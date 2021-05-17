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أحداث فلسطين

صواريخ المقاومة تحول حياة الإسرائيليين لجحيم

وسائل إعلام عالمية وإسرائيلية تقول إن رد المقاومة هذه المرة موجع أكثر بسبب كثافة الصواريخ ودقتها وإصابتها لهدفها (رويترز)
وسائل إعلام عالمية وإسرائيلية تقول إن رد المقاومة هذه المرة موجع أكثر بسبب كثافة الصواريخ ودقتها وإصابتها لهدفها (رويترز)
17/5/2021

أضرار اقتصادية كبيرة، وإغلاق مطارات، وضربات قاسية للسياحة، واستهدافات مباشرة لمحطات الغاز، ورعب وخوف وأزمات نفسية، كانت حصيلة صواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية، التي تدك المدن والبلدات الإسرائيلية ردا على عدوان الاحتلال المستمر منذ أيام على غزة.

وتقول وسائل إعلام عالمية وإسرائيلية إن رد المقاومة هذه المرة موجع أكثر بسبب كثافة الصواريخ ودقتها وإصابتها لهدفها وحولت حياة الإسرائيليين إلى جحيم.

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن تل أبيب كانت هدفا لإطلاق الصواريخ في الحروب الماضية، ولكن ليس بمثل كثافة الأيام القليلة الماضية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت" عن ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي قوله إن "حماس لديها صواريخ كافية لمهاجمة إسرائيل لفترة طويلة".

صواريخ القسام تضيء سماء المدن الإسرائيلية (رويترز)
صواريخ القسام تضيء سماء المدن الإسرائيلية (رويترز)
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إصابات في قلب إسرائيل (رويترز)
إصابات في قلب إسرائيل (رويترز)
الجميع يجب أن يدفع ثمن الحرب التي شنتها إسرائيل (رويترز)
الجميع يجب أن يدفع ثمن الحرب التي شنتها إسرائيل (رويترز)
الحرائق تشتعل أيضا في إسرائيل (رويترز)
الحرائق تشتعل أيضا في إسرائيل (رويترز)
صواريخ المقاومة ضربت جهود الاحتلال لإعادة إنعاش السياحة التي تضررت بفعل كورونا (الجزيرة)
صواريخ المقاومة ضربت جهود الاحتلال لإعادة إنعاش السياحة التي تضررت بفعل كورونا (الجزيرة)
المقاومة استهدفت محطات الغاز الطبيعي الإسرائيلي (رويترز)
المقاومة استهدفت محطات الغاز الطبيعي الإسرائيلي (رويترز)
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رعب وخوف يتحكمان بيوميات الإسرائيليين (غيتي)
رعب وخوف يتحكمان بيوميات الإسرائيليين (غيتي)
صواريخ المقاومة وصلت إلى أماكن غير مسبوقة في هذه الحرب الإسرائيلية (رويترز)
صواريخ المقاومة وصلت إلى أماكن غير مسبوقة في هذه الحرب الإسرائيلية (رويترز)
أضرار اقتصادية كبيرة تكبدتها إسرائيل (رويترز)
أضرار اقتصادية كبيرة تكبدتها إسرائيل (رويترز)
ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي: حماس لديها صواريخ كافية لمهاجمة إسرائيل لفترة طويلة (االأوروبية)
ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي: حماس لديها صواريخ كافية لمهاجمة إسرائيل لفترة طويلة (االأوروبية)
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رغم القصف.. التغطية مستمرة

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