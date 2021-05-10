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بالصور|فلسطين

القدس تنتفض وغزة تؤازر

10/5/2021

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين في ساحة المسجد الأقصى اليوم الاثنين، واقتحمت باحاته مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 305 إصابات في صفوف الفلسطينيين، بعضهم حالته حرجة، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 21 شرطيا أصيبوا خلال اشتباكات مع فلسطينيين رشقوهم بالحجارة.

وقد أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها وجهت "ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة، ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة"، بينما ردّ جيش الاحتلال بقصف مناطق سكنية في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط 20 شهيدا، بينهم أطفال.

 

عدوانية قوات الاحتلال وعنصريتها تتجسد أثناء اعتقالها المواطنين الفلسطينيين في الحرم القدسي الشريف (رويترز)
عدوانية قوات الاحتلال وعنصريتها تتجسد أثناء اعتقالها المواطنين الفلسطينيين في الحرم القدسي الشريف (رويترز)
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قوات الاحتلال تكثف انتشارها عند باب العامود (رويترز)
قوات الاحتلال تكثف انتشارها عند باب العامود (رويترز)
مجموعة من جنود الاحتلال تعتقل مواطنا فلسطينيا عند باب العامود (رويترز)
مجموعة من جنود الاحتلال تعتقل مواطنا فلسطينيا عند باب العامود (رويترز)
مستوطنون إسرائيليون يتجمعون عند بوابة يافا في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، للمشاركة في مسيرة الأعلام التي منعتها سلطات الاحتلال (الأوروبية)
مستوطنون إسرائيليون يتجمعون عند بوابة يافا في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، للمشاركة في مسيرة الأعلام التي منعتها سلطات الاحتلال (الأوروبية)
الحجارة سلاح المقدسيين في مواجهة قوات الاحتلال (الأناضول)
الحجارة سلاح المقدسيين في مواجهة قوات الاحتلال (الأناضول)
قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع (رويترز)
قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع (رويترز)
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سيدة فلسطينية تمرّ بالقرب من أفراد من قوات الاحتلال الإسرائيلي عند باب العامود خارج البلدة القديمة عقب الاشتباكات (رويترز)
سيدة فلسطينية تمرّ بالقرب من أفراد من قوات الاحتلال الإسرائيلي عند باب العامود خارج البلدة القديمة عقب الاشتباكات (رويترز)
بعد سماع دوي صافرات الإنذار في القدس المحتلة، الإسرائيليون المشاركون في "مسيرة الأعلام" تفرقوا وحاولوا إيجاد أماكن للاحتماء من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة (رويترز)
بعد سماع دوي صافرات الإنذار في القدس المحتلة، الإسرائيليون المشاركون في "مسيرة الأعلام" تفرقوا وحاولوا إيجاد أماكن للاحتماء من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة (رويترز)
جنود الاحتلال يعتقلون مواطنا فلسطينيا أثناء الاشتباكات (الأناضول)
جنود الاحتلال يعتقلون مواطنا فلسطينيا أثناء الاشتباكات (الأناضول)
مواطن فلسطيني يحمل علم حركة حماس وهو يقف إلى جانب آخرين بعد اشتباكات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي في الحرم القدسي (رويترز)
مواطن فلسطيني يحمل علم حركة حماس وهو يقف إلى جانب آخرين بعد اشتباكات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي في الحرم القدسي (رويترز)
المتحدث باسم كتائب القسام أعلن توجيه ضربة صاروخية للاحتلال في القدس المحتلة، معتبرا هذه العملية "رسالة على العدو أن يفهمها جيدا"، مضيفا "وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا" (رويترز)
المتحدث باسم كتائب القسام أعلن توجيه ضربة صاروخية للاحتلال في القدس المحتلة، معتبرا هذه العملية "رسالة على العدو أن يفهمها جيدا"، مضيفا "وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا" (رويترز)
المنظومة الإسرائيلية المضادة للصواريخ المسماة القبة الحديدية، لم تنجح إلا في اعتراض صاروخ واحد فقط من الصواريخ التي أطلقتها المقاومة (رويترز)
المنظومة الإسرائيلية المضادة للصواريخ المسماة القبة الحديدية، لم تنجح إلا في اعتراض صاروخ واحد فقط من الصواريخ التي أطلقتها المقاومة (رويترز)
أحد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة من غزة تسبب بأضرار في منزل على بعد نحو 15 كيلومترا من القدس، حيث دوّت صفارات الإنذار بعد السادسة مساء بقليل (الأوروبية)
أحد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة من غزة تسبب بأضرار في منزل على بعد نحو 15 كيلومترا من القدس، حيث دوّت صفارات الإنذار بعد السادسة مساء بقليل (الأوروبية)
جندي إسرائيلي يجمع أجزاء من الصاروخ الذي تم إطلاقه من قطاع غزة وسقط بالقرب من القدس المحتلة (الأوروبية)
جندي إسرائيلي يجمع أجزاء من الصاروخ الذي تم إطلاقه من قطاع غزة وسقط بالقرب من القدس المحتلة (الأوروبية)
أقارب طفلين شهيدين قضيا في العدوان الإسرائيلي على غزة يلقون نظرة وداعية عليهما (رويترز)
أقارب طفلين شهيدين قضيا في العدوان الإسرائيلي على غزة يلقون نظرة وداعية عليهما (رويترز)
مواطنون فلسطينيون يتجمعون في موقع سقط فيه عدد من الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة (رويترز)
مواطنون فلسطينيون يتجمعون في موقع سقط فيه عدد من الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة (رويترز)
مواساة طفل فلسطيني استشهد شقيقه في العدوان الإسرائيلي على غزة (رويترز)
مواساة طفل فلسطيني استشهد شقيقه في العدوان الإسرائيلي على غزة (رويترز)
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