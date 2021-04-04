البث الحي

بالصور

بالصور

ليلة نقل ملوك وملكات مصر القديمة إلى مرقدهم الجديد

جانب من موكب مومياوات 22 ملكا وملكة تنتقل من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية(الأناضول)
جانب من موكب مومياوات 22 ملكا وملكة تنتقل من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية(الأناضول)
4/4/2021

تابع الملايين داخل مصر وخارجها أمس السبت أطوار حدث استثنائي يقع لأول مرة في تاريخ مصر، وذلك بنقل 22 مومياء لملوك وملكات الدولة المصرية القديمة من المتحف المصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، في منطقة الفسطاط على بعد نحو 5 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من العاصمة.

ورافق المومياوات في رحلتها التي استمرت 40 دقيقة بين المتحفين 60 دراجة نارية و150 حصانا وفرقة موسيقية في حفل ضخم وبهيج، وظفت فيه كل رموز وشعارات وموسيقى وأزياء وألوان الحضارة القديمة في مصر، وحظي موكب ملوك وملكات مصر القديمة بمراسيم ملكية، إذ أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للملوك، قبل أن يستقبلهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عند مدخل المتحف القومي للحضارة المصرية.

 

 

 

 

 

استعدادات ضخمة سبقت حفل نقل المومياوات ومنها تركيب الأضواء في ميدان التحرير(الأوروبية)
استعدادات ضخمة سبقت حفل نقل المومياوات ومنها تركيب الأضواء في ميدان التحرير(الأوروبية)
اعلان
جانب من الاحتفال بخروج موكب المومياوات من المتحف المصري في ميدان التحرير (الأوروبية)
جانب من الاحتفال بخروج موكب المومياوات من المتحف المصري في ميدان التحرير (الأوروبية)
طقوس حفل نقل المومياوات أعاد للأذهان عصر الفراعنة وما تميزت به حضارتهم (الأوروبية)
طقوس حفل نقل المومياوات أعاد للأذهان عصر الفراعنة وما تميزت به حضارتهم (الأوروبية)
تقدمت الخيول موكب المومياوات عند تحركه وسط أضواء زرقاء وبيضاء مبهرة من أمام المتحف المصري(الأوروبية)
تقدمت الخيول موكب المومياوات عند تحركه وسط أضواء زرقاء وبيضاء مبهرة من أمام المتحف المصري(الأوروبية)
قبل انطلاق موكب المومياوات تقدمت مجموعات ترتدي الزي الفرعوني على وقع أنغام موسيقية (الأوروبية)
قبل انطلاق موكب المومياوات تقدمت مجموعات ترتدي الزي الفرعوني على وقع أنغام موسيقية (الأوروبية)
القائمون على حفل نقل المومياوات استحضروا كل رموز الحضارة المصرية القديمة وأبرزها الملابس (الأوروبية)
القائمون على حفل نقل المومياوات استحضروا كل رموز الحضارة المصرية القديمة وأبرزها الملابس (الأوروبية)
اعلان
القاهرة شهدت أمس إجراءات احتفالية وأمنية استثنائية بمناسبة حدث موكب المومياوات الملكية (غيتي)
القاهرة شهدت أمس إجراءات احتفالية وأمنية استثنائية بمناسبة حدث موكب المومياوات الملكية (غيتي)
حشود من المصريين كانوا على طول طريق موكب المومياوات (غيتي)
حشود من المصريين كانوا على طول طريق موكب المومياوات (غيتي)
منظر عام للمتحف القومي للحضارة المصرية الذي نقلت إليه المومياوات الملكية (وزارة السياحة والآثار المصرية)
منظر عام للمتحف القومي للحضارة المصرية الذي نقلت إليه المومياوات الملكية (وزارة السياحة والآثار المصرية)
الأوركسترا التي ساهمت في الحفل الفني المصاحب لحدث نقل المومياوات (وزارة السياحة والآثار المصرية)
الأوركسترا التي ساهمت في الحفل الفني المصاحب لحدث نقل المومياوات (وزارة السياحة والآثار المصرية)
السيسي كان في استقبال موكب المومياوات لدى وصوله للمتحف القومي للحضارة المصرية (وزارة السياحة والآثار المصرية)
السيسي كان في استقبال موكب المومياوات لدى وصوله للمتحف القومي للحضارة المصرية (وزارة السياحة والآثار المصرية)

حول هذه القصة

المزيد من بالصور

احتجاجات ضد تقييد الاحتجاجات في بريطانيا

تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

هندوس يتجاهلون كورونا احتفالا بـ"هولي"

الحرائق تطارد لاجئي الروهينغا في بنغلاديش

الأكثر قراءة

أنقرة: بيان الضباط المتقاعدين بشأن قناة إسطنبول استحضار لانقلاب

جاويش أوغلو: قناة إسطنبول لا تؤثر على اتفاقية مونترو (الأناضول)

استمرت عدة أيام.. تعرف على خفايا معركة المطار التي أخرت سقوط بغداد بيد القوات الأميركية

دبابة أميركية على مدرج مطار بغداد بعد مقاومة عنيفة من الجيش العراقي استمرت أياما في أبريل/نيسان 2003 (غيتي)

التحقيقات ما تزال جارية.. الأردن يحبط "مخططا" لزعزعة استقراره ويتهم الأمير حمزة وآخرين بالتورط فيه

كيف تعرف إذا كان لقاح كورونا الذي تلقيته أعطاك المناعة؟