مليونية سودانية تطالب بالحكم المدني

تدفقت حشود السودانيين على العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في أنحاء البلاد المختلفة، أمس تحت عنوان "مليونية 30 أكتوبر"، رفضاً لـ "الحكم العسكري" واحتجاجا على "انقلاب" قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة، يوم الاثنين الماضي، و قراراته بحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وترددت أنباء عن مقتل 3 متظاهرين وإصابة 100 آخرين خلال احتجاجات أمس، التي دعا إليها تحالف "الحرية والتغيير" و"تجمع المهنيين"، رغم تعالي الأصوات الدولية التي تحذر الجيش من استخدام العنف ضد المتظاهرين، وذلك بعد أن أسفرت مواجهات اندلعت في مظاهرات سابقة عن سقوط قتلى، في حين تظاهر عدد من أفراد الجاليات السودانية في العاصمة الأميركية واشنطن، والبريطانية لندن، والفرنسية باريس، احتجاجا على قرارات البرهان.