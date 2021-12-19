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بالصور|قطر

مهرجان المحامل التقليدية.. نافذة على التراث البحري في قطر

النسخة الـ11 لمهرجان كتارا للمحامل التقليدية استمرت نحو شهر وسط حضور جماهيري غفير وفي أجواء احتفالية بهيجة (الجزيرة)
19/12/2021

اختتمت في الدوحة النسخة الـ11 لمهرجان كتارا للمحامل التقليدية -التي استمرت قرابة شهر- وسط حضور جماهيري غفير وفي أجواء احتفالية بهيجة امتزجت بأصالة التراث وذكرى الأجداد.

وتميزت هذه النسخة بالحضور الجماهيري الكبير والأجواء احتفالية الماتعة التي ذكرت بالتراث والأجداد، إذ قدمت النسخة الحالية للمهرجان لوحة بانورامية تنبض بالأصالة وتسلط الضوء على التفاصيل الدقيقة لحياة البحارة على ظهر السفن، بكل ما تزخر به من جد وكفاح وعزيمة.

مهرجان المحامل التقليدية يقدم أنشطة ذات طابع تراثي وتثقيفي في سوق للحرف اليدوية (الجزيرة)
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مهرجان كتارا يأتي ضمن العديد من الفعاليات والمسابقات التراثية (الجزيرة)
"القراقير" من أشهر الأدوات التي كانت تستخدم لصيد الأسماك في قطر والخليج (الجزيرة)
أحد الحرفيين في أثناء قيامه بصناعة حصير من سعف النخيل (الجزيرة)
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المهرجان تزامن مع بطولة مونديال العرب وهو ما أسهم في تدفق الزوار لمتابعة الفعاليات (الجزيرة)
البحر بالنسبة للشعب القطري كان من أهم مصادر الرزق قديما (الجزيرة)
‪الموروث الثقافي القطري جزء أساسي من أنشطة مهرجان المحامل التقليدية (الجزيرة)
شاطئ كتارا يحتضن العديد من المعارض التي تحكي قصص التجارة والنقل البحري والصيد واللؤلؤ (الجزيرة)
فتيات بالزي التقليدي على شاطئ كتارا لمشاهدة فعاليات المهرجان (الجزيرة)

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