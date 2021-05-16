البث الحي

بالصور

بالصور|العالم

شعوب العالم تتضامن مع فلسطين وتندد بعدوانية إسرائيل

16/5/2021

تتواصل المظاهرات الشعبية حول العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه وحيدا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والاعتداءات عليه في الضفة الغربية المحتلة والقدس، إلى جانب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، حيث رفع المتظاهرون -المنددون بوحشية وعنصرية الاحتلال- الأعلامَ الفلسطينية في عدد من المدن الأميركية وأمام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، مؤكدين على الحرية لفلسطين، ومطالبين بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل ومقاطعتها، كما تكرر المشهد في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية واللاتينية وغيرها من دول العالم.

أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن يغص بالمتظاهرين المشاركين في مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين (غيتي)
أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن يغص بالمتظاهرين المشاركين في مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين (غيتي)
اعلان
متظاهرون يحتشدون أمام القنصلية الإسرائيلية في لوس أنجلوس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي (الأوروبية)
متظاهرون يحتشدون أمام القنصلية الإسرائيلية في لوس أنجلوس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي (الأوروبية)
مظاهرة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)
مظاهرة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)
متظاهرون يرفعون العلم الفلسطيني على إحدى البنايات في مدينة تورونتو أكبر مدن كندا وعاصمة مقاطعة أونتاريو (رويترز)
متظاهرون يرفعون العلم الفلسطيني على إحدى البنايات في مدينة تورونتو أكبر مدن كندا وعاصمة مقاطعة أونتاريو (رويترز)
الشرطة الكندية تفصل المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية عن مجموعة صغيرة مؤيدة لإسرائيل أمام مبنى البلدية في تورنتو (رويترز)
الشرطة الكندية تفصل المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية عن مجموعة صغيرة مؤيدة لإسرائيل أمام مبنى البلدية في تورنتو (رويترز)
متظاهرون يحملون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية في مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين بمدينة مالمو السويدية (رويترز)
متظاهرون يحملون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية في مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين بمدينة مالمو السويدية (رويترز)
اعلان
متظاهرون ينددون بالعدوان الإسرائيلي ويتجمعون خارج السفارة الإسرائيلية في لندن (غيتي)
متظاهرون ينددون بالعدوان الإسرائيلي ويتجمعون خارج السفارة الإسرائيلية في لندن (غيتي)
تجمع لدعم الفلسطينيين بالقرب من النصب التذكاري للثورة في مدينة مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك (الأوروبية)
تجمع لدعم الفلسطينيين بالقرب من النصب التذكاري للثورة في مدينة مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك (الأوروبية)
متظاهرون متضامنون مع القضية الفلسطينية، وفلسطينيون يشاركون في احتجاج على الاعتداءات الإسرائيلية في العاصمة البلجيكية بروكسل (رويترز)
متظاهرون متضامنون مع القضية الفلسطينية، وفلسطينيون يشاركون في احتجاج على الاعتداءات الإسرائيلية في العاصمة البلجيكية بروكسل (رويترز)
الشرطة اليونانية تفرق مظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز المدمع خارج السفارة الإسرائيلية في العاصمة أثينا (رويترز)
الشرطة اليونانية تفرق مظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز المدمع خارج السفارة الإسرائيلية في العاصمة أثينا (رويترز)
صورة ملتقطة بطائرة الدرون المسيرة لجمع من المتضامنين المكسيكيين مع فلسطين رسموا العلم الفلسطيني وكتبوا تحته بالإسبانية عبارة "فلسطين حرة" (الأوروبية)
صورة ملتقطة بطائرة الدرون المسيرة لجمع من المتضامنين المكسيكيين مع فلسطين رسموا العلم الفلسطيني وكتبوا تحته بالإسبانية عبارة "فلسطين حرة" (الأوروبية)
حشد من المتظاهرين يشاركون في مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في مدينة ملبورن الأسترالية ينددون بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة (الأناضول)
حشد من المتظاهرين يشاركون في مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في مدينة ملبورن الأسترالية ينددون بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة (الأناضول)
