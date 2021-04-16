بالصور.. شاهد استمتاع الأطفال بالأجواء الرمضانية في القدس

بعد يوم طويل من الصيام ينتظر أطفال القدس بلهفة التوجه إلى البلدة القديمة ومنها إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاتي العشاء والتراويح، والاستمتاع بالأجواء الاستثنائية من زينة رمضانية وبضائع ومأكولات يعرضها الباعة على عرباتهم في كافة الأزقة العتيقة.

وينتشر الأطفال بعد الصلاة عبر الأبواب المختلفة لشراء المأكولات والألعاب، في مشاهد تضفي رونقا خاصا على شهر رمضان في القدس.