أول قمر وردي عملاق في عام 2021

القمر "العملاق" أو القمر الوردي، الذي شاهده عدد كبير من سكان العالم الليلة الماضية، ويشاهده آخرون الليلة، ظاهرة تحدث عند تزامن موعد ظهور البدر مع مرور القمر عند أقرب نقطة من الأرض في مداره الذي يستغرق 28 يوما.

وهذه ثاني ظاهرة للقمر خلال العام الحالي بعد ظاهرة "القمر الدودي" الشهر الماضي، كما تسبق ظاهرتين أخريين متوقعتين في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين.

وعلى الرغم من أنه يسمى "القمر الوردي"؛ إلا أن لونه ليس مختلفا عن لونه المعروف، وترجع التسمية إلى زهرة وردية تتفتح في هذا الوقت من العام موطنها أميركا الشمالية، ومن بين التسميات الأخرى التي يطلقها السكان الأصليون في الولايات المتحدة على تلك الظاهرة "زهرة القمر" و"قمر الربيع الكبير" و"قمر البيض" و"قمر الأسماك" وجميعها مرتبطة بالربيع وذوبان الثلج.