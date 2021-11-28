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بالصور|سوريا

شتاء النازحين في إدلب

28/11/2021

على مدار 10 سنوات من الثورة السورية، أصبح شمال غربي البلاد الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة السورية المسلحة ملاذا للنازحين السوريين، الذين تقطعت بهم السبل، ولم يجدوا مكانا آخر يذهبون إليه غير إدلب، حيث يعيش هؤلاء النازحون في خليط من الخيام المهترئة، وبيوت طينية متواضعة بنوها بأيديهم، وغيرها من المباني العشوائية هناك.

كما يعيش بعضهم في مخيمات يدعمها الهلال الأحمر التركي، في وقت يشكو فيه فريق "منسّقو استجابة سورية" انخفاض نسبة الاستجابة الإنسانية في مخيمات الشمال بسبب الفجوة الكبيرة بين الاحتياجات المطلوبة، وعمليات التمويل المتوفرة لتلبية الاحتياجات الملحة للنازحين.

وتزداد تلك الاحتياجات إلحاحا مع حلول فصل الشتاء، وسط مخاوف النازحين من تكرار مأساة الشتاء الماضي حين غمرت مياه الأمطار والأوحال مخيماتهم ومنازلهم، وأتلفت ما لديهم من متاع متواضع.

نازحون سوريون في مخيم مشهد روحين الذي يديره الهلال الأحمر التركي في مديرية سرمدا بمحافظة إدلب (غيتي)
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النازحون يشكون من تراجع استجابة المنظمات في مخيماتهم شمالي سوريا حيث يعانون من الجوع والخوف (الأناضول)
نازحة سورية في إدلب تخشى تكرار مأساة شتاء العام الماضي (الأناضول)
جانب من الآثار الرومانية المدمرة في منطقة سرمدا، حيث نصب عدد من النازحين خيامهم (الأوروبية)
منظر عام لمخيم بيت مشهد روهين في منطقة سرمدا بأطراف إدلب (الأوروبية)
في محيط إدلب يوجد 12 مخيما و14 دارا للأيتام (الأناضول)
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أطفال ولدوا ونشؤوا في عشرية الدماء والتشرد والمعاناة التي تزداد قسوتها في غياب الأمل لوجود نهاية قريبة (غيتي)
نازحات لم يعد في ذاكرتهن متسع لأي مأساة جديدة، وينتظرن فقط من يتذكرهن بتقديم يد المساعدة داخل خيمتهن في منطقة سرمدا (الأوروبية)
نازحون يعيشون في خيام مهترئة وسط أشجار الزيتون في مخيم "طوبى" بريف إدلب حيث يعيش 410 نازحون في المخيم (الأناضول)
جانب من مظاهر حياة النازحين في مخيم كفر لوسين بمنطقة سرمدا في أطراف إدلب (الأوروبية)
رغم المعاناة.. نازحون يرتدون ملابس تقليدية ويرقصون خلال حفل زفاف بين أنقاض المباني التي دمرتها هجمات النظام، في منطقة أريحا بمحافظة إدلب، لإدخال السرور على العروسين للتخفيف من معاناة النزوح (الأناضول)
أيتام سوريون نازحون في صف دراسي بمجمع العارضية للأرامل والأيتام الذي يديره الهلال الأحمر التركي على أطراف إدلب (غيتي)
الأطفال النازحون وصمة عار في جبين النظام الذي دمر منازلهم وطاردهم بهجماته في مناطق النزوح (غيتي)
المأساة أفرزت مآسي كعمالة الأطفال في تلال الخردة من دون مراعاة لأبسط قواعد السلامة والحماية حيث حرمتهم هجمات النظام من طفولتهم (الأوروبية)
صلوات ودعوات بانتهاء مأساة النزوح التي تضاعفت وطالت وبددت آمال النازحين في العودة لمنازلهم (غيتي)
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