الآلاف يشاركون في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في العاصمة اللبنانية بيروت (رويترز )
الآلاف يشاركون في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في العاصمة اللبنانية بيروت (رويترز )
متظاهرون لبنانيون يتسلقون جدارا حدوديا في قرية العديسة الحدودية مع فلسطين المحتلة جنوب لبنان (رويترز)
متظاهرون لبنانيون يتسلقون جدارا حدوديا في قرية العديسة الحدودية مع فلسطين المحتلة جنوب لبنان (رويترز)
آلاف العراقيين يشاركون بمسيرة حاشدة في العاصمة بغداد للتنديد بالعدوان الإسرائيلي وتأكيد تضامنهم مع الحقوق الفلسطينية (رويترز)
آلاف العراقيين يشاركون بمسيرة حاشدة في العاصمة بغداد للتنديد بالعدوان الإسرائيلي وتأكيد تضامنهم مع الحقوق الفلسطينية (رويترز)
تجمع شعبي في العاصمة التونسية تونس دعما للفلسطينيين واحتجاجا على العدوان الإسرائيلي (الأناضول)
تجمع شعبي في العاصمة التونسية تونس دعما للفلسطينيين واحتجاجا على العدوان الإسرائيلي (الأناضول)
محامون يلوحون بالأعلام التركية والفلسطينية خلال تجمع للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ساحة غلطة سراي وسط مدينة إسطنبول التركية (رويترز)
محامون يلوحون بالأعلام التركية والفلسطينية خلال تجمع للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ساحة غلطة سراي وسط مدينة إسطنبول التركية (رويترز)
الآلاف يتظاهرون بالعاصمة الألمانية برلين في ذكرى النكبة تنديدا بالممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي وتأكيدا للتضامن مع الفلسطينيين (رويترز)
الآلاف يتظاهرون بالعاصمة الألمانية برلين في ذكرى النكبة تنديدا بالممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي وتأكيدا للتضامن مع الفلسطينيين (رويترز)
متظاهر لم تمنعه إعاقته الحركية من المشاركة التضامنية مع الفلسطينيين في برلين (رويترز)
متظاهر لم تمنعه إعاقته الحركية من المشاركة التضامنية مع الفلسطينيين في برلين (رويترز)
يهود أرثوذكس معادون للصهيونية وإسرائيل يشاركون في مسيرة تضامنية دعما للفلسطينيين في شوارع بروكلين بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة في 15 مايو/أيار 2021. (الأناضول)
يهود أرثوذكس معادون للصهيونية وإسرائيل يشاركون في مسيرة تضامنية دعما للفلسطينيين في شوارع بروكلين بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة في 15 مايو/أيار 2021. (الأناضول)
الآلاف يحتشدون في العاصمة المغربية الرباط للتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي وتأكيد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في مواجهة الاحتلال ( الأناضول)
الآلاف يحتشدون في العاصمة المغربية الرباط للتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي وتأكيد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في مواجهة الاحتلال ( الأناضول)
الشرطة الأميركية تكثف انتشارها في مناطق التظاهر بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا (الأوروبية)
الشرطة الأميركية تكثف انتشارها في مناطق التظاهر بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا (الأوروبية)
مقاطعة إسرائيل ومنتجاتها أحد المطالب التي هتف بها المتظاهرون ورفعوا لافتات تدعو إليها (الأناضول)
مقاطعة إسرائيل ومنتجاتها أحد المطالب التي هتف بها المتظاهرون ورفعوا لافتات تدعو إليها (الأناضول)
المتظاهرون في لوس أنجلوس طالبوا بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل (الأوروبيون)
المتظاهرون في لوس أنجلوس طالبوا بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل (الأوروبيون)
العلم الفلسطيني مرفوعا أمام مبنى الكابيتول في واشنطن، حيث احتشد متظاهرون ينددون بالعدوان الإسرائيلي في العاصمة الأميركية (الأناضول)
العلم الفلسطيني مرفوعا أمام مبنى الكابيتول في واشنطن، حيث احتشد متظاهرون ينددون بالعدوان الإسرائيلي في العاصمة الأميركية (الأناضول)
المزيد من بالصور

أردنيون يهتفون: "هيا إلى الحدود"

مظاهرات شعبية حول العالم تضامنا مع فلسطين

ملايين المسلمين يؤدون صلاة عيد الفطر

غزة تحت قصف الاحتلال

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

إسرائيل استهدفت الأبراج السكنية (رويترز)

60 غارة ليلية.. بلدية غزة: الغارات استهدفت البنى التحتية والاحتلال يتحدث عن قصف شبكة أنفاق عملاقة

غارات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي (الأناضول)

بالفيديو- ميسي سينتقل لسان جيرمان ويتخلى عن رقم 10.. تأكيدات ذياب يدعمها خوف كومان

الحزن يرتسم على وجهي كومان (يمين) وميسي بعد الخسارة أمام سيلتا فيغو (رويترز)

شاهد.. قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال ينسحب من مقابلة تلفزيونية لحظة انطلاق صفارات الإنذار