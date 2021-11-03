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بالصور|العالم

التغير المناخي بعيون الفن والاحتجاج

3/11/2021

وجدت الأعمال الفنية مكانا لها جنبا إلى جنب مع مظاهر وأدوات نشطاء الحفاظ على البيئة، الذين تجمعوا في مدينة غلاسكو بأسكتلندا، لتوصيل صوتهم إلى قادة العالم المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26)، الذي يواصل أعماله هناك لمدة أسبوعين وينتهي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأعد الفنان السويسري غيري هوفستر 13 لوحة ضوئية بهذه المناسبة، حيث حول جبلا جليديا في القطب الشمالي، على الساحل الغربي لغرينلاند، إلى نصب تذكاري مؤقت لتغير المناخ. وسبق لهوفستر تقديم عمل يبعث الأمل في النفوس في ذروة تفشي وباء كورونا بإضاءة قمة جبل "ماترهورن" في منتجع "زيرمات" في جبال الألب، إذ يسعى إلى أن يجعل من المباني والآثار والمناظر الطبيعية في كل أنحاء العالم أعمالا فنية عابرة.

أما "نشطاء المناخ" فلم يقصروا من جانبهم في توصيل رسالتهم بالصوت والصورة والأداء التمثيلي الهزلي لتحذير قادة دول العالم، خاصة الدول الصناعية الكبرى، واستوحوا احتجاجهم وأزياءهم من المسلسل الكوري الجنوبي الشهير "لعبة الحبار"، ورفعوا شعارات تقول "توقفوا عن اللعب مع المناخ"، وطالبوا بتطبيق الوعود التي أطلقت سابقا، التي من شأنها المساعدة في كبح الاحتباس الحراري.

لوحة للكرة الأرضية على جبل جليدي مضاء أعدها فنان الضوء السويسرى في الساحل الغربي لغرينلاند بمناسبة قمة المناخ (الأوروبية)
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صورة أشعة لرئة العالم كما رسمها غيري هوفستر بالضوء وتظهر كأنها أرهقها التلوث بسبب التغير المناخي (الأوروبية)
الصور الضوئية الـ13 المعروضة منتقاة من بين أكثر من ألفي صورة على الجبل الجليدي في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 19 درجة تحت الصفر قبالة سواحل غرينلاند في 7 أيام (الأوروبية)
فنان الضوء السويسري تحمّل ظروفا مناخية قاسية في القطب الشمالي لالتقاط صور معبرة عن القلق على التغير المناخي (الأوروبية)
إحدى اللوحات الضوئية تتضمن عائلة البطريق بوصفه أحد كائنات القطب الشمالي المهددة بسبب التغير المتاخي (الأوروبية)
اللوحات الضوئية تتضمن تحذيرات من هشاشة الوضع في القطب الشمالي في ظل التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض (الأوروبية)
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الدب القطبي حاضر في اللوحات الضوئية (الأوروبية)
لوحة ضوئية للضفادع على العشب الأخضر في الليل البارد على الجبال الجليدية تحت السماء المرصعة بالنجوم والأضواء الشمالية (الأوروبية)
لوحة ضوئية على الجبل الجليدي تحذر من غرق مدن العالم إذا استمر معدل ارتفاع حرارة كوكبنا (الأوروبية)
محتجون في غلاسكو يحذرون على طريقتهم من عواقب الصيد بالجر على الكائنات البحرية (رويترز)
نشطاء من منظمة أوكسفام يمثلون أداء مسرحيا احتجاجيا لقادة الدول الصناعية وهم يعزفون لحنا لارتفاع حرارة الأرض (الأناضول)
نشطاء المناخ يرتدون أقنعة تمثل عددا من قادة العالم المشاركين في قمة غلاسكو خلال إحدى الوقفات الاحتجاجية (رويترز)
المحتجون يناشدون قادة العالم: توقفوا عن لعبة رفع درجة حرارة الأرض (رويترز)
مجموعة من نشطاء "حركات الانقراض" يرتدون زيا أحمر خلال عرض احتجاجي تجريبي في غلاسكو (غيتي)
المحتجون يطالبون بتقليل انبعاثات الكربون وتنظيف المحيطات وتقليل استخدام الوقود الأحفوري وغيرها من القضايا المتعلقة بظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي (غيتي)
عمل فني أعده نشطاء المناخ في ساحة "جورج سكوير" في غلاسكو يتضمن انتشار ألسنة اللهب في إشارة تحذيرية إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض (رويترز)
منتدى دولي للسكان الأصليين في غلاسكو يواكب انعقاد مؤتمر المناخ حيث ناشد المشاركون من السكان الأصلين القادة السياسيين المشاركين في مؤتمر المناخ الاستماع إلى معاناتهم من ظاهرة التغير المناخي (رويترز)
أحد المحتجين يجسد شخصية بحار يقف إلى جوار نموذج لسفينة صيد وضعت إلى جوارها لافتة تقول: لم يعد هناك مزيد من الأسماك في البحار (رويترز)
تحذيرات من تزايد ظاهرة التصحر بسبب التغير المناخي (رويترز)
المحتجون يحملون مجسما يشبهون من خلاله ارتفاع درجة حرارة الأرض بأفعى خرافية تلتهم كل ما يقابلها من كائنات حية (رويترز)
الشرطة تحيط بإحدى المسيرات الاحتجاجية خلال مؤتمر المناخ في غلاسكو (الأوروبية)
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