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بالصور|جورجيا

الشرطة تقتحم مقر حزب المعارضة الرئيسي في جورجيا

23/2/2021

داهم العشرات من أفراد الشرطة الخاصة في جورجيا مقر حزب "الحركة الوطنية المتحدة"، أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، واعتقلوا زعيمه نيكا ميليا (41 عاما) في العاصمة تبليسي، مما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية التى تشهدها جورجيا منذ الانتخابات البرلمانية التى جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. الأمر الذي أثار استياء الغرب، حيث سعى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) إلى إقامة علاقات قوية مع جورجبا، معتبرين إياها حليفا مهما في منطقة البحر الأسود، وسبق أن دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحكومة الجورجية الأسبوع الماضي إلى حل الأزمة سلميا وضمان بقاء النظام القضائي بعيدا عن الانحياز السياسي.

 

الشرطة الجورجية تحاصر المبنى الذي يضم مقر حزب الحركة الوطنية المتحدة المعارض في العاصمة تبليسي (رويترز)
الشرطة الجورجية تحاصر المبنى الذي يضم مقر حزب الحركة الوطنية المتحدة المعارض في العاصمة تبليسي (رويترز)
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زعيم حزب الحركة الوطنية المتحدة المعارض نيكا ميليا يلوح بعلم بلده من نافذة مقر الحزب في وقت تتجمع فيه قوات الأمن حول المبنى تمهيدا لاعتقاله (الأناضول)
زعيم حزب الحركة الوطنية المتحدة المعارض نيكا ميليا يلوح بعلم بلده من نافذة مقر الحزب في وقت تتجمع فيه قوات الأمن حول المبنى تمهيدا لاعتقاله (الأناضول)
قوات الشرطة تستعين برافعة لاقتحام مقر الحزب (رويترز)
قوات الشرطة تستعين برافعة لاقتحام مقر الحزب (رويترز)
زعيم حزب الحركة الوطنية المتحدة نيكا ميليا بين أيدي القوات الخاصة لدى اعتقاله بعد اقتحام مقر الحزب المعارض (رويترز)
زعيم حزب الحركة الوطنية المتحدة نيكا ميليا بين أيدي القوات الخاصة لدى اعتقاله بعد اقتحام مقر الحزب المعارض (رويترز)
حشد من فرق الشرطة والإسعاف والدوريات قرب مقر الحزب أثناء المداهمة (الأوروبية)
حشد من فرق الشرطة والإسعاف والدوريات قرب مقر الحزب أثناء المداهمة (الأوروبية)
السلطات الجوروجة تتهم نيكا ميليا بتنظيم "عنف جماعي" خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2019، وأمرت محكمة في تبليسي الأسبوع الماضي باحتجازه بتهمة عدم دفع الكفالة، وهو حكم أدى لاستقالة رئيس الوزراء محذرا من أن القرار يهدد بتعميق الانقسامات السياسية في البلاد (الأناضول)
السلطات الجوروجة تتهم نيكا ميليا بتنظيم "عنف جماعي" خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2019، وأمرت محكمة في تبليسي الأسبوع الماضي باحتجازه بتهمة عدم دفع الكفالة، وهو حكم أدى لاستقالة رئيس الوزراء محذرا من أن القرار يهدد بتعميق الانقسامات السياسية في البلاد (الأناضول)
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الشرطة الجورجية أعلنت اعتقال 21 شخصا من أنصار المعارضة احتجوا على اعتقال زعيم حزب المعارضة (رويترز)
الشرطة الجورجية أعلنت اعتقال 21 شخصا من أنصار المعارضة احتجوا على اعتقال زعيم حزب المعارضة (رويترز)
أفراد من الشرطة الجورجية يعتقلون أحد المحتجين من أمام البرلمان في العاصمة تبليسي (رويترز)
أفراد من الشرطة الجورجية يعتقلون أحد المحتجين من أمام البرلمان في العاصمة تبليسي (رويترز)
الشرطة الجورجية استخدمت رذار الفلفل لتفريق أنصار نيكا ميليا الذي تم اعتقاله ووضعه في الحبس الاحتياطي قبل محاكمته (الأناضول)
الشرطة الجورجية استخدمت رذار الفلفل لتفريق أنصار نيكا ميليا الذي تم اعتقاله ووضعه في الحبس الاحتياطي قبل محاكمته (الأناضول)
السفارة الأميركية في تبليسي اعتبرت الاعتقالات "تحركا جورجيًّا إلى الوراء بعد أن كانت جورجيا في طريقها نحو أن تصبح ديمقراطية أقوى في أسرة الأمم الأوروبية الأطلسية" (الأناضول)
السفارة الأميركية في تبليسي اعتبرت الاعتقالات "تحركا جورجيًّا إلى الوراء بعد أن كانت جورجيا في طريقها نحو أن تصبح ديمقراطية أقوى في أسرة الأمم الأوروبية الأطلسية" (الأناضول)
أحد المحتجين في سجال مع قوات الشرطة (الأناضول)
أحد المحتجين في سجال مع قوات الشرطة (الأناضول)
حشد من أنصار المعارضة يتظاهر احتجاجا على الاعتقالات أمام مقر البرلمان في تبليسي (الأوروبية)
حشد من أنصار المعارضة يتظاهر احتجاجا على الاعتقالات أمام مقر البرلمان في تبليسي (الأوروبية)
حزب الحركة الوطنية المتحدة المعارض يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ويتهم "حزب الحلم الجورجي" الحاكم بارتكاب مخالفات في التصويت وقمع المعارضة (رويترز)
حزب الحركة الوطنية المتحدة المعارض يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ويتهم "حزب الحلم الجورجي" الحاكم بارتكاب مخالفات في التصويت وقمع المعارضة (رويترز)
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