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بالصور|أفغانستان

حياة الأفغان في ظل طالبان

7/10/2021

تحت راية طالبان البيضاء التي كتب عليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله" -والتي استبدلتها حركة طالبان بعلم البلاد المكون من اللونين الأحمر والأخضر- تتعدد مظاهر الحياة اليومية للأفغان في ظل "إمارة أفغانستان الإسلامية" التي أعلنتها طالبان، وتتنوع مشاهد هذه الحياة التي باتت محل اهتمام الجميع لرصد حياة الأفغان في ظل حكومة طالبان، لتعكس طبيعة الهموم والاهتمامات في بلد مل أهله 4 عقود من الحروب والصراع  والدمار ويتوقون إلى السلام والاطمئنان وتركيز الجهود والطاقات نحو التعافي والبناء، فيما تتردد تحذيرات دولية من أن حوالي 18 مليون أفغاني بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية بسبب الصراع والجفاف وتفشي جائحة كورونا.

منظر عام للمنطقة التي يقع فيها ضريح ومسجد "ساخي شاه مردان" أو "زيارة ساخي" بالعاصمة كابل، ويعتقد أنه المكان الذي تم فيه وضع عباءة الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- أثناء طريقها إلى موقعها الحالي في ضريح العباءة بقندهار (الأناضول)
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حكومة حركة طالبان لا تمانع في حضور صحفيات نساء المؤتمرات الصحفية التي يعقدها المسؤولون (رويترز)
طمس ملامح صور النساء المعلقة في واجهة صالونات التجميل النسائية في العاصمة كابل (رويترز)
الحلاقة في الهواء الطلق. تشذيب اللحى مسموح أما حلقها فممنوع (الأناضول)
انحسار الإقبال على صالونات التجميل النسائية وصالات الأعراس (رويترز)
طفل أفغاني يبيع رايات "إمارة أفغانستان الإسلامية" (رويترز)
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أستاذة جامعية وأسرتها يرتدون الأكفان ويحملون لافتات في العاصمة خلال احتجاج على التضخم وحرمان النساء من العمل وصمت العالم بشأن أزمة أفغانستان (الأوروبية)
مضخات المياه الجوفية لجلب الماء في كابل (رويترز)
أفغانيات ينتظرن لتلقي العلاج في إحدى مستشفيات هلمند (رويترز)
ميرا جان همت (30 سنة) ورفيع الله (26 سنة)، اثنان من عناصر طالبان من إقليم هلمند يبتسمان للكاميرا وهما يقفان في نقطة تفتيش بكابل (رويترز)
عامل "مياومة" أفغاني ينتظر من يقصده للعمل (رويترز)
عمالة الأطفال شائعة في أفغانستان وفي قطاعات مختلفة حيث تكثر حالات "الطفل المعيل" (الأناضول)
هنا كان يوجد تمثالا بوذا المنحوتان في أحد جبال باميان، ويبلغ طول أحدهما 55 مترا والآخر 38، ويعود تاريخهما إلى نهاية القرن العاشر الميلادي وقد دمرتهما حركة طالبان في حكومتها الأولى قبل 20 عاما (الأناضول)
في نهاية القرن العاشر الميلادي كانت هناك ثقافة بوذية في باميان وعاش عدة آلاف من الرهبان البوذيين بكهوف منحوتة في جبل اتخذها كثير من الأفغان مسكنا لهم فيما بعد (الأناضول)
صبي أفغاني ولد بعد تدمير تمثال بوذا يتبع حماره لدى مرورهما من موقع التمثال المدمر الذي بات مقصدا للسياحة الداخلية رغم أن عمليات الترميم لم تنته بعد (الأناضول)
رئيس بلدية هيرات وعدد من مسؤولي طالبان يحضرون حفلا رياضيا لاستعراض قوة المشاركين فيه، وقد أقيم الحفل في حديقة "تاخت صفر" بمدينة هرات بمناسبة الانسحاب الكامل للقوات الأميركية وقوات الناتو من أفغانستان (الأناضول)
أحد عناصر طالبان يجرب مهارته في كرة القدم (رويترز)
وآخرون يستقطعون وقتا للنزهة في إحدى الحدائق الترفيهية في هرات (رويترز)
حشد من الأفغان يتجمعون خارج مكتب الجوازات في كابل بعد أن أعلن مسؤولو طالبان أنهم سيستأنفون إصدار جوازات السفر لمواطنيهم مرة أخرى (رويترز)
أفغان عالقون على الحدود الباكستانية الأفغانية في شامان ينتظرون إعادة فتحها بعد أن أغلقتها حركة طالبان إلى أجل غير مسمى مطالبة السلطات الباكستانية بتسهيل العملية على الأفغان الذين يريدون العبور (الأوروبية)
أفغان يطعمون الحمام في مدينة هرات أملا منهم في أن يعم السلام بلادهم (رويترز)
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