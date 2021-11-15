بأسلحة أميركية ومروحيات روسية.. طالبان تستعرض عسكريا

تواصل حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان مساعيها لتأكيد أنها تحولت من حركة متمردة إلى حركة حاكمة، وأن مقاتليها باتوا جنودا في جيش نظامي، ومن ثم أقامت الحركة عرضين عسكريين؛ في مدينة قندهار (ثاني أكبر مدن البلاد ومسقط رأس معظم قياداتها)، أعقبه عرض مماثل في العاصمة كابل بعد مرور أسبوع على العرض الأول، واستخدمت فيهما عربات مدرعة وأسلحة أميركية الصنع استولت عليها بعد انهيار الحكومة السابقة المدعومة من أميركا والغرب، جنبا إلى جنب مع مروحيات روسية.

وتواكب العرضان العسكريان تأكيدات وزارة الدفاع الأفغانية بأن الجهود المبذولة لبناء "جيش إسلامي" قد تم تسريعها، وسيكون لديهم جيشهم الخاص قريبا.