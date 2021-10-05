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بالصور|قطر

معرض ضم أقدم الأنواع.. سنوات من العشق بين القطريين والسيارات الرياضية الأميركية

يضم المعرض عدد من السيارات الأميركية التي اشتهرت في قطر خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي

محمد السيد
5/10/2021

في إطار العام الثقافي قطر-أميركا 2021، افتتح وزير الثقافة والرياضة صلاح بن غانم العلي معرض السيارات الرياضية الأميركية في قطر، الذي ينظمه متحف قطر الوطني، ويستعرض المعرض عددا من السيارات التي اشتهرت في قطر خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

شيفروليه كورفيت عشقها القطريون الذين يدرسون في أميركا في سبعينيات القرن الماضي (الجزيرة)
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فورد موستانغ ماك 1 اشتهرت خلال العصر الذهبي الأول للسيارات الرياضية في ستينيات القرن بأميركا (الجزيرة)
فورد موستانغ حققت نجاحا لم تحققه أي سيارة رياضية في الستينيات (الجزيرة)
بونتياك فايربيرد لاقت شعبية بين القطريين بعد ظهورها في فيلم "سموكي واللص" عام 1977 (الجزيرة)
أولدزموبيل أفضل سيارة رياضية توازن بين القيادة والأداء (الجزيرة)
بونتياك فايربيرد سيارة كلاسيكية أميركية عالية الأداء تم إنتاجها عام 1967 (الجزيرة)
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شيفروليه كورفيت أطلقت عام 1953 واشتهرت بهيكلها المصنوع من الألياف الزجاجية (الجزيرة)
أولدزموبيل 2-4-4 تتمتع بحزمة أداء عالية جعلتها لفترة من أفضل السيارات الرياضية في العالم (الجزيرة)
وزير الثقافة والرياضة القطري يفتتح معرض السيارات الرياضية الأميركية في الدوحة (الجزيرة)

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