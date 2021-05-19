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بالصور|فلسطين

إضراب الكرامة يوحّد الفلسطينيين

18/5/2021

تلبية لدعوة قيادة القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، عمّ الإضراب الشامل كافة الأراضي الفلسطينية وأراضي الـ48 الثلاثاء، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية، والمؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها، وكذلك المصارف ووسائل النقل العام.

كما انطلقت مظاهرات احتجاجية حاشدة في بلدات عربية داخل الخط الأخضر، ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية والقدس المحتلتين، واحتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية وعصابات المستوطنين على بلدات عربية.

ووحّد العلم الفلسطيني كافة الفلسطينيين بمختلف مشاربهم خلال الإضراب الذي عم فلسطين التاريخية، وتعالت هتافات المشاركين في المظاهرات بشعارات تنديدية وتضامنية عديدة، من بينها "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، و"صهيوني إطلع برا الأرض العربية حرة"، إلى جانب هتافات تؤكد وحدة الصف الفلسطيني.

المحالّ التجارية في البلدة القديمة في القدس المحتلة مغلقة يوم الإضراب (رويترز)
المحالّ التجارية في البلدة القديمة في القدس المحتلة مغلقة يوم الإضراب (رويترز)
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الأسواق خالية من الباعة والمشترين والشوارع خالية من المارة في مدينة نابلس (الأوروبية)
الأسواق خالية من الباعة والمشترين والشوارع خالية من المارة في مدينة نابلس (الأوروبية)
لافتة وضعها أحد التجار على متجره الذي أغلقه تلبية لدعوة الإضراب الشامل التي أطلقتها قيادة القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين (الأوروبية)
لافتة وضعها أحد التجار على متجره الذي أغلقه تلبية لدعوة الإضراب الشامل التي أطلقتها قيادة القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين (الأوروبية)
جانب من مسيرة حاشدة لنصرة غزة والقدس في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة على وقع إضراب الكرامة (الأناضول)
جانب من مسيرة حاشدة لنصرة غزة والقدس في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة على وقع إضراب الكرامة (الأناضول)
حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية دعت الفلسطينيين إلى النفير العام والخروج في مسيرات احتجاجية (الأناضول)
حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية دعت الفلسطينيين إلى النفير العام والخروج في مسيرات احتجاجية (الأناضول)
متظاهر فلسطيني يلوح بعلم فلسطين خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (الأوروبية)
متظاهر فلسطيني يلوح بعلم فلسطين خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (الأوروبية)
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متظاهرون فلسطينيون عند بوابة دمشق التاريخية في المدينة القديمة بالقدس، خلال مظاهرة بعد الإضراب العام في القدس المحتلة (الأوروبية)
متظاهرون فلسطينيون عند بوابة دمشق التاريخية في المدينة القديمة بالقدس، خلال مظاهرة بعد الإضراب العام في القدس المحتلة (الأوروبية)
اشتباك بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس المحتلة خلال الإضراب (رويترز)
اشتباك بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس المحتلة خلال الإضراب (رويترز)
تجمّع حاشد لمحتجين فلسطينيين في مدينة رام الله خلال الإضراب، حيث تعالت الهتافات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس (الأناضول)
تجمّع حاشد لمحتجين فلسطينيين في مدينة رام الله خلال الإضراب، حيث تعالت الهتافات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس (الأناضول)
جانب من اللافتات التي رفعها المتظاهرون في رام الله يوم الإضراب (الأناضول)
جانب من اللافتات التي رفعها المتظاهرون في رام الله يوم الإضراب (الأناضول)
امرأة فلسطينية تمرّ في أزقة خالية من المارة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة خلال الإضراب العام الذي لاقى تجاوبا واسعا غير مسبوق (الأوروبية)
امرأة فلسطينية تمرّ في أزقة خالية من المارة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة خلال الإضراب العام الذي لاقى تجاوبا واسعا غير مسبوق (الأوروبية)
متظاهرون فلسطينيون يرشقون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة خلال مواجهات عند حاجز حوارة بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة التي لبت دعوة الإضراب، وأفاد مسعفون محليون بأن 25 فلسطينيا على الأقل أصيبوا خلال تلك الاشتباكات (الأوروبية)
متظاهرون فلسطينيون يرشقون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة خلال مواجهات عند حاجز حوارة بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة التي لبت دعوة الإضراب، وأفاد مسعفون محليون بأن 25 فلسطينيا على الأقل أصيبوا خلال تلك الاشتباكات (الأوروبية)
حجارة الأرض المحتلة سلاح أصحاب الحق في مواجهة أسلحة الاحتلال (الأوروبية)
حجارة الأرض المحتلة سلاح أصحاب الحق في مواجهة أسلحة الاحتلال (الأوروبية)
شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحاول تفريق المحتجين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ممن خرجوا في يوم الإضراب للاحتجاج على عدوان قوات الاحتلال، حيث رشّت الشرطة الإسرائيلية مياه الصرف الصحي عليهم لتفريقهم (الأناضول)
شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحاول تفريق المحتجين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ممن خرجوا في يوم الإضراب للاحتجاج على عدوان قوات الاحتلال، حيث رشّت الشرطة الإسرائيلية مياه الصرف الصحي عليهم لتفريقهم (الأناضول)
فلسطينيون يرشقون جنود الاحتلال بالحجارة عند حاجز حوارة خلال الإضراب الذي استبقه جيش الاحتلال بوضع أسلاك شائكة في محيط الحاجز الواقع جنوب نابلس لعزل المنطقة عن محيطها (رويترز)
فلسطينيون يرشقون جنود الاحتلال بالحجارة عند حاجز حوارة خلال الإضراب الذي استبقه جيش الاحتلال بوضع أسلاك شائكة في محيط الحاجز الواقع جنوب نابلس لعزل المنطقة عن محيطها (رويترز)
جانب من اللافتات التي رفعها المتظاهرون في حي الشيخ جراح يوم الإضراب تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني الذي يفضل الموت على المذلة (الأناضول)
جانب من اللافتات التي رفعها المتظاهرون في حي الشيخ جراح يوم الإضراب تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني الذي يفضل الموت على المذلة (الأناضول)
فلسطين تتنفس والوعي يتجدد (الأناضول)
فلسطين تتنفس والوعي يتجدد (الأناضول)
العلَم الفلسطيني راية الرايات التي يستظل بها الفلسطينيون على مختلف مشاربهم وكان الراية الأبرز في الإضراب الذي عمّ كافة مناطق فلسطين التاريخية (الأناضول)
العلَم الفلسطيني راية الرايات التي يستظل بها الفلسطينيون على مختلف مشاربهم وكان الراية الأبرز في الإضراب الذي عمّ كافة مناطق فلسطين التاريخية (الأناضول)
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