ليلة نقل ملوك وملكات مصر القديمة إلى مرقدهم الجديد

تابع الملايين داخل مصر وخارجها أمس السبت أطوار حدث استثنائي يقع لأول مرة في تاريخ مصر، وذلك بنقل 22 مومياء لملوك وملكات الدولة المصرية القديمة من المتحف المصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، في منطقة الفسطاط على بعد نحو 5 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من العاصمة.

ورافق المومياوات في رحلتها التي استمرت 40 دقيقة بين المتحفين 60 دراجة نارية و150 حصانا وفرقة موسيقية في حفل ضخم وبهيج، وظفت فيه كل رموز وشعارات وموسيقى وأزياء وألوان الحضارة القديمة في مصر، وحظي موكب ملوك وملكات مصر القديمة بمراسيم ملكية، إذ أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للملوك، قبل أن يستقبلهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عند مدخل المتحف القومي للحضارة المصرية.