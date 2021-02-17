كرنفال البندقية.. افتراضي بسبب كورونا

تنفرد مدينة فينيسيا الإيطالية "البندقية" بكرنفالها الذي أدرجته منظمة اليونسكو في لائحة التراث العالمي بعد أن أصبحت احتفالاته الحدث السنوي الأهم في المدينة ومقصدا لأعداد كبيرة من السياح ومناسبة يتنافس فيها الفنانون في تصميم الأقنعة والأزياء التنكرية.

ويستمر الكرنفال 10 أيام تسبق بداية فترة الصوم عند المسيحيين التي ينقطعون خلالها (40 يوما) عن أكل اللحوم، ومن هنا جاء اشتقاق كلمة "كرنفال" التي تعني باللاتينية "وداعا أيها اللحم".

وبعد أن ألغي المهرجان العام الماضي إثر فرض جائحة كورونا إغلاقا تم أيضا إلغاء المهرجان هذا العام مرة أخرى بسبب استمرار القيود المفروضة على التجمعات العامة، تاركا شوارع البندقية وساحاتها خالية وهادئة بشكل مخيف بعد أن كانت تعج بالسياح في تلك المناسبة، لذلك قررت بلدية البندقية الاكتفاء ببث بعض احتفالاتها التقليدية عبر الإنترنت.