التغير المناخي بعيون الفن والاحتجاج

وجدت الأعمال الفنية مكانا لها جنبا إلى جنب مع مظاهر وأدوات نشطاء الحفاظ على البيئة، الذين تجمعوا في مدينة غلاسكو بأسكتلندا، لتوصيل صوتهم إلى قادة العالم المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26)، الذي يواصل أعماله هناك لمدة أسبوعين وينتهي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأعد الفنان السويسري غيري هوفستر 13 لوحة ضوئية بهذه المناسبة، حيث حول جبلا جليديا في القطب الشمالي، على الساحل الغربي لغرينلاند، إلى نصب تذكاري مؤقت لتغير المناخ. وسبق لهوفستر تقديم عمل يبعث الأمل في النفوس في ذروة تفشي وباء كورونا بإضاءة قمة جبل "ماترهورن" في منتجع "زيرمات" في جبال الألب، إذ يسعى إلى أن يجعل من المباني والآثار والمناظر الطبيعية في كل أنحاء العالم أعمالا فنية عابرة.



أما "نشطاء المناخ" فلم يقصروا من جانبهم في توصيل رسالتهم بالصوت والصورة والأداء التمثيلي الهزلي لتحذير قادة دول العالم، خاصة الدول الصناعية الكبرى، واستوحوا احتجاجهم وأزياءهم من المسلسل الكوري الجنوبي الشهير "لعبة الحبار"، ورفعوا شعارات تقول "توقفوا عن اللعب مع المناخ"، وطالبوا بتطبيق الوعود التي أطلقت سابقا، التي من شأنها المساعدة في كبح الاحتباس الحراري.