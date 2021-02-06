يوم التضامن الباكستاني مع كشمير

شهدت باكستان أمس الجمعة مسيرات رسمية وشعبية حاشدة بمناسبة "يوم التضامن مع كشمير" الذي سبق أن أعلنته اسلام آباد عام 1990 لتقديم الدعم السياسي لأولئك الذين يعيشون في القسم الخاضع لسيطرة الهند من إقليم جامو وكشمير، والمطالبة بوضع حل ينهي معاناتهم، ويقرر مصير الإقليم وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وانطلقت المسيرات التضامنية مع أهالي كشمير في مختلف أنحاء باكستان، بما فيها الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية من الإقليم والذي يطلق عليه آزاد كشمير، أي كشمير الحرة.

وشارك في المسيرات عشرات الآلاف من مختلف الفئات والأعمار حاملين أعلاما ولافتات تندد بالفظائع الهندية في كشمير المحتلة، خاصة منذ أغسطس/آب 2019 عندما ألغت الهند الوضع الخاص للجزء الخاضع تحت سيطرتها من كشمير.