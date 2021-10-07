حياة الأفغان في ظل طالبان

تحت راية طالبان البيضاء التي كتب عليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله" -والتي استبدلتها حركة طالبان بعلم البلاد المكون من اللونين الأحمر والأخضر- تتعدد مظاهر الحياة اليومية للأفغان في ظل "إمارة أفغانستان الإسلامية" التي أعلنتها طالبان، وتتنوع مشاهد هذه الحياة التي باتت محل اهتمام الجميع لرصد حياة الأفغان في ظل حكومة طالبان، لتعكس طبيعة الهموم والاهتمامات في بلد مل أهله 4 عقود من الحروب والصراع والدمار ويتوقون إلى السلام والاطمئنان وتركيز الجهود والطاقات نحو التعافي والبناء، فيما تتردد تحذيرات دولية من أن حوالي 18 مليون أفغاني بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية بسبب الصراع والجفاف وتفشي جائحة كورونا.