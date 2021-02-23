الشرطة تقتحم مقر حزب المعارضة الرئيسي في جورجيا

داهم العشرات من أفراد الشرطة الخاصة في جورجيا مقر حزب "الحركة الوطنية المتحدة"، أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، واعتقلوا زعيمه نيكا ميليا (41 عاما) في العاصمة تبليسي، مما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية التى تشهدها جورجيا منذ الانتخابات البرلمانية التى جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. الأمر الذي أثار استياء الغرب، حيث سعى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) إلى إقامة علاقات قوية مع جورجبا، معتبرين إياها حليفا مهما في منطقة البحر الأسود، وسبق أن دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحكومة الجورجية الأسبوع الماضي إلى حل الأزمة سلميا وضمان بقاء النظام القضائي بعيدا عن الانحياز السياسي.