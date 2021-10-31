Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي

بالصور

بالصور|سودان

مليونية سودانية تطالب بالحكم المدني

31/10/2021

تدفقت حشود السودانيين على العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في أنحاء البلاد المختلفة، أمس تحت عنوان "مليونية 30 أكتوبر"، رفضاً لـ "الحكم العسكري" واحتجاجا على "انقلاب" قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة،  يوم الاثنين الماضي، و قراراته بحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وترددت أنباء عن مقتل 3 متظاهرين وإصابة 100 آخرين خلال احتجاجات أمس، التي دعا إليها تحالف "الحرية والتغيير" و"تجمع المهنيين"، رغم تعالي الأصوات الدولية التي تحذر الجيش من استخدام العنف ضد المتظاهرين، وذلك بعد أن أسفرت مواجهات اندلعت في مظاهرات سابقة عن سقوط قتلى، في حين تظاهر عدد من أفراد الجاليات السودانية في العاصمة الأميركية واشنطن، والبريطانية لندن، والفرنسية باريس، احتجاجا على قرارات البرهان.

المحتجون أطلقوا على مظاهراتهم اسم "مليونية 30 أكتوبر" رفضا لقرارات الفريق عبد الفتاح البرهان التي اتخذها الاثنين الماضي (رويترز)
اعلان
جانب من اللافتات التي رفعها المتظاهرون (الأناضول)
إصرار على عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الموضوع رهن الإقامة الجبرية في منزله (الأناضول)
المتظاهرون هتفوا في جميع أحياء العاصمة السودانية: المدنية خيارنا (الأناضول)
طفل ألبسه والده العلم السوداني وحمله على كتفيه للمشاركة في الاحتجاجات (الأناضول)
المحتجون يتدفقون على العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في المظاهرات (رويترز)
اعلان
شوارع الخرطوم اكتظت بالمحتجين (الأوروبية)
متظاهر ارتدى زي الشخصية السينمائية والكرتونية الرجل العنكبوت "سبايدر مان" خلال الاحتجاجات (الأناضول)
تقول إحدى اللافتات المرفوعة في الاحتجاجات: التقينا لنحقق المدنية.. وإن رحلنا فالوطن وصية (الأناضول)
استراحة محتجين (الأناضول)
مشاركة لافتة للفتيات في الاحتجاجات (الأناضول)
المحتجون رددوا مجددا العديد من شعارات انتفاضتهم التي أسقطت الرئيس المخلوع حسن البشير في إبريل/ نيسان 2019 مثل "حرية، سلام، عدالة" و"ثوار، أحرار حنكمل المشوار" (رويترز)
متظاهرون يحرقون إطارات السيارات في الشوارع خلال الاحتجاجات (الأوروبية)
وآخرون يقيمون حاجزا من الطابوق في أحد شوارع العاصمة (الأوروبية)
مجموعات من المحتجين أغلقت الطرق أثناء الليل بفروع الشجر والأنابيب البلاستيكية في محاولة لإبقاء قوات الأمن بعيدا عن مناطق المظاهرات (رويترز)
أحد الوجوه المشاركة في الاحتجاجات (الأوروبية)
لم تمنعها إعاقتها الحركية من النزول للمشاركة في احتجاجات الخرطوم على كرسيها متحرك (الأوروبية)
سوداني حمل لافتة بيمينه تطالب بمدنية "كاملة الدسم" وأخرى بيساره تؤكد أن دور الجيش هو حماية البلاد لا حكمها (الأناضول)
محتجون يطالبون بإقصاء البرهان وحميدتي عن المشهد معتبرين ذلك شرطا لتحقيق المدنية التي يطالبون بها (الأناضول)
أفراد من الجالية السودانية في الولايات المتحدة ينظمون مسيرة في شارع بنسلفانيا بالعاصمة واشنطن احتجاجا على استيلاء الجيش على الحكم (الأوروبية)
سودانيون في العاصمة الأميركية يرفعون صور رئيس الوزراء الموضوع رهن الإقامة الجبرية عبد الله حمدوك ويهتفون مطالبين بعودة الحكم المدني (الأوروبية)
المزيد من بالصور

"أمل الصغيرة" تختتم جولتها الأوروبية

فيضانات الحشود تهدد السودان بالفوضى

تكاتف بين العمانيين والجاليات المقيمة .. قوافل مساعدات وحملات تطوعية لتطويق أضرار إعصار شاهين

يوم دامٍ في بيروت

الأكثر قراءة

لن تعود للوزارة وطلبت الخروج بشكل لائق.. الإعلام المصري يكشف تفاصيل ما حدث لوزيرة الصحة

كومبو يجمع بين عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الصحة هالة زايد

كاتب بريطاني يتساءل: أين حميدتي؟

غضب من تصريحات حميدتي

قرداحي "يتشاور" لاتخاذ قراره.. عون يؤكد حرصه على علاقات أفضل مع السعودية وواشنطن تجري اتصالات مع الرياض

عاصفة غيرت وجه التاريخ.. مارتن لوثر وكواليس الإصلاح ونشأة البروتستانتية