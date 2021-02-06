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يوم التضامن الباكستاني مع كشمير

6/2/2021-|آخر تحديث: 6/2/202112:20 PM (مكة المكرمة)

شهدت باكستان أمس الجمعة مسيرات رسمية وشعبية حاشدة بمناسبة "يوم التضامن مع كشمير" الذي سبق أن أعلنته اسلام آباد عام 1990 لتقديم الدعم السياسي لأولئك الذين يعيشون في القسم الخاضع لسيطرة الهند من إقليم جامو وكشمير، والمطالبة بوضع حل ينهي معاناتهم، ويقرر مصير الإقليم وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وانطلقت المسيرات التضامنية مع أهالي كشمير في مختلف أنحاء باكستان، بما فيها الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية من الإقليم والذي يطلق عليه آزاد كشمير، أي كشمير الحرة.

وشارك في المسيرات عشرات الآلاف من مختلف الفئات والأعمار حاملين أعلاما ولافتات تندد بالفظائع الهندية في كشمير المحتلة، خاصة منذ أغسطس/آب 2019 عندما ألغت الهند الوضع الخاص للجزء الخاضع تحت سيطرتها من كشمير.

 

وزير الخارجية الباكستاني معين قريشي (الثاني من اليمين) يتقدم المشاركين في مسيرة تضامنية مع كشمير انطلقت من مقر وزارة الخارجية الباكستانية في العاصمة إسلام آباد (الأناضول)
وزير الخارجية الباكستاني معين قريشي (الثاني من اليمين) يتقدم المشاركين في مسيرة تضامنية مع كشمير انطلقت من مقر وزارة الخارجية الباكستانية في العاصمة إسلام آباد (الأناضول)
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المشاركون في المسيرات يطالبون بإنهاء الاحتلال الهندي وتقرير مصير كشمير حسب رغبة الكشميريين أنفسهم وفقا للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن أزمة الإقليم (الأوروبية)
المشاركون في المسيرات يطالبون بإنهاء الاحتلال الهندي وتقرير مصير كشمير حسب رغبة الكشميريين أنفسهم وفقا للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن أزمة الإقليم (الأوروبية)
مسيرة تضامنية مع كشمير في حيدر آباد ثاني أكبر مدن إقليم السند بعد مدينة كراتشي العاصمة الاقتصادية لباكستان (الأوروبية)
مسيرة تضامنية مع كشمير في حيدر آباد ثاني أكبر مدن إقليم السند بعد مدينة كراتشي العاصمة الاقتصادية لباكستان (الأوروبية)
حشد من طائفة السيخ ممن يعيشون في باكستان يشاركون في المسيرات الرافضة لسياسة الهند في كشمير (الأوروبية)
حشد من طائفة السيخ ممن يعيشون في باكستان يشاركون في المسيرات الرافضة لسياسة الهند في كشمير (الأوروبية)
مسيرة شعبية ورسمية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني بمناسبة يوم التضامن مع كشمير (الأوروبية)
مسيرة شعبية ورسمية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني بمناسبة يوم التضامن مع كشمير (الأوروبية)
مسيرة للمعاقين حركيا يرفعون علم كشمير في حيدر آباد (الأوروبية)
مسيرة للمعاقين حركيا يرفعون علم كشمير في حيدر آباد (الأوروبية)
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مشاركون من مختلف الأعمار في المسيرات التضامنية مع كشمير (الأوروبية)
مشاركون من مختلف الأعمار في المسيرات التضامنية مع كشمير (الأوروبية)
باكستان حددت يوم التضامن مع كشمير منذ 1990 (الأوروبية)
باكستان حددت يوم التضامن مع كشمير منذ 1990 (الأوروبية)
باكستانيون يشاركون في مسيرة تضامنية مع كشمير عند معبر شامان الحدودي بين باكستان وأفغانستان (الأوروبية)
باكستانيون يشاركون في مسيرة تضامنية مع كشمير عند معبر شامان الحدودي بين باكستان وأفغانستان (الأوروبية)
مسيرة تضامنية بالدراجات النارية في كراتشي (الأوروبية)
مسيرة تضامنية بالدراجات النارية في كراتشي (الأوروبية)
محتجون على الانتهاكات الهندية في كشمير يحرقون دمية تمثل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (الأوروبية)
محتجون على الانتهاكات الهندية في كشمير يحرقون دمية تمثل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (الأوروبية)
نساء وفتيات يشاركن في مسيرة تضامنية مع كشمير في مدينة مظفر آباد عاصمة الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية من إقليم جامو وكشمير (الأوروبية)
نساء وفتيات يشاركن في مسيرة تضامنية مع كشمير في مدينة مظفر آباد عاصمة الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية من إقليم جامو وكشمير (الأوروبية)
جانب من المشاركين في المسيرات التي شهدتها مدينة كراتشي حيث يقع الميناء الرئيسي لباكستان (الأوروبية)
جانب من المشاركين في المسيرات التي شهدتها مدينة كراتشي حيث يقع الميناء الرئيسي لباكستان (الأوروبية)
رئيس حزب الجماعة الإسلامية الباكستاني سراج الحق يتحدث إلى حشد من المشاركين في مسيرة تضامنية شهدتها مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب أكثر أقاليم باكستان كثافة بالسكان (الأوروبية)
رئيس حزب الجماعة الإسلامية الباكستاني سراج الحق يتحدث إلى حشد من المشاركين في مسيرة تضامنية شهدتها مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب أكثر أقاليم باكستان كثافة بالسكان (الأوروبية)
"كشمير تناديكم" إحدى اللافتات التي حملها الأطفال خلال المسيرات التي شهدتها لاهور (الأوروبية)
"كشمير تناديكم" إحدى اللافتات التي حملها الأطفال خلال المسيرات التي شهدتها لاهور (الأوروبية)
مجموعة من فتيات لاهور حملن لافتة كتب عليها "أنقذوا كشمير" (الأوروبية)
مجموعة من فتيات لاهور حملن لافتة كتب عليها "أنقذوا كشمير" (الأوروبية)
إحدى المحتجات في كراتشي تطأ صورة رئيس الوزراء الهندي بقدمها (الأوروبية)
إحدى المحتجات في كراتشي تطأ صورة رئيس الوزراء الهندي بقدمها (الأوروبية)
متظاهر يحمل لافتة كتب عليها "أوقفوا القتل في كشمير" وبجوارها صورة الشاب الكشميري أحد نشطاء حزب المجاهدين الذي قتلته القوات الهندية في الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير (الأوروبية)
متظاهر يحمل لافتة كتب عليها "أوقفوا القتل في كشمير" وبجوارها صورة الشاب الكشميري أحد نشطاء حزب المجاهدين الذي قتلته القوات الهندية في الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير (الأوروبية)
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