القدس تنتفض وغزة تؤازر

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين في ساحة المسجد الأقصى اليوم الاثنين، واقتحمت باحاته مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 305 إصابات في صفوف الفلسطينيين، بعضهم حالته حرجة، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 21 شرطيا أصيبوا خلال اشتباكات مع فلسطينيين رشقوهم بالحجارة.

وقد أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها وجهت "ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة، ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة"، بينما ردّ جيش الاحتلال بقصف مناطق سكنية في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط 20 شهيدا، بينهم أطفال.