شعوب العالم ترفع العلم الفلسطيني

بات العلم الفلسطيني مصدر خوف لجنود الاحتلال الإسرائيلي، ومصدر إزعاج وارتباك لسلطات الاحتلال، خصوصا بعد أن رأته يجمع فلسطيني 48 بإخوانهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وبقدر مطاردة سلطات الاحتلال للعلم الفلسطيني ومن يحمله في الداخل، بقدر انتشار العلم الفلسطيني ومطاردته لسفارات إسرائيل بالخارج، حيث رفعه المتضامنون عبر العالم ورسمه الكثيرون على وجوههم، بينما وضع آخرون كمامات بألوان العلم الفلسطيني على وجوههم في دلالة واضحة على فشل الدعاية الإسرائيلية التي تحاول تجميل عدوانية وعنصرية الاحتلال.