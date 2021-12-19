شهد الحي الثقافي في العاصمة القطرية مهرجان كتارا للمحامل التقليدية، الذي تضمن عروضا تراثية بحرية بهدف استعادة المخزون الثقافي، وإحياء الموروث الشعبي والمحافظة عليه.
بالصور
مهرجان المحامل التقليدية.. نافذة على التراث البحري في قطر
19/12/2021
اختتمت في الدوحة النسخة الـ11 لمهرجان كتارا للمحامل التقليدية -التي استمرت قرابة شهر- وسط حضور جماهيري غفير وفي أجواء احتفالية بهيجة امتزجت بأصالة التراث وذكرى الأجداد.
وتميزت هذه النسخة بالحضور الجماهيري الكبير والأجواء احتفالية الماتعة التي ذكرت بالتراث والأجداد، إذ قدمت النسخة الحالية للمهرجان لوحة بانورامية تنبض بالأصالة وتسلط الضوء على التفاصيل الدقيقة لحياة البحارة على ظهر السفن، بكل ما تزخر به من جد وكفاح وعزيمة.
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