في إطار العام الثقافي قطر-أميركا 2021، افتتح وزير الثقافة والرياضة صلاح بن غانم العلي معرض السيارات الرياضية الأميركية في قطر، الذي ينظمه متحف قطر الوطني، ويستعرض المعرض عددا من السيارات التي اشتهرت في قطر خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.