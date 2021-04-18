يتسم شهر رمضان المبارك بنكهة خاصة لدى العراقيين، وله قدسية كبيرة في نفوسهم؛ إذ تتزين البيوت والمحال التجارية بالزينة، وتتجه العائلات للتبضع في أماكن معتادة. كما يحرص العراقيون على إحياء عاداتهم التراثية في هذا الشهر الفضيل رغم القيود التي فرضتها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والصحية.

وعادت المساجد في العراق هذا العام إلى استقبال المصلين خلال شهر رمضان، وسمحت السلطات بإقامة الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح، بعد أن أغلقت أبوابها العام الماضي، جراء تفشي فيروس كورونا.

كما تعج الأسواق العراقية بالراغبين في شراء مستلزمات الموائد الرمضانية رغم استمرار تدابير الوقاية من فيروس كورونا، ويحل شهر رمضان هذا العام في ظل ارتفاع في الأسعار بالأسواق العراقية، جراء خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.