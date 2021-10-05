انطلق معرض قطر للسيارات الكلاسيكية الفارهة 2016 بالدوحة، وجذبت الفعالية عشاق السيارات وجامعيها وكثيرا من الزوار لإلقاء نظرة على بعض من أقدم وأفخم السيارات الكلاسيكية من دول الخليج والعالم. تقرير: هيثم أبو صالح تاريخ البث: 29/3/2016
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معرض ضم أقدم الأنواع.. سنوات من العشق بين القطريين والسيارات الرياضية الأميركية
يضم المعرض عدد من السيارات الأميركية التي اشتهرت في قطر خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي
5/10/2021
في إطار العام الثقافي قطر-أميركا 2021، افتتح وزير الثقافة والرياضة صلاح بن غانم العلي معرض السيارات الرياضية الأميركية في قطر، الذي ينظمه متحف قطر الوطني، ويستعرض المعرض عددا من السيارات التي اشتهرت في قطر خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
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