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شعوب العالم ترفع العلم الفلسطيني

21/5/2021

بات العلم الفلسطيني مصدر خوف لجنود الاحتلال الإسرائيلي، ومصدر إزعاج وارتباك لسلطات الاحتلال، خصوصا بعد أن رأته يجمع فلسطيني 48 بإخوانهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وبقدر مطاردة سلطات الاحتلال للعلم الفلسطيني ومن يحمله في الداخل، بقدر انتشار العلم الفلسطيني ومطاردته لسفارات إسرائيل بالخارج، حيث رفعه المتضامنون عبر العالم ورسمه الكثيرون على وجوههم، بينما وضع آخرون كمامات بألوان العلم الفلسطيني على وجوههم في دلالة واضحة على فشل الدعاية الإسرائيلية التي تحاول تجميل عدوانية وعنصرية الاحتلال.

مواطن أردني يلوح بالعلم الفلسطيني خلال مظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين في بلدة الكرامة قرب الحدود الفلسطينية (الأوروبية)
مواطن أردني يلوح بالعلم الفلسطيني خلال مظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين في بلدة الكرامة قرب الحدود الفلسطينية (الأوروبية)
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في مدينة لاهاي الهولندية وضعت هذه السيدة العلم الفلسطيني على خمارها خلال مسيرة تضامنية مع فلسطين (الأوروبية)
في مدينة لاهاي الهولندية وضعت هذه السيدة العلم الفلسطيني على خمارها خلال مسيرة تضامنية مع فلسطين (الأوروبية)
في موقف تضامني لافت رفع الفرنسي بول بوغبا لاعب فريق مانشستر يونايتد،برفقة زميله الإيفواري أماد ديالو، علم فلسطين عقب مباراة فريقه ضد فولهام بالدوري الإنجليزي أمام 10 آلاف متفرج (رويترز)
في موقف تضامني لافت رفع الفرنسي بول بوغبا لاعب فريق مانشستر يونايتد،برفقة زميله الإيفواري أماد ديالو، علم فلسطين عقب مباراة فريقه ضد فولهام بالدوري الإنجليزي أمام 10 آلاف متفرج (رويترز)
العلم الفلسطيني مرفوعا أمام الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن (الأناضول)
العلم الفلسطيني مرفوعا أمام الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن (الأناضول)
علم فلسطيني عملاق حمله مواطن إندونيسي خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي أمام السفارة الأميركية في العاصمة جاكرتا (الأوروبية)
علم فلسطيني عملاق حمله مواطن إندونيسي خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي أمام السفارة الأميركية في العاصمة جاكرتا (الأوروبية)
متظاهر يحمل العلم الفلسطيني مكتوبا عليه فلسطين حرة في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأميركية (رويترز)
متظاهر يحمل العلم الفلسطيني مكتوبا عليه فلسطين حرة في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأميركية (رويترز)
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ارتداء كمامة بألوان العلم الفلسطيني رسالة ضمنية بفشل الدعاية الإسرائيلية (رويترز)
ارتداء كمامة بألوان العلم الفلسطيني رسالة ضمنية بفشل الدعاية الإسرائيلية (رويترز)
عمال يرفعون العلم الفلسطيني فوق أحد المصانع بمدينة ليستر وسط إنجلترا (رويترز)
عمال يرفعون العلم الفلسطيني فوق أحد المصانع بمدينة ليستر وسط إنجلترا (رويترز)
العلم التونسي محتضنا العلم الفلسطيني تعبيرا عن التضامن خلال مسيرة لدعم القضية الفلسطينية في تونس العاصمة (رويترز)
العلم التونسي محتضنا العلم الفلسطيني تعبيرا عن التضامن خلال مسيرة لدعم القضية الفلسطينية في تونس العاصمة (رويترز)
سيدة كورية تحمل العلم أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية (الأوروبية)
سيدة كورية تحمل العلم أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية (الأوروبية)
برج كوالالمبور مضاء بألوان العلم الفلسطيني تضامنا مع الفلسطينيين في كوالالمبور بماليزيا (الأناضول)
برج كوالالمبور مضاء بألوان العلم الفلسطيني تضامنا مع الفلسطينيين في كوالالمبور بماليزيا (الأناضول)
باكستانيون يحملون علم فلسطين خلال مسيرة تضامنية في العاصمة إسلام آباد (الأوروبية)
باكستانيون يحملون علم فلسطين خلال مسيرة تضامنية في العاصمة إسلام آباد (الأوروبية)
العلم الفلسطيني مرفوعا خلال مسيرة تضامنية مع فلسطين في مدينة الكويت (الأوروبية)
العلم الفلسطيني مرفوعا خلال مسيرة تضامنية مع فلسطين في مدينة الكويت (الأوروبية)
عراقيون يحملون علما فلسطينيا عملاقا خلال مظاهرة لنصرة فلسطين في بغداد (رويترز)
عراقيون يحملون علما فلسطينيا عملاقا خلال مظاهرة لنصرة فلسطين في بغداد (رويترز)
فتاة من كردستان العراق تحمل العلم الفلسطيني ولافتة تضامن مع القدس المحتلة أمام صورة لقبة الصخرة (الأناضول) t
فتاة من كردستان العراق تحمل العلم الفلسطيني ولافتة تضامن مع القدس المحتلة أمام صورة لقبة الصخرة (الأناضول) t
في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق أجهشت هذه السيدة بالبكاء خلال مظاهرة تضامنية مع فلسطين وقد وضعت العلم الفلسطيني على صدرها (الأناضول)
في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق أجهشت هذه السيدة بالبكاء خلال مظاهرة تضامنية مع فلسطين وقد وضعت العلم الفلسطيني على صدرها (الأناضول)
فلسطينية مقيمة في بنما ترفع علم بلادها أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة بنما (الأوروبية)
فلسطينية مقيمة في بنما ترفع علم بلادها أمام السفارة الإسرائيلية في مدينة بنما (الأوروبية)
أحد المناصرين لإسرائيل في العاصمة الرومانية بوخارست يعلق علم دولة الاحتلال على كلبه في ساحة الجامعة وسط العاصمة (الأوروبية)
أحد المناصرين لإسرائيل في العاصمة الرومانية بوخارست يعلق علم دولة الاحتلال على كلبه في ساحة الجامعة وسط العاصمة (الأوروبية)
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