات ويرفعون لافتات إشادة بالمقاومة (الأناضول)
المحتفلون في غزة يرددون هتافات ويرفعون لافتات إشادة بالمقاومة (الأناضول)
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تدفق الآلاف إلى الشوارع والميادين العامة على امتداد القطاع في مسيرات رددوا خلالها هتافات تمجد المقاومة والشهداء (غيتي)
تدفق الآلاف إلى الشوارع والميادين العامة على امتداد القطاع في مسيرات رددوا خلالها هتافات تمجد المقاومة والشهداء (غيتي)
مقدسيون دخلوا المسجد الأقصى ساجدين لله على النصر ورددوا تكبيرات العيد من ساحة المسجد الأقصى قبل صلاة الفجر ( غيتي)
مقدسيون دخلوا المسجد الأقصى ساجدين لله على النصر ورددوا تكبيرات العيد من ساحة المسجد الأقصى قبل صلاة الفجر ( غيتي)
آلاف المقدسيين يحتشدون في الحرم القدسي الشريف احتفالا بصمود ونصر المقاومة (رويترز)
آلاف المقدسيين يحتشدون في الحرم القدسي الشريف احتفالا بصمود ونصر المقاومة (رويترز)
مقدسيون من مختلف الأعمار شاركوا في المسيرات الاحتفالية (رويترز)
مقدسيون من مختلف الأعمار شاركوا في المسيرات الاحتفالية (رويترز)
هتافات المشاركين في الاحتفالية بساحات الأقصى تشيد ببسالة المقاومة في مواجهة عدوان الاحتلال (رويترز)
هتافات المشاركين في الاحتفالية بساحات الأقصى تشيد ببسالة المقاومة في مواجهة عدوان الاحتلال (رويترز)
العلم الفلسطيني يربك سلطات الاحتلال الإسرائيلي (الأناضول)
العلم الفلسطيني يربك سلطات الاحتلال الإسرائيلي (الأناضول)
متظاهرون في مواجهة جنود الاحتلال في ساحة الأقصى قبل أن تهاجم قوات الاحتلال الإسرائيلية المصلين داخل باحات المسجد الأقصى بقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية (غيتي)
متظاهرون في مواجهة جنود الاحتلال في ساحة الأقصى قبل أن تهاجم قوات الاحتلال الإسرائيلية المصلين داخل باحات المسجد الأقصى بقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية (غيتي)
سيدة مقدسية توزع الحلوى احتفالا بصمود ونصر المقاومة (الأناضول)
سيدة مقدسية توزع الحلوى احتفالا بصمود ونصر المقاومة (الأناضول)
متظاهرون فلسطينيون يرشقون الحجارة خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية عند حاجز حوارة بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية (الأوروبية)
متظاهرون فلسطينيون يرشقون الحجارة خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية عند حاجز حوارة بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية (الأوروبية)
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية (الأوروبية)
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية (الأوروبية)
في بيت لحم رفع المشاركون في مسيرة احتفالية أعلام المقاومة إلى جانب العلم الفلسطيني (الأناضول)
في بيت لحم رفع المشاركون في مسيرة احتفالية أعلام المقاومة إلى جانب العلم الفلسطيني (الأناضول)
بخط يدها كتبت تلك الفتاة الفلسطينية عبارة احتفالية على اللافتة التي حملتها أمام قبة الصخرة (الأناضول)
بخط يدها كتبت تلك الفتاة الفلسطينية عبارة احتفالية على اللافتة التي حملتها أمام قبة الصخرة (الأناضول)
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