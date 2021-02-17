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كرنفال البندقية.. افتراضي بسبب كورونا

17/2/2021-|آخر تحديث: 17/2/202101:55 PM (مكة المكرمة)

تنفرد مدينة فينيسيا الإيطالية "البندقية" بكرنفالها الذي أدرجته منظمة اليونسكو في لائحة التراث العالمي بعد أن أصبحت احتفالاته الحدث السنوي الأهم في المدينة ومقصدا لأعداد كبيرة من السياح ومناسبة يتنافس فيها الفنانون في تصميم الأقنعة والأزياء التنكرية.

ويستمر الكرنفال 10 أيام تسبق بداية فترة الصوم عند المسيحيين التي ينقطعون خلالها (40 يوما) عن أكل اللحوم، ومن هنا جاء اشتقاق كلمة "كرنفال" التي تعني باللاتينية "وداعا أيها اللحم".

وبعد أن ألغي المهرجان العام الماضي إثر فرض جائحة كورونا إغلاقا تم أيضا إلغاء المهرجان هذا العام مرة أخرى بسبب استمرار القيود المفروضة على التجمعات العامة، تاركا شوارع البندقية وساحاتها خالية وهادئة بشكل مخيف بعد أن كانت تعج بالسياح في تلك المناسبة، لذلك قررت بلدية البندقية الاكتفاء ببث بعض احتفالاتها التقليدية عبر الإنترنت.

قناة المياه الكبرى في البندقية بدت ساكنة (غيتي)
قناة المياه الكبرى في البندقية بدت ساكنة (غيتي)
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مجموعة من النسوة يرتدين أزياء الكرنفال وأقنعة الوجه الواقية خلال يوم الأحد الأخير من كرنفال البندقية (الأوروبية)
مجموعة من النسوة يرتدين أزياء الكرنفال وأقنعة الوجه الواقية خلال يوم الأحد الأخير من كرنفال البندقية (الأوروبية)
أقنعة الكرنفال تتكدس في أحد متاجر البندقية ولا تجد مشترين (غيتي)
أقنعة الكرنفال تتكدس في أحد متاجر البندقية ولا تجد مشترين (غيتي)
ساحة سان ماركو أبرز المعالم الرئيسية العامة في البندقية والميدان الرئيسي فيها وقد بدت خالية من البشر وهي التي اعتادت استقبال الآلاف خلال فترة الكرنفال (غيتي)
ساحة سان ماركو أبرز المعالم الرئيسية العامة في البندقية والميدان الرئيسي فيها وقد بدت خالية من البشر وهي التي اعتادت استقبال الآلاف خلال فترة الكرنفال (غيتي)
موقف الجندول في جزيرة سان جورجيو إحدى الجزر الرئيسية في البندقية (غيتي)
موقف الجندول في جزيرة سان جورجيو إحدى الجزر الرئيسية في البندقية (غيتي)
قصاصات من الورق الملون ملقاة على الأرض في أحد أزقة البندقية الضيقة (غيتي)
قصاصات من الورق الملون ملقاة على الأرض في أحد أزقة البندقية الضيقة (غيتي)
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وحيدة بقناعها وثيابها الفلكلوري على الشاطئ (الأوروبية)
وحيدة بقناعها وثيابها الفلكلوري على الشاطئ (الأوروبية)
كمامات تكسو الوجوه القليلة التي نزلت إلى الشارع (الأوروبية)
كمامات تكسو الوجوه القليلة التي نزلت إلى الشارع (الأوروبية)
أقنعة الكرنفال تصنع من عجينة الورق الملون (غيتي)
أقنعة الكرنفال تصنع من عجينة الورق الملون (غيتي)
جندولان يمران بإحدى قنوات البندقية في غياب السياح والمحتفلين بالكرنفال (غيتي)
جندولان يمران بإحدى قنوات البندقية في غياب السياح والمحتفلين بالكرنفال (غيتي)
جسر ريالتو واحد من 4 جسور تقطع القنال الكبير في البندقية ويعتبر أقدم جسر يقطع القناة وكان الخط الفاصل بين منطقتي سان ماركو وسان بولو (الأوروبية)
جسر ريالتو واحد من 4 جسور تقطع القنال الكبير في البندقية ويعتبر أقدم جسر يقطع القناة وكان الخط الفاصل بين منطقتي سان ماركو وسان بولو (الأوروبية)
وجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب استهوى أحد صانعي الأقنعة في البندقية (غيتي)
وجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب استهوى أحد صانعي الأقنعة في البندقية (غيتي)
طبيب الطاعون بزيه وقناعه بات إحدى العلامات المميزة للكرنفال الرقمي في ظل جائحة كورونا (غيتي)
طبيب الطاعون بزيه وقناعه بات إحدى العلامات المميزة للكرنفال الرقمي في ظل جائحة كورونا (غيتي)
حالة نادرة لعائلة ترتدي أزياء فلكلورية وأقنعة تتجول بها في أحد شوارع البندقية في آخر أيام الكرنفال (غيتي)
حالة نادرة لعائلة ترتدي أزياء فلكلورية وأقنعة تتجول بها في أحد شوارع البندقية في آخر أيام الكرنفال (غيتي)
جائحة كورونا فرضت على القائمين على كرنفال البندقية الاكتفاء بالاحتفال به عبر الإنترنت بسبب الإغلاق والإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشي الجائحة (غيتي)
جائحة كورونا فرضت على القائمين على كرنفال البندقية الاكتفاء بالاحتفال به عبر الإنترنت بسبب الإغلاق والإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشي الجائحة (غيتي)
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