عروض عسكرية روسية في "يوم النصر"

أحيت روسيا أمس الأحد الذكرى الـ76 للنصر في الحرب العالمية الثانية واستسلام ألمانيا النازية، وبهذه المناسبة أقيمت عروض عسكرية في عدد من المدن الروسية، كان أكبرها في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين في الدولة فضلا عن ضيوف روسيا من الدول الأجنبية.

وشارك في العرض الذي أقيم في الساحة الحمراء نحو 12 ألف جندي و200 قطعة من الآليات العسكرية، وحلّقت 76 طائرة حربية ومروحية. واستُعرضت أحدث المعدات العسكرية البرية والجوية الروسية، منها دبابات "تي-14 أرماتا" و"تي-90 بروريف"، ومدافع الهاوتزر ذاتية الحركة، ومركبات المشاة القتالية "كورغانتس"، وناقلات الجنود المدرعة "بوميرانغ". كذلك شوهدت في الاستعراض الروبوتات الضاربة "أورانوس"، وأنظمة الصواريخ الإستراتيجية "يارس" المزودة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات.