احتفالات رمزية بالذكرى 78 لاستقلال لبنان

تركت الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة في لبنان آثارها على الذكرى 78 لاستقلاله عن فرنسا، حيث بدت الاحتفالات التي أقيمت أمس في بيروت بهذه المناسبة رمزية على الصعيدين الرسمي والشعبي.

فقد ألغي الاستعراض العسكري التقليدي في وسط العاصمة للعام الثالث على التوالي بسبب الأوضاع الاقتصادية والصحية، وبدلا من ذلك أقامت وزارة الدفاع اللبنانية عرضا عسكريا مصغرا في مقرها باليرزة قرب بيروت، حضره الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بينما اقتصر الحضور الوزاري على وزيري الدفاع والداخلية، ولم تتم دعوة أعضاء البرلمان وممثلي السلك الدبلوماسي في لبنان.