يحيي متحف اللوفر في فرنسا ذكرى تأسيسه في العاشر من أغسطس/آب، وهو من أشهر المتاحف العالمية ويضم كنوزا آثارية لا تقدّر بثمن، حصل عليها من الغزوات والحملات الفرنسية على كثير من دول العالم، ومنها العراق.