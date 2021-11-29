احتضنت الدوحة فعاليات مسابقة ومعرض قطر للسيارات الكلاسيكية 2021 الذي تنظمه الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية، وشارك في المعرض الذي أقيم في الفترة بين 17 و22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري نحو 50 سيارة كلاسيكية فارهة تمثل فئات تاريخية مختلفة، ويعود تاريخ صنع بعضها إلى عشرينيات القرن الماضي.

ويمثل معرض قطر للسيارات الكلاسيكية حاضنة لأصحاب السيارات الكلاسيكية لعرض سياراتهم للجمهور، وتوفير منصة يستطيع من خلالها المهتمون والمعنيون من الجمهور مشاهدة موديلات فئاتهم المفضلة من السيارات الكلاسيكية.