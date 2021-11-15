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بالصور|أفغانستان

بأسلحة أميركية ومروحيات روسية.. طالبان تستعرض عسكريا

15/11/2021

تواصل حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان مساعيها لتأكيد أنها تحولت من حركة متمردة إلى حركة حاكمة، وأن مقاتليها باتوا جنودا في جيش نظامي، ومن ثم أقامت الحركة عرضين عسكريين؛ في مدينة قندهار (ثاني أكبر مدن البلاد ومسقط رأس معظم قياداتها)، أعقبه عرض مماثل في العاصمة كابل بعد مرور أسبوع على العرض الأول، واستخدمت فيهما عربات مدرعة وأسلحة أميركية الصنع استولت عليها بعد انهيار الحكومة السابقة المدعومة من أميركا والغرب، جنبا إلى جنب مع مروحيات روسية.

وتواكب العرضان العسكريان تأكيدات وزارة الدفاع الأفغانية بأن الجهود المبذولة لبناء "جيش إسلامي" قد تم تسريعها، وسيكون لديهم جيشهم الخاص قريبا.

جنود من طالبان مشاركون في العرض (الأناضول)
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مروحيات عسكرية روسية تحلق في أجواء كابل أثناء العرض (رويترز)
رتل من العربات الأميركية المدرعة المشاركة في العرض (رويترز)
العرض العسكري في قندهار سبق عرض كابل وأقيم بمناسبة تخرج الوحدة العسكرية الخاصة بطالبان المكونة من 700 فرد في قندهار (الأناضول)
عناصر من طالبان في عربة عسكرية أميركية خلال العرض العسكري في كابل (رويترز)
جنود طالبان يرفعون راية الحركة (رويترز)
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العرض العسكري يجمع بين أسلحة أميركية غنمتها حركة طالبان ومروحيات عسكرية روسية الصنع (رويترز)
تلاشت قوات الجيش الوطني الأفغاني مع فرار الرئيس السابق أشرف غني من أفغانستان في أغسطس/آب الماضي تاركة طالبان تغنم المعدات العسكرية الرئيسية (الأناضول)
العرض العسكري يظهر تحول طالبان من قوة متمردة إلى جيش نظامي منتظم (الأناضول)
شاركت في العرض عشرات المركبات المدرعة من طراز "إم 117" أميركية الصنع ومروحيات من طراز "إم آي-17" تقوم بدوريات في الأجواء (رويترز)
العرضان العسكريان يوكبان تأكيدات وزارة الدفاع الأفغانية بأن الجهود المبذولة لبناء "جيش إسلامي" قد تم تسريعها وسيكون لديهم جيشهم الخاص قريبا (الأناضول)
مقاتلو طالبان يرتدون الآن الزي العسكري بدل الملابس الأفغانية التقليدية التي كانوا يرتدونها عادة (الأناضول)
المفارقة أن معظم الأسلحة والمعدات التي تستخدمها قوات طالبان الآن كانت واشنطن قدمتها للحكومة المدعومة من الولايات المتحدة والغرب في كابل لمحاربة طالبان (الأناضول)
القوات الأميركية دمرت أكثر من 70 طائرة وعشرات المركبات المدرعة وعطلت الدفاعات الجوية قبل أن تغادر مطار حامد كرزاي الدولي في كابل بعد عملية إخلاء فوضوية (الأناضول)
عناصر طالبان يلوحون بعلامة النصر خلال العرض العسكري (رويترز)
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