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بالصور.. شاهد استمتاع الأطفال بالأجواء الرمضانية في القدس

الصديقان علي زعانين وحسين الدباغ قدما من حارة السعدية في البلدة القديمة للمشاركة باحتفال إضاءة فانوس القدس (الجزيرة نت)
الصديقان علي زعانين وحسين الدباغ قدما من حارة السعدية في البلدة القديمة للمشاركة باحتفال إضاءة فانوس القدس (الجزيرة نت)
16/4/2021

بعد يوم طويل من الصيام ينتظر أطفال القدس بلهفة التوجه إلى البلدة القديمة ومنها إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاتي العشاء والتراويح، والاستمتاع بالأجواء الاستثنائية من زينة رمضانية وبضائع ومأكولات يعرضها الباعة على عرباتهم في كافة الأزقة العتيقة.

وينتشر الأطفال بعد الصلاة عبر الأبواب المختلفة لشراء المأكولات والألعاب، في مشاهد تضفي رونقا خاصا على شهر رمضان في القدس.

محمد نوفل (13 عاما) يعيش في حارة السعدية وينشط خلال شهر رمضان بإعداد البطاطا المقلية وبيعها للمصلين قرب منزله (الجزيرة نت)
محمد نوفل (13 عاما) يعيش في حارة السعدية وينشط خلال شهر رمضان بإعداد البطاطا المقلية وبيعها للمصلين قرب منزله (الجزيرة نت)
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ياسمين البكري ارتدت الزي التراثي وتوجهت للمسجد الأقصى، وتقول إنه المكان المفضل الذي تنتظر زيارته دائما (الجزيرة نت)
ياسمين البكري ارتدت الزي التراثي وتوجهت للمسجد الأقصى، وتقول إنه المكان المفضل الذي تنتظر زيارته دائما (الجزيرة نت)
وجود مكثف للأطفال في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك (الجزيرة نت)
وجود مكثف للأطفال في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك (الجزيرة نت)
فيروز الجعبة قدمت من بلدة سلوان جنوب الأقصى لمشاهدة زينة رمضان ولشراء الأطعمة المختلفة من الباعة واقتناء قطع جديدة من زينة رمضان (الجزيرة نت)
فيروز الجعبة قدمت من بلدة سلوان جنوب الأقصى لمشاهدة زينة رمضان ولشراء الأطعمة المختلفة من الباعة واقتناء قطع جديدة من زينة رمضان (الجزيرة نت)
التوأم محمد ويوسف ربايعة قدما من مخيم شعفاط للإنشاد في احتفال إضاءة الفانوس بالقدس (الجزيرة نت)
التوأم محمد ويوسف ربايعة قدما من مخيم شعفاط للإنشاد في احتفال إضاءة الفانوس بالقدس (الجزيرة نت)
تالين محمود بدت الأكثر حماسا بين أشقائها، فبعد أداء الصلاة ركضت في الأزقة العتيقة باتجاه جمعية برج اللقلق للعمل المجتمعي لحضور احتفال إضاءة الفانوس فيه وتبرعت هناك في صندوق للمرضى الأطفال (الجزيرة نت)
تالين محمود بدت الأكثر حماسا بين أشقائها، فبعد أداء الصلاة ركضت في الأزقة العتيقة باتجاه جمعية برج اللقلق للعمل المجتمعي لحضور احتفال إضاءة الفانوس فيه وتبرعت هناك في صندوق للمرضى الأطفال (الجزيرة نت)
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الطفل قيس عبد النبي أدى صلاتي العشاء والتراويح وحرص برفقة والدته على التسوق من البلدة القديمة (الجزيرة نت)
الطفل قيس عبد النبي أدى صلاتي العشاء والتراويح وحرص برفقة والدته على التسوق من البلدة القديمة (الجزيرة نت)
الطفلة نادين أحمد تزور المسجد الأقصى للمرة الأولى في حياتها، وتقول إنه أجمل مكان زارته حتى الآن، وأبهرتها أجواء البلدة القديمة الاستثنائية في رمضان (الجزيرة نت)
الطفلة نادين أحمد تزور المسجد الأقصى للمرة الأولى في حياتها، وتقول إنه أجمل مكان زارته حتى الآن، وأبهرتها أجواء البلدة القديمة الاستثنائية في رمضان (الجزيرة نت)
الطفلة ألين عبد النبي قدمت من بلدة بيت صفافا جنوب القدس إلى المسجد لأداء صلاتي العشاء والتراويح وحضور احتفال إضاءة الفانوس في القدس (الجزيرة نت)
الطفلة ألين عبد النبي قدمت من بلدة بيت صفافا جنوب القدس إلى المسجد لأداء صلاتي العشاء والتراويح وحضور احتفال إضاءة الفانوس في القدس (الجزيرة نت)
يوسف الرازم من سكان باب حطة في البلدة القديمة ينشط قبل وبعد صلاة العشاء والتراويح في بيع الماء البارد للمصلين ويبرع في مناداتهم بطريقته الخاصة (الجزيرة نت)
يوسف الرازم من سكان باب حطة في البلدة القديمة ينشط قبل وبعد صلاة العشاء والتراويح في بيع الماء البارد للمصلين ويبرع في مناداتهم بطريقته الخاصة (الجزيرة نت)
مجموعة من الأطفال يرتدون زيا تراثيا ابتهاجا بشهر رمضان المبارك وللمشاركة في مسيرة الفوانيس (الجزيرة نت)
مجموعة من الأطفال يرتدون زيا تراثيا ابتهاجا بشهر رمضان المبارك وللمشاركة في مسيرة الفوانيس (الجزيرة نت)
طفلات يرتدين زيا تراثيا فلسطينيا ابتهاجا بشهر رمضان المبارك وللمشاركة في مسيرة الفوانيس التي نُظمت استقبالا للشهر الفضيل (الجزيرة نت)
طفلات يرتدين زيا تراثيا فلسطينيا ابتهاجا بشهر رمضان المبارك وللمشاركة في مسيرة الفوانيس التي نُظمت استقبالا للشهر الفضيل (الجزيرة نت)
أطفال يتهافتون على عربات الباعة في طريق باب حطة بالبلدة القديمة قبل وبعد صلاة التراويح (الجزيرة نت)
أطفال يتهافتون على عربات الباعة في طريق باب حطة بالبلدة القديمة قبل وبعد صلاة التراويح (الجزيرة نت)

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