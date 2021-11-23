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بالصور|لبنان

احتفالات رمزية بالذكرى 78 لاستقلال لبنان

23/11/2021-|آخر تحديث: 23/11/202102:48 PM (مكة المكرمة)

تركت الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة في لبنان آثارها على الذكرى 78  لاستقلاله عن فرنسا، حيث بدت الاحتفالات التي أقيمت أمس في بيروت بهذه المناسبة رمزية على الصعيدين الرسمي والشعبي.

فقد ألغي الاستعراض العسكري التقليدي في وسط العاصمة للعام الثالث على التوالي بسبب الأوضاع الاقتصادية والصحية، وبدلا من ذلك أقامت وزارة الدفاع اللبنانية عرضا عسكريا مصغرا في مقرها باليرزة قرب بيروت، حضره الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بينما اقتصر الحضور الوزاري على وزيري الدفاع والداخلية، ولم تتم دعوة أعضاء البرلمان وممثلي السلك الدبلوماسي في لبنان.

طالبات الكلية الحربية يسرن في عرض عسكري بمناسبة الذكرى 78 لاستقلال لبنان في وزارة الدفاع اللبنانية (الأوروبية)
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الرئيس اللبناني ميشال عون يتوسط الحضور، وعن يمينه رئيس البرلمان نبيه بري، وعن يساره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بينما اقتصر الحضور الوزاري على وزيري الدفاع والداخلية (الأوروبية)
الاحتفالات بدت رمزية ولم تتم دعوة أعضاء البرلمان وممثلي السلك الدبلوماسي لدى لبنان (غيتي)
لبنانيات يحملن علم بلادهن وأعلام مؤسسات لبنانية أثناء مشاركتهن في عرض مدني بمناسبة الذكرى 78 لاستقلال لبنان (الأوروبية)
عون (يسار) يستعرض العسكريين المشاركين في العرض الرمزي الذي نظمته وزارة الدفاع بمناسبة ذكرى الاستقلال (الأناضول)
بإكليل من الزهور البيضاء، استقبلت وزارة الدفاع اللبنانية عون لدى وصوله إلى مقرها في اليرزة بقضاء بعبدا شمال شرق بيروت (الأناضول)
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الاحتفالات الشعبية شهدت مسيرة مجموعات من الأطباء والمحامين والمهندسين والصناعيين والجمعيات النسائية والجنود المتقاعدين وضباط الجيش (الأوروبية)
حملت الاحتفالات الشعبية المدنية بذكرى الاستقلال شعار "الشعب والجيش والعدالة" (الأوروبية)
جانب من مجموعات المجتمع المدني والحراك الشعبي المشاركة في العرض المدني بمناسبة ذكرى الاستقلال (غيتي)
مجموعة من ناشطات الجمعيات النسائية يشاركن في الاحتفال المدني الشعبي بعيد الاستقلال، وهو اليوم الذي تم فيه إعلان استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي عام 1943 (غيتي)
ميقاتي (يمين) وبري في حديث جانبي قبل أن يتوسطهما عون، حيث شكلت ذكرى الاستقلال مناسبة لاجتماع الرؤساء الثلاثة في محاولة لحل الأزمة الحكومية (الأوروبية)
الاحتفال يأتي في وقت تكافح فيه البلاد تداعيات الأزمة والسياسية والاقتصادية المتفاقمة، إلى جانب تداعيات انفجار مرفأ بيروت (غيتي)
لبنانيات حرصن على مشاركة أطفالهن في العرض المدني الاحتفالي بذكرى الاستقلال (غيتي)
فوج من أهالي المفقودين وضحايا انفجار مرفأ بيروت (الأوروبية)
لبنانيات يحملن لافتات تذكر بقرار مجلس الأمن رقم 1559 الصادر عام 2004، والذي يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان، ويدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها، ويؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية (غيتي)
يبقى الأمل في نبذ الطائفية وتعزيز المواطنة وأن يستظل الجميع بعلم لبنان (غيتي)
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