مدارس الأونروا ملاذ النازحين في غزة

دفع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أكثر من 42 ألف فلسطيني هناك للنزوح إلى المدارس التي تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" (UNRWA)، وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني "ليس هناك مكان للهرب في قطاع غزة، الذي كان يواجه أصلاً أزمات كبيرة مثل وباء كورونا".

والأونروا -حسب لازاريني- فتحت أبواب أكثر من 40 مدرسة تابعة لها لإيواء النازحين، لكنها تنشد ضرورة تقديم الدعم للوكالة، التي قال المتحدث باسمها للجزيرة إن مراكز الوكالة وقدراتها تستطيع إيواء 50 ألف شخص، ولكن الأعداد قد تزيد عن ذلك، مشيرا إلى مخاوف من "عدم قدرة الوكالة على مواجهة تداعيات التصعيد العسكري".

أما النازحون الذين هدمت بيوتهم فيشكون عدم صلاحية مراكز الإيواء في تلك المدارس للسكن، ومن عدم وجود مياه صالحة للشرب، وأنهم لم يحصلوا على أي مساعدات أو خدمات من وكالة الأونروا حيث لا توجد أي مساعدات للنازحين إلى المدارس.