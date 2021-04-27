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أول قمر وردي عملاق في عام 2021

27/4/2021

القمر "العملاق" أو القمر الوردي، الذي شاهده عدد كبير من سكان العالم الليلة الماضية، ويشاهده آخرون الليلة، ظاهرة تحدث عند تزامن موعد ظهور البدر مع مرور القمر عند أقرب نقطة من الأرض في مداره الذي يستغرق 28 يوما.
وهذه ثاني ظاهرة للقمر خلال العام الحالي بعد ظاهرة "القمر الدودي" الشهر الماضي، كما تسبق ظاهرتين أخريين متوقعتين في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين.

وعلى الرغم من أنه يسمى "القمر الوردي"؛ إلا أن لونه ليس مختلفا عن لونه المعروف، وترجع التسمية إلى زهرة وردية تتفتح في هذا الوقت من العام موطنها أميركا الشمالية، ومن بين التسميات الأخرى التي يطلقها السكان الأصليون في الولايات المتحدة على تلك الظاهرة "زهرة القمر" و"قمر الربيع الكبير" و"قمر البيض" و"قمر الأسماك" وجميعها مرتبطة بالربيع وذوبان الثلج.

 

تحدث ظاهرة "القمر العملاق" عند تزامن موعد ظهور البدر مع مرور القمر عند أقرب نقطة من الأرض (رويترز)
تحدث ظاهرة "القمر العملاق" عند تزامن موعد ظهور البدر مع مرور القمر عند أقرب نقطة من الأرض (رويترز)
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القمر الوردي العملاق يظهر مكتملا خلف مسجد السليمانية بمدينة إسطنبول-تركيا (الأناضول)
القمر الوردي العملاق يظهر مكتملا خلف مسجد السليمانية بمدينة إسطنبول-تركيا (الأناضول)
القمر الكبير يطل على أغنام ترعى أمام الأثر الصخري "ستونهنج" الذي يرجع إلى عصر ما قبل التاريخ في سهل ساليسبري بمقاطعة ويلتشير جنوب غرب إنجلترا. ويعتبر من أكثر الآثار الحجرية الضخمة شهرة في أوروبا (رويترز)
القمر الكبير يطل على أغنام ترعى أمام الأثر الصخري "ستونهنج" الذي يرجع إلى عصر ما قبل التاريخ في سهل ساليسبري بمقاطعة ويلتشير جنوب غرب إنجلترا. ويعتبر من أكثر الآثار الحجرية الضخمة شهرة في أوروبا (رويترز)
لوحة فنية شكّلها طلوع القمر الكبير على طائر اللقلق في إحدى قرى جمهورية مقدونيا الشمالية (الأوروبية)
لوحة فنية شكّلها طلوع القمر الكبير على طائر اللقلق في إحدى قرى جمهورية مقدونيا الشمالية (الأوروبية)
القمر الكبير في سماء العاصمة الكوبية هافانا (غيتي)
القمر الكبير في سماء العاصمة الكوبية هافانا (غيتي)
القمر الوردي الكبير يرتفع فوق مدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك (الأوروبية)
القمر الوردي الكبير يرتفع فوق مدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك (الأوروبية)
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القمر الكبير يعلو بوابة براندنبورغ أهم معالم العاصمة الألمانية برلين (غيتي)
القمر الكبير يعلو بوابة براندنبورغ أهم معالم العاصمة الألمانية برلين (غيتي)
ضوء القمر الكبير يلتقي بفروع الأشجار ليشكل مشهدا لافتا في ولاية إلينوي الواقعة وسط غرب الولايات المتحدة الأميركية (الأوروبية)
ضوء القمر الكبير يلتقي بفروع الأشجار ليشكل مشهدا لافتا في ولاية إلينوي الواقعة وسط غرب الولايات المتحدة الأميركية (الأوروبية)
يرتفع القمر الوردي العملاق، بينما تحمل الرياح دخانا مصدره محطة طاقة بالقرب من بحر سالتون في الطرف الجنوبي من صدع سان أندرياس بولاية كاليفورنيا (الفرنسية)
يرتفع القمر الوردي العملاق، بينما تحمل الرياح دخانا مصدره محطة طاقة بالقرب من بحر سالتون في الطرف الجنوبي من صدع سان أندرياس بولاية كاليفورنيا (الفرنسية)
القمر الكبير يرتفع فوق "نصب الإسبان" بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (رويترز)
القمر الكبير يرتفع فوق "نصب الإسبان" بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (رويترز)
القمر العملاق يظهر خلف برج إيفل وتماثيل بيغاسوس (غيتي)
القمر العملاق يظهر خلف برج إيفل وتماثيل بيغاسوس (غيتي)
القمر الوردي العملاق يعلو قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس (غيتي)
القمر الوردي العملاق يعلو قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس (غيتي)
اكتمال ظهور القمر خلف مبنى إمباير ستيت خلال غروب الشمس في مدينة نيويورك (الأناضول)
اكتمال ظهور القمر خلف مبنى إمباير ستيت خلال غروب الشمس في مدينة نيويورك (الأناضول)
اكتمال القمر فوق السماء في مدينة تونجلي التركية (الأناضول)
اكتمال القمر فوق السماء في مدينة تونجلي التركية (الأناضول)
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