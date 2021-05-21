فرحة فلسطينية بنصر المقاومة

عمت الفرحة فلسطين التاريخية اليوم، وانطلقت مسيرات احتفالية بفشل العدوان وصمود المقاومة، وصدحت تكبيرات العيد عبر أبواق المساجد في قطاع غزة احتفالا، وأدى آلاف المصلين صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وانتظمت مسيرة ووقفة حاشدة في ساحاته، تخللها رفع العلم الفلسطيني ورايات حركة "حماس" الخضراء، احتفاء بفشل العدوان، كما احتفل المئات من المقدسيين قرب باب الأسباط، وباب العامود، وفي سلوان، وبيت حنينا، والعديد من الأماكن في القدس، بالألعاب النارية وإطلاق أبواق السيارات، مرددين هتافات تمجد المقاومة التي انتصرت لهم، كما شارك آلاف في احتفالات عفوية في مدن رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وقلقيلية.