تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي

بالصور

بالصور|قطر

معرض قطر للسيارات الكلاسيكية.. وجهة مميزة للباحثين عن التحف الفنية والهندسية

سيارة رولز رويس سيلفر داون الإنجليزية موديل 1953 (الجزيرة)
نحو 50 سيارة كلاسيكية فارهة تمثل فئات تاريخية مختلفة شاركت في المعرض (الجزيرة)
29/11/2021

احتضنت الدوحة فعاليات مسابقة ومعرض قطر للسيارات الكلاسيكية 2021 الذي تنظمه الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية، وشارك في المعرض الذي أقيم في الفترة بين 17 و22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري نحو 50 سيارة كلاسيكية فارهة تمثل فئات تاريخية مختلفة، ويعود تاريخ صنع بعضها إلى عشرينيات القرن الماضي.

ويمثل معرض قطر للسيارات الكلاسيكية حاضنة لأصحاب السيارات الكلاسيكية لعرض سياراتهم للجمهور، وتوفير منصة يستطيع من خلالها المهتمون والمعنيون من الجمهور مشاهدة موديلات فئاتهم المفضلة من السيارات الكلاسيكية.

سيارة لينكولن كونتننتال الأمريكية وإنتاج عام 1974 (الجزيرة)
سيارة "لينكولن كونتيننتال" الأميركية وإنتاج عام 1974 حققت انتشارا كبيرا في الخليج (الجزيرة)
اعلان
سيارة فورد موستانج أمريكية الصنع موديل 1986 (الجزيرة)
سيارة "فورد موستانغ" أميركية الصنع موديل 1986 (الجزيرة)
سيارة لا سال 50 سيريس الأمريكية أنتجت إبان الحرب العالمية الثانية (الجزيرة)
سيارة "لاسال سيريس 50" الأميركية أنتجت إبان الحرب العالمية الثانية (الجزيرة)
سيارة مرسيدس بنز 220s من إنتاج ألمانيا عام 1957 (الجزيرة)
سيارة "مرسيدس بنز 220 إس" من إنتاج ألمانيا عام 1957 عرفت خليجيا بسيارة الأثرياء (الجزيرة)
سيارة فورد ثندربيرد أمريكية الصنع موديل 1955(الجزيرة)
سيارة "فورد ثندربيرد" أميركية الصنع موديل 1955 (الجزيرة)
سيارة شيفروليه كورفيت الأمريكية تم إطلاقها أواخر عام 1953 واستمر انتاجها حتى عام 1962 (الجزيرة)
سيارة "شيفروليه كورفيت" الأميركية تم إطلاقها أواخر عام 1953 واستمر إنتاجها حتى عام 1962 (الجزيرة)
اعلان
سيارة جاجوار XK 120 إنجليزية الصنع موديل 1954 (الجزيرة)
سيارة "جاغوار إكس كيه 120" إنجليزية الصنع موديل 1954 (الجزيرة)
سيارة بويك ريفيرا وهي إنتاج أمريكي عام 1973 (الجزيرة)
سيارة "بويك ريفيرا" الأميركية أنتجت عام 1973 (الجزيرة)
سيارة باكارد الأمريكية من إنتاج عام 1937 (الجزيرة)
سيارة "باكارد" الأميركية أنتجت عام 1937 (الجزيرة)

حول هذه القصة

قوة هائلة ومحركات صلبة.. هل تقضي السيارات الكهربائية على نظيراتها التقليدية في المستقبل؟

تتجه كثير من شركات صناعة السيارات إلى المحركات الصديقة للبيئة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وعلى رأسها المحركات الكهربائية التي أثبتت جدارتها وأصبحت تتمتع بجودة عالية ومواصفات قوية.

Published On 27/10/2021
المزيد من بالصور
الأكثر قراءة