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بالصور|روسيا

عروض عسكرية روسية في "يوم النصر"

10/5/2021

أحيت روسيا أمس الأحد الذكرى الـ76 للنصر في الحرب العالمية الثانية واستسلام ألمانيا النازية، وبهذه المناسبة أقيمت عروض عسكرية في عدد من المدن الروسية، كان أكبرها في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين في الدولة فضلا عن ضيوف روسيا من الدول الأجنبية.

وشارك في العرض الذي أقيم في الساحة الحمراء نحو 12 ألف جندي و200 قطعة من الآليات العسكرية، وحلّقت 76 طائرة حربية ومروحية. واستُعرضت أحدث المعدات العسكرية البرية والجوية الروسية، منها دبابات "تي-14 أرماتا" و"تي-90 بروريف"، ومدافع الهاوتزر ذاتية الحركة، ومركبات المشاة القتالية "كورغانتس"، وناقلات الجنود المدرعة "بوميرانغ". كذلك شوهدت في الاستعراض الروبوتات الضاربة "أورانوس"، وأنظمة الصواريخ الإستراتيجية "يارس" المزودة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

مجموعة من المجندين في الخدمة العسكرية الروسية يسيرون خلال عرض عسكري في يوم النصر في الميدان الأحمر بوسط موسكو (رويترز)
مجموعة من المجندين في الخدمة العسكرية الروسية يسيرون خلال عرض عسكري في يوم النصر في الميدان الأحمر بوسط موسكو (رويترز)
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الدبابات الروسية من طراز "تي 72" تشارك في العرض العسكري في موسكو (الأوروبية)
الدبابات الروسية من طراز "تي 72" تشارك في العرض العسكري في موسكو (الأوروبية)
المجندات الروسيات حاضرات في العرض العسكري (الأوروبية)
المجندات الروسيات حاضرات في العرض العسكري (الأوروبية)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمانوف (يسار) يستعرضان حراس الشرف عند قبر الجندي المجهول بموسكو في يوم النصر (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمانوف (يسار) يستعرضان حراس الشرف عند قبر الجندي المجهول بموسكو في يوم النصر (رويترز)
سماء موسكو تزدان بالألعاب النارية احتفالا بيوم النصر (رويترز)
سماء موسكو تزدان بالألعاب النارية احتفالا بيوم النصر (رويترز)
طائرات عسكرية ترسم العلم الروسي بالدخان الملون المنبعث منها (الأوروبية)
طائرات عسكرية ترسم العلم الروسي بالدخان الملون المنبعث منها (الأوروبية)
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مقاتلات سوخوي الروسية لدى تحليقها فوق أبراج الكرملين (الأوروبية)
مقاتلات سوخوي الروسية لدى تحليقها فوق أبراج الكرملين (الأوروبية)
المقاتلات الروسية النفاثة من طراز "ميج 29" في تشكيل استعراضي لها في يوم النصر (رويترز)
المقاتلات الروسية النفاثة من طراز "ميج 29" في تشكيل استعراضي لها في يوم النصر (رويترز)
وحدات من أنظمة صواريخ أرض-جو الروسية "إس -400" تسير على طول الميدان الأحمر خلال العرض العسكري في يوم النصر (رويترز)
وحدات من أنظمة صواريخ أرض-جو الروسية "إس -400" تسير على طول الميدان الأحمر خلال العرض العسكري في يوم النصر (رويترز)
أحد المحاربين القدامى وقد زين بزّته العسكرية بعدد من الأوسمة يشهد وزوجته الاحتفالات بيوم النصر (رويترز)
أحد المحاربين القدامى وقد زين بزّته العسكرية بعدد من الأوسمة يشهد وزوجته الاحتفالات بيوم النصر (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوسط مجموعة من قدامى المحاربين في أثناء العرض العسكري في موسكو (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوسط مجموعة من قدامى المحاربين في أثناء العرض العسكري في موسكو (رويترز)
أفراد الخدمة الروسية يؤدّون التحية العسكرية لدى مرورهم على مدافع هاوتزر ذاتية الدفع خلال العرض العسكري في يوم النصر (رويترز)
أفراد الخدمة الروسية يؤدّون التحية العسكرية لدى مرورهم على مدافع هاوتزر ذاتية الدفع خلال العرض العسكري في يوم النصر (رويترز)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على متن سيارة "أوروس" روسية الصنع لدى تفقده الوحدات المشاركة في العرض العسكري في موسكو (الأوروبية)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على متن سيارة "أوروس" روسية الصنع لدى تفقده الوحدات المشاركة في العرض العسكري في موسكو (الأوروبية)
جانب من الاستعراض العسكري الذي شهدته مدينة سان بطرسبورغ الروسية بمناسبة يوم النصر (الأوروبية)
جانب من الاستعراض العسكري الذي شهدته مدينة سان بطرسبورغ الروسية بمناسبة يوم النصر (الأوروبية)
طائرة مروحية روسية للنقل الثقيل من طراز "إم آي 26" تحلّق فوق الساحة الحمراء خلف برج سباسكايا في الكرملين بموسكو (الأوروبية)
طائرة مروحية روسية للنقل الثقيل من طراز "إم آي 26" تحلّق فوق الساحة الحمراء خلف برج سباسكايا في الكرملين بموسكو (الأوروبية)
قاذفة الصواريخ الباليستية الروسية العابرة للقارات تتحرك خلال البروفة العامة قبل يوم من العرض العسكري في يوم النصر في موسكو إذ أرادت روسيا توجيه رسائل عدة إلى جهات مختلفة باستعراض أحدث أسلحتها القتالية في تلك المناسبة (الأوروبية)
قاذفة الصواريخ الباليستية الروسية العابرة للقارات تتحرك خلال البروفة العامة قبل يوم من العرض العسكري في يوم النصر في موسكو إذ أرادت روسيا توجيه رسائل عدة إلى جهات مختلفة باستعراض أحدث أسلحتها القتالية في تلك المناسبة (الأوروبية)
عشرات الطائرات المقاتلة من مختلف الطرز شاركت في العروض العسكرية (الأوروبية)
عشرات الطائرات المقاتلة من مختلف الطرز شاركت في العروض العسكرية (الأوروبية)
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