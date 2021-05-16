شعوب العالم تتضامن مع فلسطين وتندد بعدوانية إسرائيل

تتواصل المظاهرات الشعبية حول العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه وحيدا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والاعتداءات عليه في الضفة الغربية المحتلة والقدس، إلى جانب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، حيث رفع المتظاهرون -المنددون بوحشية وعنصرية الاحتلال- الأعلامَ الفلسطينية في عدد من المدن الأميركية وأمام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، مؤكدين على الحرية لفلسطين، ومطالبين بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل ومقاطعتها، كما تكرر المشهد في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية واللاتينية وغيرها من دول العالم.